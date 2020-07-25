Георгий Вашадзе: В Дидубе-Чугурети мы думаем о беспартийном кандидате

В Москве минувшей ночью произошли стычки между выходцами Азербайджана и Армении. В полицию доставили 13 человек, один пострадал.

Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что было зарегистрировано как минимум пять случаев нападения на армян. По его словам, неизвестные избивали пешеходов, которые шли по улице и просто говорили на армянском языке. В эти районы оперативно приезжали сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

"По нашей информации, было задержано около 50 азербайджанцев", – сказал он. Тоноян отметил, что нападения были также за несколько дней до вчерашней ночи, и подчеркнул, что теперь диаспоре "придется предпринять меры" для самообороны и защиты людей.

Как сказал тот же Тоноян РБК, утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Один из таких фактов попал на видео, которое распространили в Сети: мужчины в масках избивают человека и разбивают стекла автомобиля.

В столичном управлении МВД сообщили, что 13 человек доставлены в отделение полиции, однако у правоохранительных органов нет информации о национальности участников конфликта. "Сложно говорить, в какой форме он протекал. Один человек, по предварительным данным, пострадал. После оказания помощи был отпущен, потом он также был доставлен в отдел полиции", – отметили в полиции.

Ранее издание Oxu.az писало о нападениях армян на азербайджанцев в Бельгии и США. После чего генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к коллегам из США, Франции и Бельгии с призывом расследовать нападения армян на азербайджанцев. В документе говорится, что 21 и 22 июля многочисленные члены армянской общины "совершили акты вандализма" против диппредставительств Азербайджана и граждан страны. "В результате азербайджанские мирные демонстранты получили телесные повреждения различной степени", – говорится в сообщении.

Несколько дней назад сообщалось о противостоянии выходцев Армении и Азербайджана на рынках Москвы. Тоноян тогда сказал, что на одном из рынков, который принадлежит азербайджанцам, запретили торговать армянскими продуктами.

Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы.

В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня" на азербайджано-армянской государственной границе, "подвергли обстрелу" их позиции из артиллерийских установок. Министерство обороны Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в артиллерийском обстреле на границе позиции армянской армии.

В ООН и ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали к немедленному прекращению огня.