Грузия в ожидании карантина, вакцины и полетов

Грузинские власти предупреждают население о возможном введении новых карантинных мер. Причиной называется новый «гардабанский кластер». Несмотря на увеличение числа новых подтвержденных случаев коронавируса, все больше граждан выражают недовольство по поводу ограничений, которые власти ослаблять не спешат. Представители правящей силы и главные эпидемиологи объясняют все это заботой о населении и в этих целях даже ведут переговоры о закупке вакцины от коронавируса, которую еще не разработали.

Вчера – 24, сегодня – 12 новых случаев инфицирования коронавирусом. Источники заражения пятерых не установлены, и это дало основание премьер-министру Георгию Гахария констатировать на заседании правительства, что «в стране фиксируется резкий рост инфицирования». Ситуация, конечно, подлежит контролю, но, по словам Гахария, опасения вызывает новый, «гардабанский кластер». Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.

По этой причине вместе с установлением жесткого контроля в трех селах Гардабанского муниципалитета и на рынках правительственному штабу по борьбе с коронавирусом дано распоряжение:

«В случае обострения ситуации создать условия быстрого ужесточения карантинных мер на конкретных локациях. К этому мы должны быть готовы. Каждый гражданин должен проявлять огромное внимание (к рекомендациям), для того чтобы сохранить тот относительный успех, который у нас есть с точки зрения управления вирусом. Мы все должны помнить, что правильное, эффективное управление вирусом и быстрое возрождение экономики – два взаимосвязанных вопроса».

Призыв премьер-министра Гахария многие расценили как ответ на протест тех граждан Грузии, которые недовольны политикой властей и считают, что правящая «Грузинская мечта» манипулирует рекомендациями врачей в своих политических целях. Особенно гневно об этом высказалась на своей странице Facebook оперная дива Анита Рачвелишвили.

В своем посте накануне она сообщила, что с 11 июля находится на гастролях в Европе. Сначала была проездом в Амстердаме, потом в Афинах, там ей сделали тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Дальше она посетила Милан и Неаполь, где просто везде носят маски и соблюдают соцдистанцию, и нигде ее не заставляли сидеть в карантине, что ждет ее по приезде в Грузии. Это – тюрьма, считает Анита Рачвелишвили:

«Меня ждет далекая от логики, установленная насильственным режимом тюрьма, несмотря на то, что мне сделали тест, и у меня нет «короны». Я очень осторожна, соблюдаю все меры безопасности. Когда говорю, что по возвращении домой меня отправят в «тюрьму», все удивляются: почему, ведь есть тесты, определяющие коронавирус за 24 часа. Вот сижу и думаю, как хорошо пользуется врачами это правительство предателей для того, чтобы вертеть народом и всей страной, как хочется. А мы должны сидеть и не поднимать голос. Нас приучают к рабству, и мы молчим!»

Под гневным постом оперной певицы разгорелось бурное обсуждение: многие эмигранты жаловались, что из-за угрозы двухнедельного карантина и ограниченных полетов они не могут навестить в Грузии своих близких.

Но власти своих планов менять пока не намерены. Сегодня министр экономики Натия Турнава сообщила, что властям не нужны посредники в переговорах с авиакомпаниями – лоукостерами, и что все делается ради безопасности населения и с учетом эпидситуации.

Строгие ограничения, предупреждения о возможных новых карантинных мерах многие считают чрезмерными. Особая критика слышна и в адрес главных эпидемиологов страны Амирана Гамкрелидзе, Пааты Имнадзе и Тенгиза Церцвадзе. Им не могут простить то, что 20 июля они присутствовали на презентации предвыборной кампании «Грузинской мечты». Многие расценили это как доказательство того, что правящая сила борьбу с пандемией и заслугу врачей использует для победы на предстоящих парламентских выборах, и врачи им в этом помогают.

«Почему я не должен был туда пойти, что я этим испортил?» – недоумевал Амиран Гамкрелидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Накануне в эфире ТВ «Имеди» в развернутом интервью он напомнил сторонникам открытия границ, какая сложная ситуация в соседних с Грузией странах. Что же касается Европы, то в тех же Испании, Франции и Италии, по словам Гамкрелидзе, после послаблений ограничений власти вынуждены вновь вводить карантинные меры. Он убежден, что там в некоторых странах началась вторая волна пандемии. К ней, кстати, готовится и Грузия, сообщил Амиран Гамкрелидзе, и она ведет переговоры для приобретения вакцины, которая интенсивно разрабатывается в США, в Великобритании и в других странах мира.

Амиран Гамкрелидзе не скрывает, что более оптимистично смотрит на разработку вакцины группы Оксфордского университета. И сообщил, с какими организациями ведет переговоры Грузия:

«С AstraZeneca – это большой частный концерн, и у нас с ним переговоры, чтобы учли и Грузию. Конечно, больше надежды на GAVI – это Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, международная организация, которую в основном финансирует Бил Гейтс, но также Всемирный банк и несколько других крупных международных партнеров. И с GAVI-альянсом у нас серьезные переговоры, чтобы их получить, когда эти вакцины будут утверждены и можно будет их использовать».

Амиран Гамкрелидзе надеется, что с учетом вкладываемых мировыми державами денег вакцина будет разработана к концу осени или в начале будущего года. Но до этого и после, как советуют врачи, населению Грузии придется научиться сосуществовать с коронавирусом. А значит, и с временными карантинными мерами. Впрочем, есть мнение, что в случае «гардабанского кластера» власти максимально будут оттягивать принятие решения о закрытии трех сел, чтобы избежать стихийных акций протестов, с которыми правительство столкнулось в ходе карантина в Марнеули и Болниси. В апреле там жители пяти сел пытались перекрыть главную автомагистраль, требуя снятия карантинных запретов и принятия скорейших мер для реализации сельхозпродукции.

К тому же в целом в стране все больше людей, охваченных отчаянием из-за экономических и финансовых проблем. Ограничится ли правительство усиленным тестированием, контролем и штрафами или введет в Гардабани карантинный режим? Решающими будут ближайшие 24 часа, когда станут известны результаты двухдневного PCR-тестирования в селах Гардабанского муниципалитета.