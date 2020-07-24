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В селе Караджалари Гардабанского муниципалитета введены карантинные ограничения
С целью предотвращения распространения коронавируса в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета Грузии введены карантинные ограничения. Об этом сообщили в МВД страны.
На въездах и выездах из села организованы контрольно-пропускные пункты. Правоохранители контролируют и второстепенные дороги. К мониторингу подключились дроны.
За три дня число случаев коронавируса в Грузии увеличилось на 55. Большинство новых заражений выявили в Гардабанском муниципалитете.
Ранее власти сообщили, что новый, «гардабанский кластер» вызывает опасения. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.
Другие новости дня
В Абхазии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в самопровозглашенной республике Абхазия выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
«За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 5 человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией, обнаруженных 22 июля. Все они бессимптомные носители инфекции, у которых заболевание на данный момент протекает в легкой форме.
Обследование всех контактных лиц продолжается. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения», – сказано в сообщении.
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Коронавирусом заразились сотрудники одного из крупнейших рынков Тбилиси
Новый очаг заражения коронавирусом выявлен на рынке Лило – одном из крупнейших в Грузии. Об этом сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
«8 новых случаев связаны с рынком Лило», – отметила она.
Еще 5 случаев за последние сутки диагностировали в селе Гачиани (регион Квемо Картли), два случая – импортированные, заражение также выявили у одного медработника, а в трёх случаях источник заражения пока не установлен.
- За сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. Общее число подтвержденных случаев достигло 1104.
- Власти сообщили, что новый, «гардабанский кластер» вызывает опасения. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.
- С целью предотвращения распространения коронавируса в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета Грузии с сегодняшнего дня введены карантинные ограничения.
В Грузии за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1104.
Число выздоровевших увеличилось до 912 – за сутки выздоровел лишь один пациент. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 268 человек, в карантине – 5936. За время пандемии 16 пациентов скончались в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
За три дня число случаев коронавируса в стране увеличилось на 55. Большинство новых заражений выявили в Гардабанском муниципалитете.
Власти сообщили, что новый, «гардабанский кластер» вызывает опасения. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.
США: Россия провела испытания противоспутникового оружия
Москва провела в космосе испытание противоспутникового оружия. С таким заявлением выступили военные ведомства Великобритании и Соединённых Штатов.
15 июля Минобороны России сообщило о проведении испытания нового спутника-инспектора в мирных целях. По данным американской стороны, аппарат был выпущен рядом с другим российским спутником. В Пентагоне считают, такие действия не соответствуют заявленной миссии спутника-инспектора. Согласно заявлению космического командования США, Вашингтон имеет доказательств, подтверждающие неразрушительное испытание российского оружия в космосе. Это может говорить о том, что Россия продолжает разрабатывать и испытывать системы космического базирования, полагает Пентагон.
Великобритания заявила, что Россия запустила снаряд из одного своего спутника по другому. При этом обломки могли угрожать важным космическим системам и спутникам других стран. Лондон призвал Москву воздержаться от подобных испытаний в дальнейшем.
Как отмечает Би-би-си, за последние десятилетия только четыре страны – Россия, США, Китай и Индия – демонстрировали противоспутниковые системы. Интерес к такому оружию растёт во всём мире с учётом использования космических аппаратов для сбора информации, связи, навигации и дальнего радиолокационного обнаружения.
Минобороны России заявления США и Великобритании пока не прокомментировало. Ранее Москва заявляла, что проводит работы в космосе в соответствии с нормами международного права.
Госсекретарь США выступил с резкой критикой Китая
В четверг госсекретарь США Майк Помпео выступил с резкой критикой китайского руководства и призывом к миру положить конец попыткам Китая подорвать мировой порядок.
Майк Помпео выступил с речью, озаглавленной "Коммунистический Китай и будущее свободного мира" в библиотеке президента Никсона, который около пятидесяти лет назад начал процесс установления отношений США с КНР. Главный тезис речи - Китай, совершивший гигантский экономический скачок, благодаря условиям, созданным либеральным международным порядком, пытается подмять под себя этот порядок, воспрепятствовать этому можно только, противостоя коммунистическому режиму Китая.
"Правда заключается в том, что наша политика, политика свободных стран обеспечила восстановление разрушавшейся китайской экономики, при этом Пекин кусает те самые международные руки, которые кормили его, - заявил Майк Помпео. - Мы открылись для китайских граждан, но увидели, как китайская компартия эксплуатирует наше свободное и открытое общество . Она засылает пропагандистов на наши пресс-конференции, в наши исследовательские центры, в наши школы и студенческие городки." Госсекретарь обвинил Китай в краже американской интеллектуальной собственности.
По словам Помпео, Запад не может доверять режиму, основанному на марксистко-ленинской идеологии, цель которого "глобальная гегемония китайского коммунизма". "Мы, свободолюбивые народы мира, должны заставить Китай измениться... потому, что действия Пекина угрожают нашим народам и нашему процветанию. Мы не можем относиться к этой версии Китая как к нормальной стране, как к другим странам" - провозгласил госсекретарь США. Он назвал главу КНР Си Цзиньпина "правоверным приверженцем обанкроченной тоталитарной идеологии". По словам Помпео, "компартия Китая боится честных мнений китайских граждан больше, чем какого-либо иностранного противника".
Эта речь госсекретаря Майка Помпео - одна из серии акций, предпринятых Белым домом в последние недели с целью оказания давления на Пекин. Среди них - признание незаконными территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, введение санкций против китайских граждан и фирм, причастных к ущемлению свобод гонконгцев, закрытие китайского консульства в Хьюстоне, которое, по словам Помпео, было центром китайского шпионажа.
Как пишет газета Wall Street Journal, резкое повышение внимание Белого дома к действиям Пекина созвучно предвыборным лозунгам президента Трампа.
Место Анны Долидзе в Высшем совете юстиции заняла профессор юридических наук Тамар Гвамичава
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила нового члена Высшего совета юстиции – место покинувшей совет Анны Долидзе заняла профессор юридических наук Тамар Гвамичава. В сообщении, размещенном на официальном сайте президента Грузии, отмечается, что новый член Совета юстиции был избран на основании конкурса, в котором приняли участие 14 кандидатов. На первом этапе были отобраны 9 человек, с которыми Саломе Зурабишвили провела собеседование и затем приняла решение назначить Тамар Гвамичава.
Что касается Анны Долидзе, то она была представлена в Высшем совете юстиции с 2018 года по квоте президента Грузии – тогда этот пост занимал Георгий Маргвелашвили. Зурабишвили приостановила полномочия Долидзе 25 июня на основании личного заявления, после того, как она решила основать «Движение для народа», а затем политическую платформу вместе с лидером «Гражданского движения» Алеко Элисашвили и независимым депутатом Леваном Коберидзе.
Поскольку закон запрещает члену Высшего совета юстиции заниматься политической деятельностью, возник конфликт интересов, из-за чего Долидзе подверглась резкой критике как своих коллег, так и президента Грузии. Зурабишвили призвала Долидзе «принять своевременное решение» и сложить полномочия.
- Высший совет юстиции - координирующий орган судебной системы, содействующий качественному и эффективному правосудию. В компетенцию совета входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов.
- Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференцией судей. Пятерых членов Высшего совета юстиции назначает парламент, еще одного представляет президент.
Специалисты Министерства здравоохранения России прибыли в Абхазию
С целью оказания необходимой помощи в самопровозглашенную республику Абхазия прибыли специалисты Минздрава России. Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу с целью оказания консультативно-методической помощи медицинским учреждениям, оказывающим специализированную помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В состав делегации вошли начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края Дмитрий Гурбич, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края, заведующая эпидемеологическим отделом ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер 1» Ирина Анищук и московский специалист - врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Александр Дмитриев.
В поездке коллег сопровождали заместитель министра здравоохранения республики Алхас Конджария и депутат парламента, член Координационного штаба по защите населения от короновируса Алхас Джинджолия.
Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице медики узнали, как проводится забор биоматериала для ПЦР диагностики на короновирусную инфекцию.
После посещения объектов, российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии под руководством министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора
Воинское звание генерал-майора присвоил президент РФ Владимир Путин главе Чечни Рамзану Кадырову, недавно попавшему под новые санкции Госдепа США.
Указ о присвоении звания №478 подписан лично президентом. Кадыров сообщил, что узнал о приказе во время телефонного разговора с Путиным. «Президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», - приводит «Чечня сегодня» реакцию Кадырова на очередное звание.
Региональный руководитель добавил, что является «пехотинцем Путина» и «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте».
«Для этого у нас есть все - воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие», - сказал Кадыров.
Накануне государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова, его жены Медни и двух дочерей - Айшат и Карины (Хадижат).
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
Госдеп: США не смирится с нападками России на территориальную целостность Украины и Грузии
Вашингтон никогда не смирится с нападками России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном по поводу 80-й годовщины так называемой «Декларации Уэллеса» 1940 года.
«Декларация Уэллса – не просто исторический артефакт. Точно так же, как Соединенные Штаты никогда не признавали насильственное включение государств Балтии в состав СССР, они никогда не смирятся с нападками России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии через её попытку аннексию Крыма, её поддержку дестабилизирующих прокси на востоке Украины или её оккупацию Абхазии и Южной Осетии», – сказано в заявлении.
Сегодня же министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и США выступили с совместным заявлением, в котором решительно выступили против любых попыток России переписать историю.
«Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией», – говорится в заявлении.
- Декларация Уэллеса является дипломатическим документом, подписанном заместителем госсекретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, после ввода советских войск и провозглашения советских республик в составе СССР. В нем осуждается аннексия Прибалтики Советским союзом. Действие декларации продолжалось до 1991 года, распада Советского союза и восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы.
Лукашенко призвал выслать из Минска журналистов иностранных СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал иностранные СМИ и чиновников, в введении которых они находятся, и призвал высылать журналистов изданий, "зовущих людей на майданы". Об этом сообщило государственное агентство БелТА.
В ходе совещаний Лукашенко, отклоняясь от текста, написанного на бумаге, заявил, что в последнее время он удивлён работой администрации президента, своего пресс-секретаря и председателя Совета Республики. Он заявил, что чиновники должны лучше объяснять народу происходящее в стране и в мире.
"Мы хозяева в этой стране. — сказал Лукашенко. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране?" В частности он раскритиковал Би-би-си, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и интернет-стримы, обвинив журналистов в призывах к массовым беспорядкам. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", — сказал он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что речь идет не только об интернет-изданиях, но и о печатной прессе, раскритиковав, в частности, газету "Комсомольская правда". " Уже скоро в желтизну превратится", — заявил он, порекомендовав журналистам рассказывать про борьбу за урожай и комбайнёров—тысячников.
В Белоруссии проходит кампания выбора президента страны, они запланированы на август 2020 года, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Его основные соперники не допущены до выборов, многие арестованы. В стране проходят акции протеста, как оппозиционные, так и стихийные. Их участников и освещающих их журналистов задерживают.
На акциях 14-15 июля были задержаны 17 журналистов, в том числе пятеро корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода. Журналист Антон Трофимович был избит полицией. Обеспокоенность в связи с этим высказали Комитет по защите журналистов и "Репортёры без границ" и представители ряда государств, в том числе США.
"То, что наши коллеги были атакованы полицией в то время, когда вели прямую трансляцию, не оставляет сомнений в том, что власти стремятся воспрепятствовать тому, чтобы мы освещали события, и сделать так, чтобы аудитория лишилась доступа к заслуживающим доверия новостям", – заявила после задержаний исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
В Армении начались учения военнослужащих сил ПВО с участием российских военных
Плановые армяно-российские учения в рамках Совместной системы ПВО начались в Армении, сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.
Участники учений отрабатывают навыки по противодействию разведывательным и ударным беспилотникам условного противника, отметила Степанян.
Сегодня же премьер Армении Никол Пашинян отметил эффективную роль России в восстановлении перемирия на армяно-азербайджанской границе, – передаёт «Интерфакс».
«В восстановлении перемирия большую роль сыграли сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представляемые ими страны. В этом плане особо эффективно было вовлечение Российской Федерации, что проявилось как на уровне МИД, так и на уровне Генштабов ВС», - сказал Пашинян на заседании правительства Армении.
По его словам, единственная страна, которая не хотела успокоить ситуацию, а наоборот подстрекала к насилию, была Турция. «Учитывая агрессивную и дестабилизирующую политику этой страны в ряде приграничных с ней регионов и традиционную антиармянскую политику, которая проявляется в оправдании Геноцида армян, такое поведение Турции не было сюрпризом», - добавил Пашинян.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны. Накануне стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Офис партии племянника Путина оказался в трансформаторной будке
Партия "Народ против коррупции", председателем которой недавно стал двоюродный племянник президента России Роман Путин, в Москве официально размещается в трансформаторной будке. Об этом пишет "Собеседник".
Журналисты обратили внимание, что на сайте партии активно призывают в неё вступить. При этом указано, что анкеты лучше всего принести в региональное отделение лично. Юридическим адресом и адресом для приема корреспонденции в Москве на сайте партии указано Ленинградское шоссе, 8, строение 3.
Однако по этому адресу вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода, пишет издание.
Корреспондент "Собеседника" ездил в офис "Народа против коррупции", чтобы отдать документы, необходимые для вступления в партию. Оставить документы можно только одним способом – просунуть бумаги в дверную щель, что он и сделал.
"Яндекс.Карты" показывают, что в здании по этому адресу расположен ломбард и компания, которая тиражирует CD. На сайте ломбарда указан адрес: Ленинградское шоссе, 8, строение 3, а по телефону на сайте действительно можно дозвониться до ломбарда.
Роман Путин возглавил партию "Народ против коррупции" в начале июля. Партия была зарегистрирована ещё 2013 году.
В марте газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роман Путин планирует создать собственную партию для участия в выборах в Госдуму. Двоюродный племянник президента тогда рассказал, что основной целью его партии будет помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии). В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
Задержанному по делу об убийстве Анзора из Вены продлили арест
Суд в Австрии продлил одному из задержанных по делу об убийстве Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, срок пребывания в СИЗО до 20 августа. Другой подозреваемый по этому делу уже отбывает наказание за другое преступление.
«Одному предполагаемому преступнику, который, предположительно, не стрелял, а находился рядом, продлили пребывание в СИЗО до 20 августа», - пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга.
При этом другой подозреваемый, предполагаемый убийца Умарова, будет до 2021 года находиться в тюрьме за другое преступление, уточнили в прокуратуре.
«Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе», - сообщил собеседник агентства в ведомстве.
Ранее полиция Австрии обратила внимание на признание родных в убийстве Анзора из Вены. Накануне виновными в убийстве Умарова объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Кремль: контакты по открытию границ идут, решений пока нет
Контакты по открытию границ РФ идут, это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», – сказал Песков журналистам. Его цитирует РИА Новости.
- Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
«Проект» рассказал о торговле России китами и дельфинами
Россия – крупнейший участник рынка торговли морскими животными ради шоу-бизнеса. Она одна из трёх стран мира, которые вылавливают морских млекопитающих для индустрии развлечений. Наибольшим спросом пользуются дельфины, белухи, косатки и моржи. Позднее они содержатся в дельфинариях и морских цирках, чаще всего – в чудовищных условиях. Такие утверждения содержатся в исследовании издания "Проект".
Хотя отлавливать животных для развлечений по российским законам нельзя, их можно ловить в культурно-просветительских и научных целях. Это условие и позволяет обеспечивать дельфинарии животными – деятельность таких учреждений признается законом "культурно-просветительской".
По оценке экологов WWF, с 2012 по 2018 год Россия была крупнейшим мировым поставщиком морских млекопитающих на внешний рынок, отправляя большую часть экспорта в Китай. По данным российской таможни, за последние семь лет страна экспортировала 637 особей китов, дельфинов, морских свиней и львов, ламантинов, дюгоней, тюленей и моржей. Общая сумма экспорта – более 29 миллионов долларов, но реальная стоимость животных может превышать задекларированную в четыре раза.
Многие животные гибнут и заболевают при транспортировке и передержке. Сколько из них – оценить невозможно, но зоозащитники утверждают, что так или иначе страдают все выловленные млекопитающие. Издание приводит случаи, когда вымерли почти все из выловленных животных.
Экспорт – только часть этого бизнеса. Дельфинарии приносят их владельцам многомиллионную прибыль. Россия занимает пятое место в мире по числу дельфинариев и океанариумов – они расположены в 38 российских городах с учётом аннексированного Крыма. Издание подчёркивает, что сейчас такие учреждения постепенно запрещаются в мире – их закрыли уже в 26 странах.
Грузия еще не запустила процедуру экстрадиции в Россию Ивана Кочеткова – адвокат
Грузинская сторона еще не начала процедуру экстрадиции гражданина РФ Ивана Кочеткова, подозреваемого на родине в соучастии в убийстве следователя МВД Российской Федерации Евгении Шишкиной. По информации «Интерфакса», об этом заявил адвокат Георгий Кондахишвили.
«Грузинские власти пока не начали процедуру экстрадиции Кочеткова в Россию», - сказал он журналистам. Адвокат сообщил, что Кочетков был задержан в Тбилиси в мае.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Тбилиси был задержан еще один фигурант дела об убийстве следователя Шишкиной Ярослав Сумбаев. В октябре 2019 года он был экстрадирован в Россию.
Накануне официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщила, что объявленный в розыск соучастник убийства следователя полиции Евгении Шишкиной в 2018 году в Подмосковье Иван Кочетков был задержан в Грузии, обсуждается вопрос его выдачи России.
По данным следствия, Кочетков в январе 2018 года по указанию Сумбаева совершил поджог автомобиля Шишкиной с целью запугать и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева.
«После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе», - сказала Петренко.
По версии СК, он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.
Как установили следователи, 10 октября 2018 года в поселке Архангельское нанятый киллер Абдулазиз Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.
«Установлено, что мотивом убийства была месть в связи с расследованием Евгенией Шишкиной уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого», - сказала Петренко.
Она добавила, что уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами, а расследование в отношении заказчика убийства Сумбаева продолжается.
Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным источника «Интерфакса», она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.
Убийство Шишкиной вызвало в России широкий общественный резонанс.
В Абхазию прибывают специалисты Роспотребнадзора
С 23 по 26 июля в Абхазии будет работать специалисты из Роспотребнадзора, которые вместе с абхазскими коллегами проведут мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения, – сообщает «Нужная газета» со ссылкой на правительство самопровозглашенной республики.
В состав делегации вошли четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
«Эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии», – сказано в пресс-релизе.
Правительство Грузии решило не разрывать контракт с компанией Frontera
Контракт с американской компанией Frontera не будет разорван, несмотря на победу правительства Грузии в арбитражном споре. Об этом говорится в заявлении министерства экономики.
«Компания сможет продолжить работу на той части контрактной территории, где добыча нефти осуществлялась еще с советских времен. Речь идёт о примерно одном проценте поисковой территории, остальную часть (99%), согласно решению арбитража, Frontera уже вернула государству», – сказано в заявлении министерства.
В ведомстве говорят, что для правительства Грузии важны отношения со стратегическим партнёром – США, а также международная репутация, связанная с инвестиционным климатом страны.
- Американская нефтегазовая компания добывает нефть и газ в Грузии с 1997 года. Frontera, наряду с некоторыми другими компаниями, упоминается в обращениях американских политиков как пример преследования американского бизнеса в Грузии.
- В январе член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом, где высказал обеспокоенность в связи с «продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в связи с этим».
- С аналогичным письмом к властям Грузии тогда же обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме на имя премьер-министра Георгия Гахария, среди прочего, говорилось о преследованиях и экспроприации «американского бизнеса в Грузии».
- В начале июня Стив Никандрос, председатель совета директоров корпорации Frontera, и Заза Мамулаишвили, президент компании, направили письмо премьер-министру Георгию Гахария, в котором говорилось, что в Грузии усиливаются антиамериканские настроения, ухудшаются инвестиционные и деловые условия в стране.
- Грузинское правительство не раз обвиняло компанию в неисполнении контрактных обязательств.
За сутки в Армении выявлено 469 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 469, в общем составив 36162.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 478 и сейчас составляет 25244.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 688.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 217 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10013, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 151879 (1981 за последние сутки).
Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации
Генсек ООН Антониу Гутерриш связался с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном и призвал их к немедленной деэскалации ситуации, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА Новости.
«Господин Гутерриш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе», – сказал Дюжаррик.
«Генсек вновь повторил свой призыв к немедленной и полной деэскалации», – добавил он.
По его словам, Гутерриш также призывал азербайджанского и армянского лидеров воздерживаться от провокационной риторики и вернуться к переговорам.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны. Накануне стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
В Грузии выявили 12 новых случаев коронавируса, 4 пациента выздоровели
За сутки в Грузии выявили 12 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1085.
Число выздоровевших увеличилось до 911 – за сутки выздоровели четверо. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 247 человек, в карантине – 5724. За время пандемии 16 пациентов скончались в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Днём ранее в Грузии выявили 24 новых случая коронавируса – это самый высокий показатель с 31 мая. Специалисты заявили, что рост числа случаев коронавируса связан с «кластером Гардабани». Жителей сёл в регионе Квемо Картли накануне начали массово тестировать на COVID-19.
Власти сообщили, что могут принять в Гардабанском муниципалитете жёсткие карантинные меры.
Цхинвали: из России экстрадирован член преступной группы, экс-охранник Саакашвили
По информации властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, из России в Цхинвали экстрадирован обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Тимур Дзапаров (Джапаридзе).
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу югоосетинской Генпрокуратуры, Дзапаров обвиняется в совершении разбойного нападения 2002 года на объездной дороге близ цхинвальского рынка «Фаллой».
«В результате совершенных преступных действий Дзапарова и группы лиц, исполняя свой служебный долг и препятствуя совершению преступлений погиб сотрудник Цхинвальского РОВД Роман Кокоев, ранение получил сотрудник Цхинвальского РОВД Виталий Мулдаров», – сказано в сообщении.
В Цхинвали также заявляют, что «Дзапаров долгое время скрывался на территории республики Грузия, находился в близкой связи с военно-политическим руководством Грузии, числился в личной охране экс-президента Грузии М. Саакашвили».
«После смены власти в Грузии, поменяв свои анкетные данные, документы, удостоверяющие личность, Дзапаров перебрался на территорию РФ и скрывался под фамилией Бетеев Таймураз Алексеевич в одном из поселков Московской области, где был задержан 27 ноября 2019 года», – говорится в заявлении югоосетинской Генпрокуратуры.
В Цхинвали сообщили, что Дзапаров помещен под стражу и в отношении его возобновлено уголовное дело.
Китай запустил свою первую миссию по изучению Марса
Китай запустил свою первую автоматическую межпланетную станцию "Тяньвэнь-1". Она должна достичь Марса 11 февраля 2021 года. Об этом сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа".
Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с космическим аппаратом на борту стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Примерно через 36 минут после начала полета зонд успешно вышел на заданную орбиту.
"Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом.
Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности.
Миссия названа "Тяньвэнь" в честь поэмы "Вопросы к небу" древнекитайского поэта Цюй Юаня.
Запуск "Тяньвэнь-1" стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.
«Не убивай, расследуй»: гражданские активисты провели возле МВД Грузии акцию протеста
В среду вечером гражданские активисты провели акцию протеста у здания Министерства внутренних дел Грузии. Представители молодежных движений «Позор», «Измени» и «За демократическое будущее» пришли к МВД с плакатами «Не убивай меня, расследуй преступление». Активисты требуют объективного расследования дел Тамары Бачалиашвили, Луки Сирадзе и Георгия Шакарашвили.
Протестующие выражают соболезнования членам семьи погибших. Участники акции считают, что правительство сотрудничает с криминалом.
Попытка участников акции перенести баннеры на проезжую часть и перекрыть дорогу переросла в стычку с правоохранителями, после чего несколько участников акции были задержаны или вывезены за пределы территории. По данным представителя организации «Позор» Гиги Макарашвили, задержаны трое участников акции.
Как сообщили в МВД, задержание произошло в соответствии со статьей 173 Кодекса административных нарушений, подразумевающей неповиновение законным требованиям правоохранителей. Среди задержанных - Звиад Куправа.
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