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Натия Турнава: Регулярное воздушное сообщение между Тбилиси и Ригой возобновится с 5 августа
Регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Латвии возобновится с 5 августа. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве экономики и устойчивого развития, переговоры между Агентством гражданской авиации и авиакомпанией АirBaltic уже завершены.
По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, данное решение весьма важно, так как три государства Балтии – в числе пяти европейских стран, с которыми Грузия безоговорочно открыла границу.
«Таким образом, граждане Грузии смогут посетить страны Балтии, также гости из Литвы, Латвии и Эстонии смогут приехать в Грузию. Важно, что состоялись переговоры относительно частоты полетов. С 5 по 20 августа будет осуществляться один рейс в неделю, что оправдано с эпидемической точки зрения, а после 20 августа, если даст возможность ситуация, связанная с COVID, уже два полета в неделю», - сообщила министр.
По данным ведомства, с августа 2020 года возобновятся регулярные полеты в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, которые, соответственно, будут выполнять «Люфтханса», «Эйр Франс» и «Эйр Балтик».
Сегодня же стало известно, что гражданам Грузии не придется проходить 14-дневную самоизоляции по прибытии в Литву. Об этом сообщило посольство Грузии в Литве.
«По решению министра здравоохранения Литвы, который также является главой Национальных чрезвычайных операций Литвы, с 25 июля 2020 года гражданам и резидентам Грузии больше не нужно будет проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Литву. Это решение может быть пересмотрено в случае ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в заявлении посольства.
Другие новости дня
Больше всего случаев коронавируса завезены в Грузию из России
По данным на 11 июля 2020 года из 272 импортированных случаев коронавирусной инфекции в Грузии большая часть приходится на Россию — 46,6% (127 случаев). Об этом сообщается в опубликованном сегодня третьем с начала пандемии отчете Национального центра по контролю заболеваний (NCDC).
Также 8,4% или 23 импортированных случая попали в Грузию из Турции, а 7,7% или 21 случай — из Азербайджана и Армении. В основном коронавирус был обнаружен у водителей трейлеров, которым разрешено передвигаться через границу Грузии с условием прохождения проверки, передает "Грузия-Онлайн".
Эпидемиологи также отмечают, что больше всего случаев коронавирусной инфекции в Грузии на сто тысяч населения зафиксировано в регионе Квемо Картли и в Тбилиси, а самый низкий показатель наблюдается в Самегрело-Земо Сванети и Имерети.
С 30 января до 11 июля в Грузии провели 147 700 тысяч лабораторных ПЦР-тестов. Большая их часть — 28%, пришлась на пациентов карантинных пространств или COVID-центров.
Помимо ПЦР-тестов в Грузии, по данным на 11 июля 2020 года, проведено 48 050 быстрых тестов на антитела и 42,6 тысячи тестов на антигены. Из всех протестированных только в 0,7% был подтвержден коронавирус.
Большая часть инфицированных пациентов — 69,1%, прошли лечение в клиниках Тбилиси.
В основном коронавирусная инфекция вызывает осложнения в виде пневмонии — 41,3%, дыхательной недостаточности — 13,1%, острой сердечно-сосудистой недостаточности — 4,4%, респираторный дистрес-синдром взрослых — 3,6%.
У 26,1% пациентов помимо коронавирусной инфекции наблюдались другие хронические заболевания. Чаще всего встречались: гипертензия — 15,5%, сердечно-сосудистые заболевания — 7,4% и диабет 6,8%.
В 58,8% случаев заболевание протекало легко, в 30,8% заболевание протекало в форме средней тяжести, а в 10,6% случаях — в тяжелой или критической форме.
Минимальный срок пребывания в больнице инфицированных пациентов составил 2 дня, средний — 21, а максимальный — 73 дня.
Роспотребнадзор: В Крыму из-за турпотока выросло число заболевших COVID-19
В Крыму растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией из-за увеличения туристического потока. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.
«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории России как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», – сказала она.
Пеньковская напомнила приезжающим о необходимости соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Крыму за последние сутки зарегистрировали 23 случая новой коронавирусной инфекции. В Севастополе – три.
Всего на текущий период, по информации властей, в Крыму зарегистрировано 1139 случаев COVID-19, а в Севастополе – 339.
Данные российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
МТС получила первую в России лицензию на развертывание сети 5G
Первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G получила МТС, пишет "Медуза" со ссылкой на компанию.
Роскомнадзор выдал лицензию до 16 июля 2025 года с диапазоном частот 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах России.
"Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия", – сказано в сообщении компании. При этом не уточняются сроки, когда 5G будет доступен клиентам.
Директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур 28 февраля этого года говорила, что сроки запуска сетей 5G в десяти российских городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год. Она связывала это с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот.
Операторы связи считают, что для развертывания связи пятого поколения лучше всего подходит диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако Минобороны России выступало против передачи частоты в этом диапазоне и предлагало использовать для 5G частоты в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Источники "Ведомостей" указывали, что под первый диапазон нет коммерческого оборудования, а второй подходит только для локального покрытия.
С технологиями связи 5G связаны и различные теории заговора, которые появились во время пандемии коронавируса. Одна из самых популярных – теория о Билле Гейтсе, который якобы лоббировал введение микрочипов в человеческий организм под видом вакцинации и технологии связи 5G, которая позволяет контролировать поведение чипированных людей. Эти теории заговора неоднократно опровергали в международных СМИ, Генпрокуратура России также считает эти утверждения фейком.
В некоторых странах люди даже сжигали вышки 5G. В мае 2020 года у селения Ногир в Северной Осетии, например, сожгли вышку телефонной связи МТС. Жители опасались возможного "ввода в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения".
Правительство РФ предложило конфисковывать не соответствующие доходам накопления россиян
Их предложено отправлять в Пенсионный фонд
Правительство России разрабатывает законопроект, который позволит властям переводить в пенсионный фонд денежные накопления граждан, законность которых невозможно доказать. Об этом пишут “Известия” и РБК, законопроект уже рассматривается кабинетом министров.
Документ разработан министерством юстиции, поправки в Бюджетный кодекс подготовило министерство финансов. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре. Однако пока не ясно, ни кто будет проверять законность происхождения средств, ни какова минимальная сумма, которая будет вызывать подозрение контролирующих органов.
Сейчас закон разрешает изымать в пользу государства имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. При этом человеку не обязательно самому быть гослужащим или его близким.
В июне на заседании Совета Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в прошлом году Пенсионный фонд получил от конфискованного имущества больше 21 миллиарда рублей доходов. Согласно данным бюджет, только официальный дефицит фонда в 2020 году составлял 118,4 миллиарда рублей.
По данным "Известий", законопроект готовы одобрить все думские фракции.
Де-факто граница Южной Осетии с Россией останется закрытой до 31 августа
Оперативный штаб Южной Осетии на заседании во вторник принял решение о продлении ограничений в порядке пересечения де-факто границы с Россией до 23.59 минут 31 августа, соответствующее постановление примет кабмин самопровозглашенной республики.
Ранее запрет на пересечение госграницы через пункт пропуска "Рук" действовал до 31 июля.
По словам президента Анатолия Бибилова, принимающего участие в работе штаба, данное решение необходимо для недопущения проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии.
"Ситуация в Северной Осетии не даёт нам возможности расслабиться. Пока мы не будем уверенны в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем право. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц", - сказал Бибилов, отметив, что решение отметить ограничения будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.
Он обратился к населению с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к решениям, принимаемым правительством, "потому что они направлены на безопасность наших граждан".
Президент отметил, что большинство населения поддерживает принимаемые руководством шаги.
"Около 1 000 человек эвакуированы из Северной Осетии, на очереди стоят порядка 450 для приезда в Южную Осетию", - сказал Бибилов.
Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что предлагается ввести определенные послабления для прибывающих в республику.
"Набор из трёх тестов может освободить гражданина от пребывания на карантине. По результатам тестирования в Северной Осетии граждан, соответствующая информация будет предоставляться в консульство во Владикавказе. Информация оттуда будет предоставляться нам, и дальше приниматься решение об освобождении гражданина от пребывания на карантине. Единственное требование - чтобы человек в обязательном порядке подвергался тестированию на территории Южной Осетии, чтобы ещё раз убедиться в том, что человек не представляет угрозу в плане заражения коронавирусом", - подчеркнул он, передает агентство "Рес".
NDI: 73% опрошенных считают, что низкое распространение коронавируса является результатом правильных шагов правительства и врачей
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 73% граждан считают, что относительно низкое распространение коронавируса в стране является результатом правильных шагов, предпринятых правительством и врачами, а 17% считают, что это заслуга грузинской генетики и религии.
53% опрошенных граждан согласны с мнением, что верующих от инфицирования коронавирусом защитила вера, 38% с этим мнением не согласны.
Согласно исследованию, большинство населения волнует распространение ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждено, что может отличить ложь от правды. 84% опрошенного населения получают информацию по телевидению, а 41% - из социальных сетей.
При этом 59% респондентов доверяют информации, предоставленной Центром контроля заболеваний. 44% респондентов доверяют информации, предоставленной правительством, и 18% - медиа.
Кроме того, согласно исследованию NDI, лаборатория Лугара, которая является частым объектом дезинформационных нападок, заслужила положительную оценку большинства населения. 66% граждан считают, что лаборатория Лугара помешала распространению коронавируса в Грузии.
30% опрошенных граждан думают, что коронавирус был создан в лаборатории и распространен намерено, а 22% считают, что он был создан в лаборатории, но распространился случайно. При этом, по мнению 13% опрошенных, коронавирус появился естественным путем.
80% населения вновь волнуются о том, что они или близкие заразятся коронавирусом. Однако, не смотря на это, почти половина населения (46%) говорит, что не вакцинировались бы в случае существования вакцины против коронавируса ( вакцинировались бы 38%).
ЕС не откроет границы для россиян как минимум до середины августа
Уровень заболеваемости COVID-19 в России остаётся высоким
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС.
По его словам, в ближайшие дни Брюссель обнародует обновлённый список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. "Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал собеседник агентства. В целом, по его словам, список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли вообще в этот раз будет расширен, а возможно, что даже сократится.
Дипломат добавил, что в следующий раз перечень пересмотрят уже в середине августа.
Первая версия так называемого "белого списка" была утверждена Советом ЕС 30 июня. В него вошли 15 стран, включая Китай. Но Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели из списка исключили Сербию и Черногорию - в связи с ростом там числа заражений коронавирусом.
На данный момент в ЕС разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.
За последние сутки в России были выявлены почти 5 тысяч 400 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 150 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 820 тысяч случаев COVID-19, умерли 13504 пациентов.
Еврокомиссия ранее предложила разрешать въезд только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это всё еще значительно меньше, чем регистрируется сейчас в России.
Компания Frontera распространила еще одно заявление
Американская нефтяная компания Frontera уличает правительство Грузии в неискренности и призывает прекратить «ложную и вредоносную пропаганду».
Компания публикует еще одно заявление, которое «Интерпрессньюс» предлагает без изменений: «На прошлой неделе, 23 июля, грузинское правительство неожиданно заявило СМИ, что решило не приостанавливать 27 июля действие нашего контракта, чем грозило нам еще с апреля. На текущей неделе такое же сообщение распространило посольство Грузии в США, чтобы в создать впечатление, что принято великодушное решение остановить незаконный захват нашего имущества во имя продолжения американо-грузинских отношений в позитивном ключе.
Правительство Грузии не предоставило СМИ и официальным лицам США полную историю. 24 июля, на следующий день после того, как премьер-министр сделал это заявление, нам было направлено официальное уведомление о том, что правительство снова намеревается расторгнуть наше соглашение и лишь «временно приостанавливает» попытки достичь этой цели.
Мы вновь призываем премьер-министра и его правительство прекратить эту преднамеренно вводящую в заблуждение, наносящую урон неискреннюю пропаганду, и вместо этого вступить в откровенный диалог с общественностью, официальными лицами США, напрямую начать работать с нашей компанией, чтобы помочь таким образом развитию настоящего партнерства. Мы хотели бы еще раз уточнить, что никаких причин в одностороннем порядке расторгать наш договор 27 июля или в любой другой день не существовало. С апреля этого года мы неоднократно обращались к правительству Грузии с просьбой о встрече, но эта просьба была либо отклонена, либо проигнорирована.
Теперь, после того, как высокопоставленные чиновники делают публичные заявления, не пытаясь встретиться с руководством нашей компании, нам спокойно присылают сообщение совершенно противоположного содержания, чтобы продолжать запугивать наш бизнес. Правительство Грузии должно осознавать, что это нельзя назвать нормальным поведением, когда речь идет о работе с крупнейшим частным инвестором в Соединенных Штатах. Это определенно не является стимулом для потенциальных американских инвесторов из частного сектора, которые наблюдают за этим публичным театром угроз.
Спектакль завершился клеветнической медиа кампанией, которая высмеивает Frontera и распространяет ложь о нашей деятельности. Мы еще раз призываем правительство Грузии выполнить недавнее решение Арбитражного суда, соблюсти условия нашего соглашения, провести конструктивную встречу с нами и дать гарантии, что мы сможем продолжать нашу работу без угроз, запугивания и новых условий».
NDI: 76% опрошенных поддерживают вступление Грузии в Евросоюз, членство в НАТО – 69%
Население Грузии вновь твердо поддерживает вступление в ЕС и НАТО - об этом говорится в результатах июньского опроса общественного мнения Национального демократического института (NDI).
По результатам исследования, несмотря на кампании дезинформации, направленные против европейского и евроатлантического союзов, население Грузии вновь твердо поддерживает членство в ЕС (76%) м в НАТО (69%). Вместе с тем, вступление в Евросоюз неприемлемо для 8% опрошенных, а в НАТО – для 11%.
Согласно результатам исследования, 59% опрошенных думают, что Грузия получит больше пользы от европейской и евроатлантической интеграции, а 11% считают, что Грузия получит больше пользы, если в обмен на формирование лучших отношений с Россией откажется от европейскойи евроатлантической интеграцию.
За сутки в Южной Осетии выздоровел от коронавируса один человек, один пациент продолжает лечение
В инфекционном отделение Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 28 июля лечение проходит один пациент - медсестра из "красной зоны" с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила "Рес" замглавы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
"Накануне проведены тесты 88 человек, все они отрицательные. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 192 человека, из них в медучреждениях республики - 130 (в инфекционном отделении - 33) человек", - сказала она.
Всего заболевших за весь период 89, из них 88 человек выписаны из медучреждения.
Паата Имнадзе: Вызывает беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи
У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, — об этом в эфире передачи «Ахали Дге» («Новый день») на Первом канале Грузии заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.
По его словам, выявлены новые кластеры - это рынок Лило и Гачиани.
«У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, есть новый кластеры, Лило, Гачиани. В течение определенного периода были только ввезенные случаи, привозимые нашими гражданами, возвращающимися из-за границы. Есть также водители грузовиков, которые не останавливались ни на минуту, это торговые артерии, и такие дороги нельзя останавливать ни в коем случае. Мы строго контролируем это. Многие недовольны карантинным режимом, когда они приезжают в страну, но не стоит забывать, что примерно треть зарегистрированных в нашей стране случаев выявляется в этих карантинных зонах, и теперь, если бы эти люди пришли в свои семьи, распространенность была бы выше. Прежде всего, то, как эта болезнь распространяется через тесные контакты, длительные контакты, это члены семьи и близкий круг на работе, поэтому нас беспокоят эти случаи», — заявил Имнадзе, передает "Грузия-Онлайн".
По словам эпидемиолога, сегодня в Лило будут работать пять групп, такое же количество будет в Гачиани, чтобы максимально выявить всех инфицированных, вовремя изолировать их, лечить, выявлять их контакты, контролировать их.
За последние сутки в Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных выросло до 1145. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Выздоровели же еще 5 человек, и их число составляет - 927. В стране от коронавируса скончались 16 человек. В режиме карантина находятся 6459 человек, под наблюдением в стационаре – 353.
Майк Помпео: Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии против российской оккупации
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахария на своей странице в соцсети Twitter.
«Сегодня я говорил по телефону с премьер-министром Грузии Георгием Гахария о важности проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в октябре текущего года. Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии против российской оккупации», - пишет Помпео.
По информации «ИнтерпрессНьюс», между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и госсекретарем США Майком Помпео состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили основные вопросы стратегического партнерства.
«Интерфакс»: в Москве полиция задержала Сергея Удальцова
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на слова Удальцова, что машина подъехала, когда он выходил из дома. Полицейские посадили его в машину без объяснений и доставили в ОВД по Мещанскому району Москвы.
Вскоре Удальцов сообщил, что ему «предъявили обвинение в организации несогласованных акций в поддержку жителей Хабаровска»
Официальной информацией правоохранительных органов «Интерфакс» (на момент публикации новости) не располагал.
В Абхазии из 70-ти тестов на COVID-19, два показали положительный результат
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 70 граждан – 2 теста показали положительный результат. Обследование всех контактировавших с инфицированными лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Давид Усупашвили: Не думаю, чтобы народ любил политиков и журналистов больше, чем банкиров
«Не думаю, чтобы грузинский народ любил политиков больше, чем банкиров, я не думаю, чтобы грузинский народ любил журналистов больше, чем банкиров и т.д. Вообще, грузинский народ измучился, обеспокоен теми условиями жизни, что сложились в стране за эти десятилетия», - заявил один из лидеров «Лело для Грузии» Давид Усупашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».
Он отметил, что в населении никоим образом нет большего неудовольствия в отношении банкиров, чем в отношении политиков. «…Нам нужны хорошие банкиры, хорошие политики, хорошие журналисты с конкретными делами, а на так, что вообще все бизнесмены плохие», - заявил Усупашвили, подчеркнув, что: «Проблема заключается не в Мише или в Бидзине, а в нигилизме населения».
Давид Усупашвили сказал и по поводу рейтингов «Лело» и отметил, что за цифрами в исследовании Edison Research он видит объективную и субъективную реальность, а также погрешности, связанные с исследованиями.
«У нас достаточно опыта для того, чтобы быть рациональными в отношении исследований и за этими цифрами видеть объективную и субъективную реальность, а также связанные с исследованиями погрешности и т.д. Ни одно исследование не отражает реальности до конца. Я думаю, что мы близки к запланированным показателям, что весьма интересно. Пик будет в начале октября», - заявил Усупашвили.
Давид Усупашвили не исключает, что на парламентских выборах 2020 года он будет баллотироваться в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси. По его же словам, у «Лело для Грузии» будут кандидаты и в других округах, где объединенная оппозиция представила своих кандидатов.
Политик высказался и по поводу заявления «Европейской Грузии». По его оценке, эта партия вложила много труда в достижение соглашения по Тбилиси, того же они хотели и в регионах, и их стараниям нужно отдать должное.
«Мы ценим старания наших коллег – оппозиционных лидеров. Вы упомянули о «Европейской Грузии» их попытки заслуживают особой оценки, они вложили много труда в достижение соглашения. В Тбилиси, без участия «Лело», однако широким спектром оппозиции, достигнуто соглашение, у них была попытка сделать это и за пределами столицы, однако сейчас выборы уже на пороге», - заявил Усупашвили.
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили сегодня, 27 июля, в Белом Доме.
Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжелой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.
Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.
- За все время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провел в палате интенсивной терапии.
- В Соединенных Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за все время эпидемии в США вирус выявили у более чем 4 миллионов 300 тысяч человек, это больше 1 процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.
Эксперты Роспотребнадзора доложили Александру Анквабу об итогах мониторинга туристических объектов
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в республику с трехдневным рабочим визитом. На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществляли инструктаж персонала: «Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов (дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр.)».
Главный санитарный врач Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась. Что касается оценки эпидобстановки в республике, то эксперты отметили, что сейчас она благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени.
Завершая встречу, Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани объединились в новую политическую платформу
Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани покинули оппозиционное объединение «Сила в единстве» и объединились в политическую платформу – «Стратегия Агмашенебели». Об этом было объявлено сегодня, 27 июля, на брифинге. Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля.
Партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в Центризбиркоме Грузии, для участия в предстоящих парламентских выборах. «Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться «Стратегия Агмашенебели», и состоять из трех субъектов: «Новая Грузия», «Закон и справедливость» и экспертов «Стратегии Агмашенебели». Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого - победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост: строительство или партия разбитой мечты», - сказал Вашадзе.
Георгий Вашадзе является одним из шести кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси, согласованных с оппозиционным объединением из 30 партий, во главе которого стоит партия «Единое национальное движение». Он будет баллотироваться в избирательном округе Исани в Тбилиси. Правящая партия представила в этом округе бывшего министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, который считается довольно популярным государственным деятелем.
Что касается Тако Чарквиани, то она представила свою кандидатуру в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. От правящей партии в этом округе будет баллотироваться бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Объединенная оппозиция пока не называла своего мажоритарного кандидата в Сабуртало.
- Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов – 120 путем голосования за партии, еще 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков – количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий.
- ЦИК продолжает процесс регистрации партий для участия в выборах. На данном этапе избирательная комиссия рассматривает заявки непарламентских партий. Всего желание принять участие в выборах изъявили желание 68 политических сил. К субботе регистрацию прошли уже 26 партий, 11-ти было отказано.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 37 390.
Отметим, что за сутки в Армении было проведено только 314 тестов на коронавирус, что в пять-шесть раз меньше, чем обычно. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 27 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 187 и сейчас составляет 26 665, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 711.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 221 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 793, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 157 466.
США введут санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара
США намерены ввести санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, если он продолжит препятствовать экспорту нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, решение Хафтара продолжать блокаду морских портов Ливии принято под давлением России.
Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что американские спецслужбы и Пентагон имеют информацию о связях Хафтара с российскими наемниками из «частной военной компании Вагнера». Как утверждается, они контролируют в Ливии крупнейшее нефтяное месторождение Шарара. Российские СМИ связывают «ЧВК Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина».
По данным The Wall Street Journal, под санкции могут попасть земля и недвижимость Хафтара в американском штате Вирджиния.
США, Турция и ООН неоднократно заявляли о наличии в Ливии российских бойцов «ЧВК Вагнера». Россия называет эти утверждения безосновательными.
- Национальная нефтяная корпорация Ливии прекратила нефтедобычу на месторождении Шарара год назад. В начале июня стало известно о возобновлении работ. Однако через несколько дней после этого компания заявила, что территорию месторождения заняли иностранные наемники. Добыча нефти вновь была приостановлена. Тогда же поступили сообщения о блокаде ливийских портов армией Хафтара.
- В Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке Халифы Хафтара.
- Хафтар учился в Москве, он гражданин США. Он был одним из главных приближенных бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, но затем оказался в оппозиции к нему. В США он сотрудничал с ЦРУ и разрабатывал план свержения Каддафи.
Гиги Угулава призвал оппозиционные партии согласовать общих мажоритариев
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава назвал подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты необходимым условием для победы над режимом Бидзины Иванишвили.
Как заявил Угулава на сегодняшнем брифинге, оппозиционные партии проводили консультации с «Единым национальным движением» по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов. Однако позиция «Нацдвижения» такова, что за пределами Тбилиси, в 22-х округах у них будут собственные кандидаты.
Гиги Угулава призвал политические силы к единству и отметил, что у единства нет альтернативы.
«Мы твердо верим, что координация оппозиции и подбор единых кандидатов необходимы для победы над Иванишвили. В этом смысле общественности известно, что главный и решающий шаг предпринят. В Тбилиси общие кандидаты уже выбраны. Теперь, что касается регионов, у нас были продолжительные консультации с «Единым национальным движением». Общественности известно и уже заявлена их первичная позиция, что они за пределами Тбилиси, во всех 22-х округах выставят своих мажоритарных кандидатов. Несмотря на множество аргументов, которые нами были представлены, их решение остается неизменным. Это их право и воля. Мы не должны создавать из этого трагедию. В этой обстановке хочу призвать к тому, чтобы общая позиция оппозиции не ослабла в отношении Иванишвили. Хочу призвать наших коллег из других партий к тому, чтобы в ближайшие дни, в ближайшем будущем продолжить и завершить консультации, и согласовать общих мажоритариев, которые будут баллотироваться в регионах Грузии», - заявил Угулава, передает "Интерпрессньюс".
Представители Роспотребнадзора назвали эпидемиологическую ситуацию в Абхазии стабильной
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием делегациий представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни произвели инспекцию туристических объектов республики, сообщает пресс-служба Минздрава.
Представители Роспотребнадзора осуществил мониторинг готовности туристических объектов к принятию отдыхающих в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России. Абхазские и российские коллеги обсудили вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации.
«Для нас первостепенное значение имеет эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», - сказал Цахнакия, передает «Апсныпресс».
Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.
«Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», - сказал Манин.
Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.
«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», - отметил представитель Роспотребнадзора.
11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются под стражей
11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются в предварительном заключении. Такое решение вынесла сегодня судья Мцхетского районного суда Майя Ошхарели.
На сегодняшнем заседании суда пересматривалось вынесенное ранее решение о предварительном заключении обвиняемых под стражу до окончания следствия. Адвокаты обратились к судье с просьбой заменить эту меру пресечения освобождением под залог в размере от 5 000 до 10 000 лари. Прокуратура со своей стороны вновь выдвинула требование оставить обвиняемых под стражей.
На судебном процессе обвиняемые воспользовались предоставленным словом. 10 человек из 11 вины не признают, лишь один из них, футболист Ираклий Цакадзе, частично признает свою вину по статье о насилии в эпизоде конфликта, который произошел на даче.
Часть задержанных обвиняется по статье по статье 126 УК Грузии, другая часть – по статье 225 того же кодекса, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием, а также участие в нем.
Что касается еще шестерых задержанных, которые не достигли совершеннолетия, то процесс по их делам состоится 31 июля.
В подмосковных Химках застрелен человек. ФСБ утверждает, что он готовил теракт
Утверждается, что он хотел открыть стрельбу по людям в Москве
ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт в Москве. Подозреваемый в его подготовке уроженец Центральной Азии застрелен в подмосковных Химках – как утверждается, при попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и те открыли стрельбу в ответ.
Как пишет "База", "оперативникам поступила информация, что в гаражном кооперативе в Химках кто-то хранит оружие и боеприпасы". Утверждается, что о подозрениях в том, что его брат связан с террористами, в правоохранительные органы сообщил также брат убитого.
Опубликовано видео с места стрельбы.
В ФСБ утверждают, что подозреваемый хотел открыть стрельбу в одном из людных мест в Москве. На места происшествия обнаружен автомат и гранаты, а при обыске в квартире, где жил убитый, – доказательства его связи "с эмиссарами международной террористической организации, запрещённой в России", какой именно – не говорится. О других подробностях также не сообщается.
17 июля в ФСБ сообщали, что предотвратили теракт в Хабаровске – также "в местах скопления людей". Имелись в виду массовые акции протеста, которые проходят в этом городе. Подозреваемый в подготовке теракта задержан.
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