О европейской либо проевропейской Грузии

Парламент Грузии ввел гендерные квоты, согласно которым как минимум 25 процентов участников в партийных списках должны составлять женщины. В последующих выборах квота возрастет до 33-х процентов.

Лично я – противник любых квот по признакам пола, расы, этничности и т.д. По мне, это – профанация либеральных ценностей, и, что главное, они ничего хорошего не приносят тем, кого якобы защищают.

Но в данном случае разговор не об этом. Вопрос о том, почему парламент этот закон принял.

Гендерные квоты – реформа политически «дешевая»: какое имеет значение, лица какого пола будут нажимать в парламенте на те кнопки, на которые надо?

Это произошло не потому, что критически важная часть грузинского общества и, в частности, правящая партия прониклись идеей гендерного равноправия и посчитали, что квоты реально помогут его достичь. Правительство просто выполнило рекомендацию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Не то что оно безропотно принимает все такие рекомендации, но на фоне все возрастающей критики из Вашингтона, Брюсселя и Страсбурга ему важно продемонстрировать хорошие отношения с западными партнерами. А гендерные квоты – реформа политически «дешевая»: какое имеет значение, лица какого пола будут нажимать в парламенте на те кнопки, на которые надо?

Через несколько дней после указанного голосования «Мечта» представила своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах. В списке из тридцати человек была лишь одна женщина. Прогрессивная общественность возмутилась этим явным лицемерием. Но если смотреть на дело с точки зрения власть имущих, все логично: Европе и местным феминисткам уже бросили кость в виде квот, требовать такого же подхода в вопросе о мажоритариях – уже наглость.

Те, кто хочет видеть Грузию демократическим государством, привыкли к мысли, что влияние Запада на нас благотворно. Я разделяю эту оценку. В нашей стране нет укорененных демократических институтов и привычки соблюдать демократические правила; этот дефицит отчасти уравновешивается стремлением быть частью Запада. Мы пониманием, что сегодня невозможно быть признанными частью Европы без какого-то уровня демократии. Без этого фактора Грузия, скорее всего, была бы гораздо более авторитарным государством, чем сейчас.

Если коллективный Запад счел какую-то идею правильной и прогрессивной, мы, грузинские провинциалы, автоматически должны с ней согласиться и активно ее у себя продвигать

Однако любую очевидную истину можно понять и использовать превратно. Многие из тех, кто причисляет себя к «прогрессивному обществу», создал себе картину мира, согласно которой может существовать место, где определяют, что такое истина, и таким местом является «Запад», от имени которого могут говорить Вашингтон, Брюссель, Страсбург или кто-то еще. Если коллективный Запад счел какую-то идею правильной и прогрессивной, мы, грузинские провинциалы, автоматически должны с ней согласиться и активно ее у себя продвигать. Если мы начнем сомневаться, тем самым окажется под сомнением и наша претензия на «европейскую ориентацию».

Но такое понимание входит в явное противоречие с самой идеей Европы или Запада. Западная цивилизация достигла высот, которых достигла, именно потому, что любые истины ставила под сомнение. Именно благодаря этому она намного оторвалась по уровню развития от остального мира и стала всеобщим образцом для подражания – даже со стороны тех, кто постоянно ее поносит за «колониализм» и «империализм». Кстати, в последнее время Запад в лице большинства своего интеллектуального класса подвергает себя особо жесткому самобичеванию и оспаривает собственное моральное право занимать ведущее место в мире. Я думаю, в этом он сильно перебарщивает, но это тоже естественная часть западного этоса.

В этом смысле мы стоим перед выбором, чего на самом деле хотим: быть проевропейцами или быть европейцами. Первое тоже необходимо как политическая тактика: западные организации – главный союзник Грузии, и их рекомендации нельзя игнорировать, хотя иногда можно и не соглашаться. Если мы на самом деле хотим стать частью западной цивилизации, мы не можем вести себя так, будто просто поменяли приказы из Москвы на директивы из Вашингтона или Брюсселя.

Западная цивилизация – это не свод готовых истин, а спор об этих истинах. Конечно, есть и точки консенсуса: например, что земля круглая, а демократия и права человека – это хорошо. Но в чем последние нормы конкретно состоят, остается предметом постоянных дискуссий. Надо научиться принимать в них участие на равных – в том числе в дискуссии о том, являются ли квоты хорошим методом для достижения реального равноправия.

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