В Хабаровске вновь собралась самая массовая в истории города акция протеста

Суд в Британии может исследовать вопрос об ответственности российского государства за смерть британской гражданки Дон Стёрджесс от отравления в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

С просьбой о судебном расследовании того, кто именно отдал приказ об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, обратились родственники Стёрджесс. Они оспорили принятое ранее решение коронера Дэвида Ридли о том, что расследование будет ограничено непосредственно деятельностью агентов, которые, по мнению следствия, устроили покушение на Скрипалей.

Следствие считает, что Стёрджесс и её знакомый Чарли Роули (он тоже отравился, но выжил) отравились после контакта с Емкостью, в которой содержался яд «Новичок», спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей.

Суд принял решение, что существует острый общественный запрос на то, чтобы расследовать не только действия агентов, но и более широкие обстоятельства покушения, в том числе и возможную роль российских властей. Родственники Стёрджесс прямо говорят о том, что агенты – приехавшие в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова – скорее всего, получили приказ «сверху», и не исключают ответственности за покушение президента России Владимира Путина. Они также считают, что агенты могли оставить ёмкость с «Новичком» нарочно.

Суд признал, что в Британии вряд ли состоится уголовный процесс – неясно, где находятся обвиняемые, и возможности их привлечения к ответственности практически нет. Следовательно, обстоятельства смерти Стёрджесс должен расследовать коронер.

Британские власти обвинили «Петрова» и «Боширова» в причастности к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (они выжили после отравления) и заявили, что, по всей вероятности, преступление было организовано российскими властями. Россия была обвинена в применении химического оружия на британской территории. Британия выслала из страны большую группу российских дипломатов, солидарность с ней проявили около 30 стран, также выслав сотрудников российских диппредставительств. Официальная Москва отрицает причастность к покушению.

Расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что настоящие имена Боширова и Петрова – Алексей Чепига и Александр Мишкин, это сотрудники российской военной разведки. Люди, называющие себя Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT осенью 2018 года. Они назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери как туристы, и отвергли свою связь со спецслужбами. После этого интервью эти люди ни разу не общались с журналистами.