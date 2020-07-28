Кавказский темперамент. Эхо армяно-азербайджанского конфликта в Москве

Более 30 задержанных в Москве и 60 в Петербурге, уголовные дела о разбое и хулиганстве – таков итог стычек между азербайджанцами и армянами, которые произошли в конце минувшей недели. Толчком к этим событиям послужила ситуация на границе Армении и Азербайджана в середине июля.

Ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. По данным Следственного комитета Армении, в период с 12 по 16 июля ранения получили 39 армянских военнослужащих, четверо погибли. Азербайджанская сторона сообщала о 13 убитых и четырех раненых военнослужащих. Обе стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с крупного оптового продовольственного рынка Москвы "Фуд-сити", принадлежащего уроженцам Азербайджана, были вывезены фуры с армянскими товарами. Во второй половине июле в Москве и Подмосковье произошло несколько стычек между армянами и азербайджанцами. В конфликт были вынуждены вмешаться российские полицейские и общественные организации, представляющие азербайджанскую и армянскую диаспоры России.

Впрочем, в последние несколько дней ситуация нормализовалась, рассказал Радио Свобода сопредседатель "Объединения армян России" Давид Тоноян.

– Я могу вам официально заявить, что конфликт в Москве практически решен, потому что в последние дни никаких событий не зафиксировано. Есть договоренность, что каждая сторона, каждая диаспора будет контролировать своих представителей, призывать к миру и согласию. Пока получается. Сыграло свою роль в том числе своевременное вмешательство российских правоохранительных органов.

– В правоохранительные органы обратились обе стороны конфликта?

– В правоохранительные органы обратились и пострадавшие, и очевидцы, и посольство, и представители диаспоры, после чего была встреча с руководителями Москвы и Московской области.

– Миллиардер Сергей Саркисов заявил, что компенсирует потери азербайджанским предпринимателям. Есть ли встречное движение с азербайджанской стороны?

– Во-первых, хочу сказать, что ущерб не был нанесен каким-то азербайджанским торговым точкам. Поэтому компенсировать нечего! Это заявление скорее призыв к миру, к согласию, жест доброй воли. С азербайджанской стороны никаких заявлений не поступало. Наши соотечественники, у которых торговые точки были разбиты, не обращались.

– Объединение армян России будет помогать им это восстанавливать?

– К нам такие запросы не поступали. Мы со всеми бизнесменами, предпринимателями на связи. Были обращения от владельцев автомашин с армянскими госномерами, которые были разбиты. Им мы будем оказывать помощь – машины будут бесплатно отремонтированы. Естественно, не только наша организация, но и все территориальные организации окажут медицинскую и финансовую помощь пострадавшим.

– Сколько всего людей пострадало или задержано и с одной, и с другой стороны?

– Точной информации у нас нет, потому что МВД не объявляло никаких точных цифр. По нашей информации, шесть человек находятся под стражей. Всех остальных – примерно 15 человек – выпустили. Это те, кого мы знаем.

Один из конфликтов произошел в подмосковных Люберцах: после нападения на азербайджанское кафе там было задержано 12 выходцев из Армении. Их интересы представляет адвокат Рубен Киракосян, президент Русско-армянской ассоциации юристов АРМРОСС. Он считает, что обе стороны заинтересованы в четкой работе российских правоохранителей.

– Я сейчас говорю с вами как адвокат и прошу московские и российские власти вмешаться и наконец проявить волю в качестве реализации законодательной власти в этой стране. Нужна воля для того, чтобы наконец от деклараций правоохранительные органы перешли к реальным действиям, чтобы во главе был закон, а не одна из сторон конфликта. Я думаю, что в этом заинтересованы абсолютно все.

– Что сейчас происходит с задержанными в Люберцах?

– Там было задержано 12 граждан армянского происхождения. В результате исследования приведенных доказательств 7 из 12 задержанных уже отпущены на свободу, а в отношении пяти возбуждены уголовные дела. И сейчас этот вопрос рассматривается. Мы настаиваем на том, что никто из этих лиц не причастен к тем деяниям, которые им инкриминируются. Реальные исполнители не задержаны. Вчера в суде прокуратура при избрании меры пресечения попросила тайм-аут еще на три дня для более глубокого изучения вопроса, так как у нее тоже, вероятнее всего, возникли сомнения.

– Вы удивлены, что армяно-азербайджанский конфликт перекинулся и на Москву?

– Честно говоря, конфликт не новый. Он тлел. Раньше были какие-то рецидивы, но они всегда находили решение. То, что сейчас происходит, можно назвать глобальным экспортом конфликта на территорию России со стороны одной из противоборствующих сторон. Почему Москва? Потому что Москва является политическим, многоэтничным мегаполисом. Здесь это явление нашло благотворную почву, к сожалению.

В Союзе азербайджанцев России тоже обеспокоены ситуацией. Об этом Радио Свобода заявил вице-президент организации Эулнур Гусейнов. По его словам, в Армавире представители армянской и азербайджанской диаспоры уже встретились за столом переговоров.

– Мы на протяжении нескольких последних дней активно работаем с нашей молодежью, общественными организациями в регионах и призываем решать все проблемы в рамках правового поля, то есть не поддаваться провокациям и в сложных ситуациях обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. У нас есть "горячая линия", которая работает круглосуточно. Мы считаем, что больше этот конфликт не повторится на территории России и азербайджанцы не будут поддаваться провокациям. Я также призываю к диалогу армянское руководство. Мы считаем, что Россия – это наш общий дом. Здесь нельзя поднимать межнациональные вопросы и провоцировать народ на действия насильственного характера.

– Вы, наверное, знаете, что бизнесмен с армянскими корнями Сергей Саркисов призвал армянскую и азербайджанскую стороны прекратить погромы и сказал, что его семья возьмет на себя "обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами". Есть ли такие же шаги со стороны азербайджанских бизнесменов?

– Мы обратили внимание на его высказывание. Естественно, также мы ведем работу с нашими предпринимателями, как поступить в дальнейшем. Я думаю, что уважаемые люди в России, и Союз азербайджанцев России – одна из уважаемых организаций, тоже будут вести какой-то диалог. Но пока мы готовимся к этому, чтобы более объективно оценить ситуацию.

– Вы как-то контактируете с коллегами из Союза армян России?

– Конечно, мы всегда открыты. Мы обращались к ним, чтобы они молодежи объясняли, что такой вопрос на территории России неуместен. Россия – не место для войны.

О том, почему армяно-азербайджанский конфликт разгорелся с новой силой Радио Свобода рассказал политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

– Начнем с того, что этот конфликт уже длится 32 года и, я думаю, будет длиться еще столько же, не меньше. Нет никаких предпосылок и политической воли для его урегулирования. Ни из Баку, ни из Еревана не декларируется достаточно, чтобы можно было предполагать, что обе стороны готовы к компромиссу. Я бы даже сказал – все наоборот. Последние несколько лет готовность к компромиссу просто улетучивается и оборачивается агрессивностью, более высоким градусом взаимной ненависти и милитаризацией обоих государств. Что касается того, почему сейчас это происходит на территории Москвы или Московской области, – я бы очень удивился, если бы этого не произошло. Именно здесь, в этом регионе самое большое концентрированное количество армян и азербайджанцев – и имеющих российское гражданство, и тех, кто здесь находится на заработках. И вот разогрев этого взаимного недоверия, этой взаимной ненависти, шовинизма, национального неприятия взаимного настолько велик, что люди, здесь живущие уже во втором поколении, молодые, а еще, может быть, отчасти люди пожилые – некоторые из них даже участвовали в этих конфликтах, – сегодня не могут не демонстрировать лояльности по отношению к своим государствам, а может быть, даже и к их руководству. Потому что если вы услышите последние речи, например, из Баку от главы Азербайджана, который решает внутренние политические проблемы борьбы с оппозицией в преддверии неизбежного транзита власти (когда он должен будет передавать власть первому вице-президенту, своей супруге Мехрибан Алиевой), эта консолидация вокруг верховного главнокомандующего настолько высока, что он называет тех, кто выступает против него, внутренних оппонентов, "азербайджанцами хуже армян". В этой ксенофобской риторике, конечно, не может не быть призыва к возбуждению противостояния на вторых фронтах в третьих странах. И вот эти вторые фронты в России, в Москве, они сегодня задействованы и должны показать, что и армянство, и азербайджанство за пределами метрополии находятся точно в таком же ожесточенном противостоянии и готовы поддержать метрополию в продолжении этого конфликта.

Готовность драться – это не значит готовность участвовать в драке

– Ситуация в Москве, судя по всему, успокаивается. По крайней мере, об этом говорят представители обеих диаспор. Появились люди, которых услышали?

– Это одноразовая акция – показать свою воинственность, свою солидарность с основным населением в метрополии, лояльность руководству своих стран и своих общин здесь в России. И с той, и с другой стороны. Они не собираются воевать. Понятно, что их подзуживают некоторые радикально настроенные лидеры общин. А эти лидеры в свою очередь, таким образом, выслуживаются соответственно перед Баку и Ереваном, показывая свою лояльность. И в этом нет ничего удивительного, особенно в такого рода конфликтах с огромным количеством диаспорального населения. Второй фактор – это, конечно, давление со стороны властей страны пребывания, в данном случае России. В принципе, достаточно властям России, Москвы цыкнуть на лидеров общин, пригрозить реальными сроками, серьезными наказаниями, как все тут же прекратится. И это сейчас, я так понимаю, и происходит. Это очень серьезный аргумент в данном конфликте. Поэтому я думаю, что во всяком случае здесь, на вторых фронтах в Москве, это должно прекратиться.

– Почему для этого понадобилась неделя?

– Кто-то должен был на этом еще немножечко поиграть мускулами, показать свою воинственность. Люди горячие. Готовность драться – это не значит реальная готовность участвовать в драке. Никто же из них не записался, наверное, в массовом порядке на фронты в Карабахе, но вот эта воинственность была необходима. Ее нельзя сразу погасить. Кавказский темперамент все-таки, - считает Аркадий Дубнов.

Радио Свобода