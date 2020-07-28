Обзор грузинской прессы

Полицейского, которого семья погибшей Тамар Бачалиашвили обвиняет в нарушении этических норм, допросили в Генеральной инспекции МВД Грузии. Ладо Бачулашвили – заместитель главы департамента полиции Квемо Картли, по утверждениям отца погибшей 23-летней Тамар – Джумбера Бачалиашвили, сообщил ему, что «у его дочери серьезные проблемы», однако не пояснил, что это за проблемы. Произошло это после того, как правоохранители заявили, что смогли взломать компьютер Тамар, заявляет отец девушки.

Сам Ладо Бачулашвили сказал информационному интернет-агентству ambebi, что в генинспекции интересовались, действительно ли полицейский общался с родными погибшей:

«Семья (Бачалиашвили) заявила, что я сказал то, чего никогда не говорил. Я не прикасался к компьютеру вообще, его забрал следователь прямо на экспертизу. Я ежедневно общался с семьей по телефону, один раз даже встретился, спрашивал у них, что было надето на девушке, куда она могла поехать. В общем, у меня была коммуникация с семьей, однако о том, что у нее проблемы, я никогда не говорил».

Подобные заявления и вызванное тем самым недоверие к следствию побуждает семью обратиться в ФБР с просьбой расследовать дело, заявил сегодня Джумбер Бачалиашвили:

«Этот человек в телефонном разговоре сказал мне: «Я сейчас работаю над этим, у твоей девочки большие проблемы». После этого не отвечал на мои звонки, а теперь он выходит и заявляет, что все это ложь. Именно поэтому я хочу, чтобы дело расследовало ФБР. Я не доверяю таким бесстыжим людям, от них можно ждать чего угодно».

Кроме того, по словам Кобы Тамазашвили – дяди Тамар Бачалиашвили, правоохранители до сих пор не сумели справиться с установленным на компьютере девушки паролем, хотя уверяют в обратном.

«У властей нет способностей справиться с криминалом», – заявила в интервью газете «Квирис палитра» бывший парламентский спикер президента, представитель оппозиционного «Лело» Анна Нацвлишвили. Респондент издания считает, что у властей нет и политической воли для борьбы с криминалом. Сегодня они поощряют криминал безнаказанностью, говорит Нацвлишвили:

«С парламентских трибун со стороны представителей властей высокого ранга не раз слышались «блатные» разговоры. Видели мы и то, как они используют силу против политических оппонентов и не расследуют подобные инциденты».

Коснулась Анна Нацвлишвили и темы последних нашумевших в Грузии дел.

«МВД не старается раскрывать дела своевременно и полностью. Множество вопросов в делах Шакарашвили и Бачалиашвили, ничего уже не говорю о деле Саралидзе. Система не направлена на защиту прав человека, но служит для сокрытия правды и убийц. Я не считаю, что премьер Гахария признал наличие проблем в системе, он не назвал конкретно эти проблемы и имена ответственных за них. Их можно оправдать тем, что им досталось тяжелое наследство от «Националов»? Нет, дела не расследуются и за весь период правления «Грузинской мечты». Все указывает на то, что у них нет желания что-либо менять», – заявила Нацвлишвили в интервью газете «Квирис палитра».

Необоснованные премии и повышенные зарплаты – директор НПО «Международное общество за справедливые выборы» Элене Нижарадзе рассказала телекомпании «Рустави 2» о заработных платах служащих ЦИК Грузии. Ее организация провела соответствующее исследование и выяснила, что с последних президентских выборов в 2018 году зарплата председателя ЦИК увеличилась на 55%, оклад заместителя вырос на 68%, а секретаря – на 70%:

«Есть такие случаи, когда размер надбавки к зарплате и премии увеличивается из года в год и даже по месяцам. И в таких случаях не поясняется, на что опирались те, кто принимал такое решение. Были случаи, когда и надбавку к зарплате, и премии выдавали одновременно. Появляется вопрос: что особенного сделал служащий или член комиссии, чтобы заслужить такое?»

Исследование, проведенное организацией, охватывает период с 2016 по 2019 год. Впрочем, необоснованные премии и повышенные зарплаты сотрудники ЦИК стали получать в основном именно в период президентских выборов в 2018 году, заявила Элене Нижарадзе.