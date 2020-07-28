Абхазский президент подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета безопасности

«Не думаю, чтобы грузинский народ любил политиков больше, чем банкиров, я не думаю, чтобы грузинский народ любил журналистов больше, чем банкиров и т.д. Вообще, грузинский народ измучился, обеспокоен теми условиями жизни, что сложились в стране за эти десятилетия», - заявил один из лидеров «Лело для Грузии» Давид Усупашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».

Он отметил, что в населении никоим образом нет большего неудовольствия в отношении банкиров, чем в отношении политиков. «…Нам нужны хорошие банкиры, хорошие политики, хорошие журналисты с конкретными делами, а на так, что вообще все бизнесмены плохие», - заявил Усупашвили, подчеркнув, что: «Проблема заключается не в Мише или в Бидзине, а в нигилизме населения».

Давид Усупашвили сказал и по поводу рейтингов «Лело» и отметил, что за цифрами в исследовании Edison Research он видит объективную и субъективную реальность, а также погрешности, связанные с исследованиями.

«У нас достаточно опыта для того, чтобы быть рациональными в отношении исследований и за этими цифрами видеть объективную и субъективную реальность, а также связанные с исследованиями погрешности и т.д. Ни одно исследование не отражает реальности до конца. Я думаю, что мы близки к запланированным показателям, что весьма интересно. Пик будет в начале октября», - заявил Усупашвили.

Давид Усупашвили не исключает, что на парламентских выборах 2020 года он будет баллотироваться в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси. По его же словам, у «Лело для Грузии» будут кандидаты и в других округах, где объединенная оппозиция представила своих кандидатов.

Политик высказался и по поводу заявления «Европейской Грузии». По его оценке, эта партия вложила много труда в достижение соглашения по Тбилиси, того же они хотели и в регионах, и их стараниям нужно отдать должное.

«Мы ценим старания наших коллег – оппозиционных лидеров. Вы упомянули о «Европейской Грузии» их попытки заслуживают особой оценки, они вложили много труда в достижение соглашения. В Тбилиси, без участия «Лело», однако широким спектром оппозиции, достигнуто соглашение, у них была попытка сделать это и за пределами столицы, однако сейчас выборы уже на пороге», - заявил Усупашвили.