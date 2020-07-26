Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие

Минобороны также утверждает, что завершаются испытания системы "Посейдон"

Министерство обороны России 26 июля – в день Военно-морского флота – заявило о скором завершении работ по созданию двух новых систем вооружения для ВМФ.

Это гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» и ядерные беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

Как говорится в сообщении, проведены успешные пуски «Цирконов» с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

Также проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя самоходных подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой «Посейдон». По всей видимости, речь идет о подводной лодке «Белгород», пишет «Интерфакс».

О новых системах вооружения заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. Впоследствии перечисленным президентом видам вооружения присвоили названия. Особое внимание Путин уделил именно гиперзвуковому оружию. Он не раз подчеркивал, что благодаря его разработке Россия фактически опередила «вероятных противников» по развитию вооружения.

Выступая на главном военно-морском параде, который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что ВМФ России получит «не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие». Ракета «Циркон», как утверждается, способна поражать цели на дальности более 1 тысячи километров со скоростью, в 9 раз превышающей скорость звука.

Путин также заявил, что в этом году в состав ВМФ будут приняты около 40 кораблей и судов. Несколько дней назад были заложены 6 крупных кораблей, включая атомные подводные лодки.