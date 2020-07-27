«Если есть желание, виновных и участников любых событий можно идентифицировать и «достать из-под земли» 

В Грузии не смолкают споры вокруг нашумевших дел о гибели Георгия Шакарашвили и Тамар Бачалиашвили. Часть граждан обрушивается с критикой на правоохранительные органы, обвиняя служащих в некомпетентности. Мы поинтересовались у жителей Тбилиси мнением на этот счет.

– Как вы оцениваете действия полиции в последних нашумевших делах?

Ника, 23 года: Работу нашей полиции я бы оценил как плохую. Они делают неадекватные заявления, например, в случае с делом Шакарашвили заявили, что вызов изначально отменили, поэтому полиция и не прибыла. Это же не вызов такси или покупка пиццы, чтобы так просто отменять. В случае с делом Бачалиашвили мы имеем дело с некомпетентностью. Полиции не хватило сил и технических возможностей, чтобы найти девушку, за них это сделал пастух. Хотя, когда поиск людей входит в интересы каких-нибудь высокопоставленных чиновников, то все происходит в считанные часы. Я бы сказал, что это избирательная компетентность.

Жительница Тбилиси: Я не знаю, что сказать. Наверное, в случаях с последними нашумевшими делами оценить работу правоохранительных органов можно плохо. Но у полицейских свои оправдания, и в каких-то моментах, я считаю, что они были правы. Во всяком случае – это единственные люди, к которым можно обратиться в случае серьезных проблем. Поэтому и приходится доверять им.

– А если вы станете свидетелем преступления, обратитесь в полицию?

Жительница Тбилиси: Я бы обязательно обратилась в полицию, если бы стала свидетелем преступления. Дай бог, чтобы больше не происходило такого, что творится в последние дни.

Давид, 38 лет: В этих случаях, в последних нашумевших делах, я бы оценил отношение полиции как очень равнодушное. Мы живем в XXI веке, практически везде установлены камеры. Если бы было желание, виновных и участников любых событий можно идентифицировать и «достать из-под земли». Уверен, если совершу преступление, меня сразу задержат. Значит, в этих конкретных случаях речь идет либо о равнодушии, либо о попытке скрыть преступление. Плохая работа, тут двух мнений не может быть.

Мака, 52 года: Я доверяю полиции, как и людям, – бывают плохие, встречаются и хорошие. Есть ответственные профессионалы, а есть и некомпетентные служащие. Профессионалам я доверяю всегда, в том числе и в других системах. Просто не всегда такие встречаются. По последним делам не могу ничего сказать. Но скажу, что это единственная структура, к которой можно обратиться в случае проблем с преступниками. Если жизни человека будет угрожать опасность, я обращусь в полицию. Вообще, у меня не было никогда плохих отношений с полицией.

Мамука, 42 года: Как можно оценить нерасследованные дела? Думаю, стоит подождать итогов расследования, а потом делать какие-то выводы. Вообще, мы – грузины, привыкли к такому: что-то случается, начинает работу следствие, а мы тем временем поднимаем ажиотаж. Более того, мы очень быстро забываем все, и очень много таких дел, о которых мы не помним, не знаем, завершилось расследование или нет. Я думаю, мы просто любим паниковать.

– А вы обратитесь в полицию, если станете свидетелем преступления?

Мамука: Естественно, да. Я доверяю полиции. Я считаю, у меня нет права не доверять нашим правоохранителям. Я ведь гражданин этой страны, у меня должно быть доверие к людям, которые меня защищают. И сегодня полиция охраняет меня, как и всех граждан!

Луиза, 39 лет: Я слышала об этих нашумевших делах. Однако не могу оценить работу правоохранительных органов в этих случаях, я не настолько информирована. Впрочем, полиции я доверяю. Несколько раз теряла свои вещи, и мне их возвращали, поэтому и отношусь позитивно к полицейским. Думаю, если стану свидетелем какого-нибудь преступления, сообщу в полицию, во всяком случае, постараюсь.