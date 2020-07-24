Караджаларские коронаскептики закрыты на карантин

Спустя два месяца после снятия карантинного режима в Грузии в регионе Квемо Картли снова появляется красная зона распространения коронавируса. Пока речь идет об одном селе – Караджалари. Массовое тестирование ведется и на расположенном вблизи села крупнейшем рынке Лило. Эпидемиологи поясняют: к крайним мерам контроля пришлось прибегнуть из-за несговорчивости местного населения, которое не верит в существование коронавируса.

«Дорогие потребители, просим пользоваться маской», – с утра не прекращался из громкоговорителя призыв монотонным голосом к сотрудникам и посетителям рынка Лило. Крупнейший торговый рынок страны в окрестностях Тбилиси с сегодняшнего дня рассматривается как потенциально новый кластер распространения коронавируса.

Из 19 новых случаев инфицирования за сутки восемь заболевших работают на рынке Лило. С утра туда направились несколько бригад эпидемиологов и групп трудовой инспекции. PCR-тестированию подлежат все, заявили инфекционисты. Инспекторы труда в свою очередь доложили: многим выписаны штрафы. За отсутствие маски – 20 лари, а за несоблюдение мер гигиенической безопасности штраф варьируется от 500 лари до 10 тысяч, в зависимости от того, лицо физическое или юридическое. Некоторые работники рынка были довольны такими тщательными профилактическими мерами:

«Конечно, правильное решение, вполне приемлемое, потому что мы все должны соблюдать меры безопасности. Как видно, дела очень плохи», – говорила одна из владельцев магазина на рынке. Но не все разделяют ее мнение.

«Я не сторонница тестирования. Где «корона»? Покажи, если существует это заболевание?» – сцепилась одна из продавщиц рынка Лило с журналистом ТВ «Формула».

Не верящих в коронавирус и недовольных массовым тестированием можно было сегодня услышать во всех СМИ. Особенно негодовали те люди, которые оказались у блокпоста, расположенного у входа в село Караджалари.

«Туда едешь – нужен тест, сюда едешь – нужен тест, что это такое, как это так?» – возмущался один из водителей у въезда в село Караджалари.

Именно скептическое отношение к коронавирусу и несговорчивость жителей одного из густонаселенных сел в Гардабанском муниципалитете региона Квемо Картли вынудили власти прибегнуть к крайним мерам.

В том, что коронавирус несет реальную опасность, власти попытались убедить местное население появлением в воздухе дронов, а на суше – полицейских пикапов и блокпостов у всех дорог. По-другому за эти дни, как поясняли представители местных властей, никак у них не получалось склонить местных пройти тестирование. В день нужно было брать от 700 до тысячи образцов, а удавалось провести около двухсот. Помимо недостаточной информированности, губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили объяснял это и тем, что население боялось в случае помещения в карантин потерять ежедневный доход. Но, как уверял сегодня губернатор, жители села не окажутся в бедственном положении:

«Только в Караджалари выявлено 26 случаев инфицирования за два дня. Во всем Гардабанском муниципалитете – 43. Во всех селах идут соответствующие исследования. МВД контролирует весь периметр карантинной зоны. У местных во время карантинного режима не будет возможности покинуть село, но все их нужды учтены: это касается и дистрибуции их сельхозпродукции, и предоставления им других сервисов».

У местных властей уже есть опыт. С начала пандемии первым был Квемо Картли, где было закрыто больше всех городов, а в Марнеули и Болниси действовал строгий карантинный режим с 23 марта по 18 мая.

С учетом роста подтвержденных случаев инфицирования актуальными стали вопросы: не наступает ли в Грузии вторая волна эпидемии и как готова страна с ней встретиться? На что представители власти и эпидемиологи отвечают, что не стоит паниковать, что ситуация под контролем. Медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая советует обратить внимание на другое:

«Ковид» не покидал страны, он остается в стране. Не имеет значение, будет новых подтвержденных случаев 19 или один. Повторюсь, нужно помнить: регуляции, которые есть, нужно обязательно выполнять».

Скачок новых случаев, поясняют специалисты, был ожидаем с учетом послаблений. К тому же люди расслабились и перестали следить за соблюдением соцдистанции, носить маски. На 24 июля в стационарах находились 268 пациентов, в карантинном режиме – 5 936.

«В стране есть достаточное количество больничных коек», – успокаивал сегодня Амиран Гамкрелидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. По его словам, власти, возможно, и пересмотрят карантинный режим:

«Карантинные зоны очень перегружены. За этот период через эти зоны прошли около 45 тысяч человек. И, кстати, из подтвержденных случаев 25% приходится на эту зону, что помогло эффективно контролировать распространение коронавируса. Сейчас там находятся около шести тысяч. Планируются определенные изменения в этой части мониторинга и в протоколе. Об их принятии мы оповестим население».

Не исключено, что эти изменения коснутся и нормы обязательного двухнедельного карантина для граждан Грузии, которые вернутся на родину. Есть предположения и о том, что это коснется и правил визитов бизнесменов, с учетом последнего инцидента, когда в батумской гостинице «Редисон» коронавирус подтвердился у бизнесмена из Казахстана.

Несмотря на резкий рост новых случаев инфицирования, сегодня представители власти дали знать, что ситуация подлежит контролю и Грузии не грозит потеря статуса так называемой безопасной страны и «зеленой зоны». Они больше акцентировали внимание на повышении информированности населения о коронавирусной инфекции и подчеркивали значимую в этом роль СМИ.

С момента начало пандемии в Грузии было выявлено 1104 случая заражения, 16 человек погибли, 912 – выздоровели.