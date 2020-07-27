Гиги Угулава призвал оппозиционные партии согласовать общих мажоритариев

Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава назвал подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты необходимым условием для победы над режимом Бидзины Иванишвили.

Как заявил Угулава на сегодняшнем брифинге, оппозиционные партии проводили консультации с «Единым национальным движением» по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов. Однако позиция «Нацдвижения» такова, что за пределами Тбилиси, в 22-х округах у них будут собственные кандидаты.

Гиги Угулава призвал политические силы к единству и отметил, что у единства нет альтернативы.

«Мы твердо верим, что координация оппозиции и подбор единых кандидатов необходимы для победы над Иванишвили. В этом смысле общественности известно, что главный и решающий шаг предпринят. В Тбилиси общие кандидаты уже выбраны. Теперь, что касается регионов, у нас были продолжительные консультации с «Единым национальным движением». Общественности известно и уже заявлена их первичная позиция, что они за пределами Тбилиси, во всех 22-х округах выставят своих мажоритарных кандидатов. Несмотря на множество аргументов, которые нами были представлены, их решение остается неизменным. Это их право и воля. Мы не должны создавать из этого трагедию. В этой обстановке хочу призвать к тому, чтобы общая позиция оппозиции не ослабла в отношении Иванишвили. Хочу призвать наших коллег из других партий к тому, чтобы в ближайшие дни, в ближайшем будущем продолжить и завершить консультации, и согласовать общих мажоритариев, которые будут баллотироваться в регионах Грузии», - заявил Угулава, передает "Интерпрессньюс".