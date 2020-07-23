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Экономика

Финальный гонг по Frontera не выявил проигравших

На сегодняшнем брифинге глава Минэкономики Натия Турнава прояснила мотивы решения правительства

Правительство Грузии приняло решение не расторгать с американской нефтегазовой компанией Frontera контракт, срок действия которого истекает 27 июля. Оппозиционные политики считают, что в целом позитивное решение властей обусловлено реакцией американских партнеров, не раз заявлявших о недопустимости давления на бизнес.

Согласно решению правительства, компания Frontera продолжит добычу нефти и газа в той части контрактной зоны, где она велась с советских времен. На деле это означает, что компания сохранит всего 1% от первоначальной лицензионной территории, переданной ей на основе двустороннего соглашения с государством в далеком 1997 году. На сегодняшнем брифинге глава Минэкономики Натия Турнава прояснила мотивы решения правительства:

«После вердикта Стокгольмского суда Frontera отклонила предложение грузинской стороны обнародовать арбитражное решение и начала информационную кампанию, направленную на нанесение ущерба имиджу грузинского государства, пытаясь придать ей статус международно-правового спора. К сожалению, несколько членов главного стратегического партнера Грузии в Конгрессе США на основании ложной информации о текущих событиях, предоставленной лидерами Frontera и нанятыми ими лоббистами, оказались поневоле вовлеченными в эту кампанию».

В свою очередь, глава МИД Давид Залкалиани заявил, что для Грузии являются приоритетом отношения со стратегическим партнером – США, а также международная репутация, связанная с инвестиционным климатом страны.

Информация о продлении контракта была ожидаема для наблюдателей, так как месяц назад власти уже выразили готовность к компромиссу. В парламентском большинстве «Грузинской мечты» высказали свое удовлетворение завершением процесса. Вот заявление одного из лидеров парламентского большинства Рати Ионатамишвили:

«Это прагматичное и правильное решение, которое основывается на постановлении международной инстанции. Для Грузии важно сохранение инвестиционного климата страны, и сам факт компромисса не должен оставлять поля для других интерпретаций ни у одного из стратегических друзей Грузии».

Компромиссное решение властей оказалось приемлемым и для оппозиции. Вот заявление главы парламентской фракции «Нацдвижения» Романа Гоциридзе:

«Власти поступили верно, предоставив компании Frontera возможность продолжать деятельность. Да, в Грузии существует недоверие к судебным инстанциям, однако есть вердикт международного суда, который обязателен для исполнения. И хотя стороны интерпретируют его по-разному, на этом этапе важно, чтобы компания продолжила работу. Мы можем только приветствовать решение правительства».

В «Европейской Грузии» считают, что власти делают хорошую мину при плохой игре. Сам факт, что им пришлось идти на попятную после резких заявлений американских политиков, свидетельствует о неспособности правительства просчитывать последствия, говорит член политсовета «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе:

«Только после того, как конгрессмены США заявили о коррупционном давлении на американский бизнес в Грузии и подняли вопрос о введении санкций против Грузии, кабмин заявил, что готов продолжать отношения с Frontera. В целях сохранения позитивного инвестиционного имиджа страны власти с первого же дня должны были выразить готовность к компромиссу», – сказал Ираклий Абесадзе.

Представленная ранее позиция руководства Frontera совпадает с сегодняшним решением правительства. Об этом можно судить по заявлению президента компании Зазы Мамулаишвили, сделанному им в интервью «Эху Кавказа» несколько недель назад:

«Мы уже сдали территории (99%), так как их возвращение было одним из решений арбитражного суда, принятого в пользу государства. Но мы продолжаем работать на других месторождениях».

У компании, по словам ее президента, единственная просьба к государству – разрешить ей и далее работать по условиям действующего контракта.

В целом, по мнению экспертов, сегодняшний компромисс в той или иной степени удовлетворил интересы всех участников спора: власти отсудили 99% неиспользуемой территории, а также, по их утверждениям, обязали компанию к выплате судебных издержек арбитража. Сама компания получила возможность продолжить работы по добыче углеводородов на принадлежавшем ей по контракту месторождении.

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