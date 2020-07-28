Натия Турнава: Регулярное воздушное сообщение между Тбилиси и Ригой возобновится с 5 августа

Регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Латвии возобновится с 5 августа. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве экономики и устойчивого развития, переговоры между Агентством гражданской авиации и авиакомпанией АirBaltic уже завершены.

По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, данное решение весьма важно, так как три государства Балтии – в числе пяти европейских стран, с которыми Грузия безоговорочно открыла границу.

«Таким образом, граждане Грузии смогут посетить страны Балтии, также гости из Литвы, Латвии и Эстонии смогут приехать в Грузию. Важно, что состоялись переговоры относительно частоты полетов. С 5 по 20 августа будет осуществляться один рейс в неделю, что оправдано с эпидемической точки зрения, а после 20 августа, если даст возможность ситуация, связанная с COVID, уже два полета в неделю», - сообщила министр.

По данным ведомства, с августа 2020 года возобновятся регулярные полеты в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, которые, соответственно, будут выполнять «Люфтханса», «Эйр Франс» и «Эйр Балтик».

Сегодня же стало известно, что гражданам Грузии не придется проходить 14-дневную самоизоляции по прибытии в Литву. Об этом сообщило посольство Грузии в Литве.



«По решению министра здравоохранения Литвы, который также является главой Национальных чрезвычайных операций Литвы, с 25 июля 2020 года гражданам и резидентам Грузии больше не нужно будет проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Литву. Это решение может быть пересмотрено в случае ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в заявлении посольства.