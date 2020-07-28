Опрос NDI: коронавирус и настроения в Грузии

53% граждан Грузии убеждены, что религия защищает верующих от коронавируса, 52% респондентов считают, что коронавирус выведен в лаборатории искусственным путем – таковы некоторые примечательные итоги последнего соцопроса Национально-демократического института США (NDI).

Нынешний опрос NDI практически полностью посвящен теме влияния коронавируса на настроения грузинской общественности.

Центральная глава затрагивает вклад различных структур в противодействие распространению коронавируса. Согласно исследованию, подавляющая часть граждан отметила заслугу врачей и правительства – 73%, еще 17% выделили решающую роль грузинской генетики и религии. Что касается деятельности лаборатории им. Лугара, более двух третей респондентов (66%) высказали убеждение в ее позитивном вкладе в борьбе с коронавирусом. 4% считают, что она, напротив, является очагом распространения инфекции.

Около трети опрошенных согласны с утверждением, что имела место дезинформационная кампания вокруг коронавируса извне, а тиражированием лжи по этому вопросу в основном занимаются Россия (37%), Армения (22%) и Китай – (11%).

При этом 60% опрошенных обеспокоены распространением ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждены, что в состоянии отличить ложь от правды.

Оппозиция отреагировала на эту часть исследования. По словам главы парламентской фракции «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, соцопрос подтвердил провал российской пропаганды против лаборатории Лугара:

«Очень хорошо, что российская дезинформация не прошла и у нашего населения не нашла поддержки российская дезинформация против лаборатории Лугара – подавляющее число граждан убеждены, что именно это медучреждение сыграло самую положительную роль в борьбе с пандемией. В то же время опрос все же подтвердил неспособность части населения отличить дезинформацию – половина людей считает, что вирус получен лабораторным путем. Это говорит о низком образовательном уровне части граждан», – сказал Роман Гоциридзе.

Действительно, 52% респондентов считают, что коронавирус выведен искусственным путем, из них две трети убеждены, что вирус осознанно выпущен на волю, а одна треть верит в случайную утечку. Всего 13% убеждены в естественном происхождении вируса, а 3% – совсем отрицают его существование.

Отдельный раздел опроса выяснял тему религиозных убеждений в противодействии коронавирусу.

Итоги таковы: 53% опрошенных убеждены, что религия защищает верующих от заразы, 38% не согласны с этим мнением. В то же время только 10% православных признались, что в этом году на фоне пандемии посещали пасхальные службы. 10% респондентов считают, что распространение коронавируса связано с интернет-технологией 5G, противоположную позицию заняли 45% респондентов.

По мнению директора Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе, согласно мировой практике, различные теории заговоров находят благодатную почву среди людей, проживающих за чертой бедности:

«Люди в Грузии бедны, у них нет стимулов для получения образования, так как все время уходит на поиски средств к существованию. И, разумеется, на фоне катастрофической бедности люди начинают верить во всякие теории заговоров и прочую ерунду. Поэтому противодействие этому явлению возможно одним путем – улучшением системы образования и повышением экономического благосостояния людей. В других случаях все будет малоэффективным».

Что касается соотношения между сторонниками и противниками вакцинации против коронавируса, то опрос выявил минимальный перевес в сторону последних. 46% не стали бы делать прививку против опасного заболевания, 38% привились бы, еще 15% размышляют.

Опрос по заказу NDI был проведен CRRC-Georgia. Полевые работы проводились 26-30 июня с использованием метода телефонного опроса. Всего было проведено 1550 интервью.