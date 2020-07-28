Абхазия ждет сигнала из Москвы

Граница с Россией, открытия которой сегодня ждали в Абхазии, остается закрытой до 4 августа. Такое решение принял президент Аслан Бжания несмотря на то, что Роспотребнадзор, вчера завершивший визит в Абхазию, пришел к выводу, что эпидобстановка здесь стабильная и благополучная.

Сроки продления запрета на пересечение российско-абхазской границы уже много раз переносились. Так, последнее распоряжение президента было издано 21 июля, и в нем шла речь о продлении его до 28 июля. Сегодня весь день прошел в ожидании: срок снова продлят или вдруг откроют границу. И вот, в конце рабочего дня пресс-служба президента сообщила, что срок продлен до 4 августа.

27 июля специалисты Роспотребнадзора завершили в Абхазии инспекцию объектов питания, размещения и экскурсионных объектов.

Как сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, Роспотребнадзор по итогам инспекции признал эпидемиологическую обстановку на курортах Абхазии благополучной, был подписан меморандум о сотрудничестве: «По части эпидобстановки на сегодняшний день она у нас стабильная. Никакой эпидемической вспышки, безусловно, у нас нет. Единичные случаи инфицирования, конечно, присутствуют, но, в соответствии с международными критериями оценки развития эпидемиологического процесса, конечно, здесь речь об эпидемии или какой-то значительной вспышке не идет. С их точки зрения работа проводится, и все методы исследования, которые проводятся, соответствуют международным стандартам, существующим на сегодняшний день. Коллеги высоко оценили уровень тех объектов, которые они посетили в части размещения туристов. Мы остановились на том, что сотрудничество в рамках меморандума, который был подписан между Роспотребнадзором и Минздравом Абхазии в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, будет реализовываться. Там четко прописаны направления нашей совместной деятельности».

По данным Министерства туризма Абхазии, сегодня в Москве заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова планировала провести совещание, на котором, предположительно, должны были ознакомиться с заключением Роспотребнадзора по Абхазии и рассмотреть возможность открытия границы. Однако на данный момент никакой информации на эту тему нет.

Между тем, по сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, вчера были протестированы 70 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у двух из них. Сегодня протестировали 72 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек. Из числа лиц, контактировавших с первыми двумя пациентами, выявленными 22 июля после пяти недель затишья, обследовано уже более 300 человек. Из их числа ковидположительных – 25 человек, а общее число зараженных в Абхазии с начала пандемии составляет 63 человека, умерло двое, выздоровели 37. Выявление и тестирование людей, имевших контакты, продолжается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия