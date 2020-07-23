Доведет ли до протестов «дело Бачалиашвили»?

Смерть 23-летней Тамар Бачалиашвили вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Рядовые граждане и оппоненты властей в очередной раз заговорили о неэффективности работы следственных органов страны. Наличие проблем признают и в правящей партии, однако оправдываются тем, что система находится в процессе реформирования.

На теле погибшей девушки не наблюдалось следов насилия, объявил итоги первичного обследования тела 23-летней Тамар Бачалиашвили начальник Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. На сегодняшнем брифинге он рассказал журналистам о том, как продвигается расследование:

«Установлено, что 17 июля Тамар Бачалиашвили приобрела в аптеке определенные медикаменты. Следствие устанавливает, идентичны ли они тем лекарствам, которые были изъяты из ее сумки. Изъято также письмо, в котором говорится об использовании ее депозита. Запрошена информация о ее банковских счетах. С места работы Тамар Бачалиашвили изъята компьютерная техника. Опрошены сотрудники, родные, запрошены кадры с видеокамер».

Девушка пользовалась услугами психолога, сообщил также Мамука Челидзе, однако подробности в этом направлении пока разглашаться не будут, сказал он, ссылаясь на то, что это может навредить и без того тяжелому эмоциональному состоянию членов семьи Бачалиашвили. Что касается вопросов о том, почему автомобиль девушки не был обнаружен за пять дней поисков, то Челидзе ответил, что полиция «прочесывала» территорию, находящуюся за 15 километров от места обнаружения Тамар Бачалиашвили. Причин смерти девушки следствие пока не называет.

Сегодня ее тело было доставлено домой из Национального бюро экспертизы имени Самхараули. Родные и близкие погибшей заранее предупреждают следственные органы – версия самоубийства неприемлема. Соседи и друзья, уверенные в том, что Тамар не могла совершить суицид, готовы поддержать семью Бачалиашвили акциями с требованием эффективного расследования, заявила одна из соседок:

«Никакой версии о самоубийстве не будет! Мы всячески поддержим семью, весь район. Мы очень недовольны следствием. Думаю, если бы не журналисты, вовсе ничего не было бы (расследовано)».

Схожие вопросы задают и другие соседи погибшей, на которые у следствия пока нет ответов.

«У нас остались вопросы к ее работе, возможно, в этом причина? Почему она туда поехала, с кем контактировала? У нее был выключен телефон, но можно же проследить звонки?! Может, ей прислали локацию, назначили там встречу? Мы думаем, что эту машину привезли после (смерти девушки), потому что дроны не могли не зафиксировать ее, она была поблизости от дороги», – сказала еще одна соседка в интервью телекомпании «Рустави 2».

Неэффективность расследования или нежелание правоохранителей отвечать на вопросы родственников погибшей и побудили их два дня назад организовать акцию протеста. По этой же причине родные девушки наняли независимых экспертов, заявил в эфире канала «Палитраньюс» адвокат семьи Михаил Рамишвили:

«Такое недоверие (к следствию) вызвано этими пятидневными поисками и недобросовестным отношением к членам семьи погибшей. Имели место грубые предупреждения (со стороны правоохранителей) родных, отца: «Вот у твоей дочки проблемы, смотри, чтобы у тебя тоже не было». Правоохранители должны защищать закон, а не нарушать его. И не торговаться: «Мы же договорились, что ты не будешь организовывать митинги». Исходя из этого у семьи и возник серьезный протест».

Протест возник не только у семьи Тамар Бачалиашвили. Накануне вечером активисты нескольких движений организовали акцию возле здания МВД в Тбилиси. Они потребовали объективного расследования дел Тамар Бачалиашвили, Луки Сирадзе и Георгия Шакарашвили. Участник акции, представитель организации «Позор» Гиги Макарашвили заявил:

«Мы хотели выступить с минутным перформансом на дороге с призывом «Не убивай!», на этом бы все завершилось. Но полицейские задержали трех человек. Такое вот распоряжение им дал Бидзина Иванишвили. Мы еще хуже сделаем им. Чем больше они будут портить, тем больше платить им придется за это. Мы перекроем в городе десятки и сотни дорог!»

И, похоже, участников акции услышали власти. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария заявил:

«Мы все знаем о проблемах, связанных со следствием. Все это понимаем и именно поэтому начали осуществлять реформы и системное обновление МВД. Я обращаюсь к каждой следственной структуре: будьте более активны в плане распространения информации, чтобы не осталось ни малейшей возможности на интерпретации. Это очень важно для того, чтобы не осталось пространства, которое бы некоторые люди смогли использовать для спекуляций. Очень важно скорейшее и эффективное расследование».

О неполноценности системы продолжают говорить и оппоненты властей. Председатель фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе заявил:

«Не проходит и дня, чтобы мы не услышали какую-то ужасную новость. Каждый день происходят убийства и насилие – это итог атмосферы, созданной «Грузинской мечтой». Виновны в этом власти. Взгляните на статистику последних трех месяцев, фактически все направления ухудшились: тяжкие и легкие преступления, нанесение увечий, убийства, ограбления банков и микрофинансовых организаций. Мы вернулись во времена Шеварднадзе».

На что вице-спикер парламента Гия Вольский ответил:

«Когда происходит подобное, выходит за рамки семейной трагедии и становится трагедией всей страны, естественно, требования общества к следствию всегда ужесточаются. Но я уверен, что следствие проявит свой профессионализм. Но, к сожалению, уверен и в том, что политические силы, превратившиеся в падальщиков, постараются использовать эту тему в своих политических целях».

Сомневается в профессионализме следователей глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. И это одна из трех системных проблем, которую он выделяет особо. Две другие – отсутствие необходимой технической базы и политизированность следственных структур. Правоохранители зачастую ставят превыше всего интересы властей, нежелающих выносить на общее обсуждение определенные дела. А иногда даже выгораживают совершивших преступление людей, которые как-то связаны с представителями властей, говорит Цкитишвили. Для решения всех трех в первую очередь нужна политическая воля, считает эксперт.