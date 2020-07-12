«Никогда не было, и вот опять!»

Никак нам не обойтись без Златоуста нашего, Виктора Степановича – «Шамиль Басаев, говорите громче!» – Черномырдина.

Второе венское убийство было совершено вечером в субботу 4 июля 2020 года. Выходец из Чечни, 43-летний Мамихан Умаров, как «Анзор из Вены» известный своими оскорбительными высказываниями в интернете против руководства Чеченской Республики и лично Рамзана Кадырова, был убит на окраине Вены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил подчеркнуть – нелогично связывать убийство блогера, критиковавшего Кадырова, с самим чеченским главой: «К здравой логике это не имеет никакого отношения», и нельзя говорить о роли Кадырова в данном инциденте.

Сам же Рамзан Кадыров заявил, что к этому преступлению причастны «зарубежные спецслужбы», добавив, что другие блогеры, «деятельность которых направлена на псевдопатриотизм», также могут стать жертвами спецслужб. А делают это спецслужбы, чтобы дискредитировать Россию.

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Про «других блогеров» было сказано неспроста, – за предыдущие полгода было совершено два нападения.

В ночь с 29 на 30 января 2020 года в Лилле (Франция) был жестоко убит Имран Алиев, как блогер «Мансур Старый» известный резкой, за гранью приличий, критикой Рамзана Кадырова. Предполагаемый убийца, житель Чечни, успел выехать через Германию в Россию.

Наконец, 26 февраля 2020 года в Евле (Швеция) было совершено нападение на самого известного оппонента чеченских властей – Тумсу Абдурахманова. Он, однако, сумел разоружить нападавшего и сдать его полиции. Тот оказался выходцем из Чечни, как и двое других задержанных впоследствии по этому делу. Известно, что эмиссары чеченских властей предлагали большие деньги за информацию о местонахождении Абдурахманова, которому председатель парламента Чечни Магомед Даудов публично объявил кровную месть.

Вот и в Австрии по горячим следам были задержаны предполагаемый убийца и его пособник, оба – выходцы из Чечни. Расследование «второго венского убийства» ведет Управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

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То же самое ведомство расследовало и первое венское убийство 13 января 2009 года. Тогда был застрелен Умар Исраилов, бывший охранник Рамзана Кадырова, бежавший из России и обратившийся в Страсбургский суд. Исполнителю этого преступления удалось скрыться в Чечне, однако его сообщники, выходцы из Чечни, были задержаны и осуждены к большим срокам заключения. Тогда антитеррористический департамент в ходе расследования пришел к выводу, что на территории страны действовала «террористическая сеть». До настоящего времени это единственный случай подобного рода, когда преступники были не только схвачены, не только предстали перед судом, но осуждены и отбывают наказание.

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Куда менее известны в России и в Европе, чем «первое венское убийство», покушения на представителей чеченской диаспоры, совершенные в Турции. Вот лишь несколько эпизодов.

6 сентября 2008 года двумя выстрелами в голову был убит Гази Эдилсултанов, который приехал в страну в 2004 году. 9 декабря 2008 года застрелен Ислам Канибеков, перебравшийся в Стамбул в 2002 году. 2 февраля 2009 года был убит Али Осаев (он же Муса Атаев), представитель Доку Умарова, живший в Турции с 1990-х. 16 сентября 2011 года после пятничной молитвы в стамбульском районе Зейтунбурну были убиты Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев и Берг-Хаж Мусаев, связанные с «Имаратом Кавказ». 10 октября 2011 года там же было совершено неудачное покушение на бывшего «верховного судью шариатского суда Ичкерии» Шамсуддина Батукаева; нападавший был задержан и дал показания. 22 мая 2013 года в Анкаре был застрелен Медет Унлю, который называл себя «консулом Ичкерии». Наконец, 1 ноября 2015 года в Стамбуле был убит администратор сайта «Кавказ-центр» Абдулвахид Эдильгериев.

Что-то было понятно с покушением на Батукаева, – было расследовано по горячим следам. 55-летний имам тогда остался жив, а горе-киллер, тоже Батукаев, 26 лет, был задержан. Придя в дом имама в стамбульском районе Зейтинбурну, он постучал в дверь. Ему открыл охранник. Киллер стал было объяснять, что пришел тет-а-тет поговорить с имамом, но нервничал. Охранник, человек простой, что-то заподозрил и молодецким ударом кулака свалил посетителя. Найденные у него пистолет с глушителем и российский паспорт породили в охранниках смутные сомнения, которыми они поделились с полицией. Полицейские посетили гостиничный номер незадачливого душегуба, нашли подробный план дома шариатского судьи и, похоже, разделили эти смутные сомнения. Батукаев-младший рассказал, что в Чечне некий Абдула Кадыров свел его с человеком по имени Бай-Али, а тот-де и сделал «предложение, от которого невозможно отказаться»: либо за вознаграждение убить в Турции бывшего шариатского кадия, либо бесплатно получить разнообразные неприятности себе и родственникам. Тот согласился, якобы получил от Бай-Али две тысячи долларов. Об этом весной 2012 года сообщали отнюдь не вражьи голоса, но газета «Известия»: турецкие следователи считали, что под именем Бай-Али скрывался заместитель мэра Грозного по духовной политике и имам мечети имени Ахмата Кадырова Бай-Али Тевсиев. Беседуя с корреспондентом «Известий», Тевсиев свою причастность к покушению категорически отвергал, не скрывая свою вовлеченность в сюжет: «Последний раз я видел Батукаева в 1999 году, поскольку в Чечне он персона нон грата. Он проповедует ваххабизм, и с этой точки зрения я его ненавижу. Если бы Батукаев погиб, меня бы это только обрадовало. Но сам я богослов, советник кадия и не занимаюсь такими вещами».

Казалось бы, все ясно?

* * *

Однако в итоге расследование этих покушений привело турецкую полицию к задержанию в апреле 2016 годы двоих граждан России – 52-летнего «Юрия Анисимова» и 55-летнего «Александра Смирнова». Эти имена значились в их документах. Большинство из их подельников успели выехать из Турции, избежав ареста.

В суде успели огласить обвинительное заключение, согласно которому с 2000 по 2015 годы «Анисимов» и «Смирнов» были вовлечены в организацию убийств семи чеченцев на территории Турции. Обоим было предъявлено обвинение в военно-политическом шпионаже, участии в преднамеренном убийстве и подделке официальных документов. В судебном заседании «Смирнов» и «Анисимов» отвергли предъявленное обвинение.

Но в итоге дело так и не дошло до приговора: 22 октября 2017 года Турция выдала Анисимова и Смирнова российской стороне. После этого, 25 октября 2017 года были освобождены и переданы турецкой стороне двое политзаключенных, заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. По сути, это был обмен в советских традициях.

Обмен стал неожиданностью для чеченской диаспоры Турции. Как заявил «Кавказскому узлу» руководитель одной из чеченских общественных организаций Турции: «Их считали организаторами убийств во всех семи случаях... На этот момент нашли связи со всеми подозреваемыми и участниками этих убийств».

То есть, если не по терминологии, то по сути турецкие правоохранительные органы пришли к тем же выводам, что и их австрийские коллеги: для совершения убийств была создана «террористическая сеть».

* * *

Что же, Грозный тут был не при чем, а в деле отметились коллеги «солсберецких» киллеров-неудачников, «Петрова» и «Боширова»? Однако фамилии «Анисимов» и «Смирнов» также могли быть ненастоящими.

«Смирнов», как сообщало агентство «Росбалт», – на самом деле «"чеченский "авторитет", разыскиваемый Россией и Францией" Валид Лурахмаев, известный под кличкой Валидол». Последний, согласно сведениям, опубликованным на сайте «Интерпола», разыскивался по подозрению в краже в особо крупных размерах организованной группой и покушении на убийство организованной группой с целью скрыть другое преступление.

Впрочем, после выдачи в Россию мы вряд ли узнаем их ведомственную или какую-то другую принадлежность.

* * *

И добро бы такое случалось только раз!

Первое «венское убийство» не удалось предотвратить, хотя еще в 2008 году Умар Исраилов сдал полиции Артура Денисултанова (Курмакаева), который пытался склонить его к возвращению в Чечню, угрожая в противном случае похищением или убийством. Курмакаев утверждал, что действует от имени властей Чечни. Тогда австрийские власти предпочли выслать Курмакаева в Россию, не приняв меры для обеспечения безопасности Исраилова.

В 2017 году Курмакаев (уже под другой фамилией – впору и его брать в кавычки) вновь был арестован, теперь – после неудачного покушения в Киеве на Адама Осмаева, командира сформированного из чеченцев «батальона имени Джохара Дудаева», участвовавшего в вооруженном конфликте на востоке Украины. В декабре 2019 года Курмакаев был вновь – «опять, Карл!» – передан в Россию, теперь украинскими властями, и в рамках обмена насильственно удерживаемыми лицами в ходе «минского процесса».

Впрочем, существенная разница. На этот раз у горе-киллера до ареста была хорошо проработанная легенда и очень хорошо сделанная «ксива», документы. После ареста он ушел в глухую несознанку. А перед обменом ему был обеспечен высший возможный уровень правовой защиты: его, «частное лицо», защищал адвокат, ранее работавший с Кириллом Вышинским, самым желанным для России узником Киева.

* * *

За прошедшие после первого «венского убийства» годы было совершено еще несколько убийств и покушений на выходцев из Чечни, – в Объединенных Арабских Эмиратах, в Турции и Украине. Расследование указывало на причастность к ним спецслужб Российской Федерации или властей Чеченской Республики. Второе «венское убийство» показало, что этот террор продолжается и что власти европейских стран не до конца осознают его опасность.