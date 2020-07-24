Новые виражи правительства и Frontera

Правительство Грузии и нефтегазовая компания Frontera сегодня продолжили заочную дуэль. После вчерашнего решения властей американская компания выступила со встречным заявлением, в котором обвинила правительство Грузии в клевете и в умышленном преследовании. По утверждению авторов письма, цель этой кампании – воспрепятствовать прямым инвестициям из США.

Компания Frontera ответила сегодня на вчерашнее решение правительства Грузии не прерывать с ней контракт, срок действия которого истекает в понедельник, 27 июля. В правительстве, напомним, заявили, что такое решение связано с намерением сохранить международную инвестиционную репутацию страны и хорошие отношения с партнерами в США. В сегодняшнем ответе компании отмечено, что все заявления властей в отношении с Frontera вводят общественность в заблуждение, так как у правительства и так не было никаких юридических оснований для расторжения контракта. Вот некоторые выдержки из заявления:

«Мы призываем премьер-министра Грузии и его правительство отступить от политики преднамеренного обмана. Эта практика создает мнимое впечатление щедрости и доброжелательности, когда как на деле препятствует притоку прямых иностранных инвестиций из США. Мы еще раз призываем правительство выполнить недавнее постановление арбитражного суда, соблюсти условия нашего контракта, провести конструктивную встречу с нами и создать все условия для безопасного возвращения к трудовой деятельности».

В заявлении подчеркнуто, что за 20 лет деятельности компания инвестировала в Грузию более 500 миллионов долларов, трудоустроив сотни граждан. По всей видимости, ключевым пунктом заочного спора становится вопрос о выплате 15-месячной задолженности десяткам работников компании. Об этом на вчерашнем брифинге напрямую указала глава Минэкономики Натия Турнава, а сегодня с аналогичным призывом выступил премьер-министр Георгий Гахария:

«Мы не дадим никому возможности путем распространения неверной информации поставить под удар нашу инвестиционную среду. Во-вторых, никому не позволено использовать стратегическое партнерство для достижения личных целей. И в-третьих, конечно, есть грузинские сотрудники, которые работали в этой компании, и их интересы должны быть приняты во внимание».

По информации Государственной корпорации нефти и газа, около 90 сотрудников компании не получают зарплаты с начала прошлого года.

В свою очередь, по словам президента компании Зазы Мамулаишвили, люди остались без работы по вине правительства, которое своими преднамеренными действиями с 2013 года заставило компанию свернуть экономическую активность, из-за чего последней не осталось ничего иного, как уволить часть персонала. Во Frontera отмечают, что выполнят все долговые обязательства, как только власти проведут переговоры, разморозят счета компании и позволят ей вернуться к нормальному режиму работы.

Не менее жаркая полемика сегодня разгорелась между политиками. По словам вице-спикера парламента от «Грузинской мечты» Кахи Кучава, власти имели юридическое право полностью аннулировать контракт, но сделали широкий жест, решив не сжигать мосты.

Этот подход раскритиковал лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Сначала они затеяли судебную тяжбу, затем сказали, что выиграли ее ценой миллионов бюджетных средств, а теперь выясняется, что все это было зря и они великодушно отступают, но делают это не до конца, а так, что проблема осталась неразрешенной, и создался новый очаг напряженности. Никак иначе как вредительством эти маневры назвать нельзя».

На этом фоне большинство экспертов избегают комментировать тему: условия контракта между сторонами, как и решение арбитражного суда, остаются тайной за семью печатями, и стороны спора в который раз отказываются их раскрывать, несмотря на требования общественности.