КГБ: На территорию Южной Осетии пыталась проникнуть грузинская разведгруппа

Оперативный штаб Южной Осетии на заседании во вторник принял решение о продлении ограничений в порядке пересечения де-факто границы с Россией до 23.59 минут 31 августа, соответствующее постановление примет кабмин самопровозглашенной республики.

Ранее запрет на пересечение госграницы через пункт пропуска "Рук" действовал до 31 июля.

По словам президента Анатолия Бибилова, принимающего участие в работе штаба, данное решение необходимо для недопущения проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии.

"Ситуация в Северной Осетии не даёт нам возможности расслабиться. Пока мы не будем уверенны в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем право. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц", - сказал Бибилов, отметив, что решение отметить ограничения будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.

Он обратился к населению с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к решениям, принимаемым правительством, "потому что они направлены на безопасность наших граждан".

Президент отметил, что большинство населения поддерживает принимаемые руководством шаги.

"Около 1 000 человек эвакуированы из Северной Осетии, на очереди стоят порядка 450 для приезда в Южную Осетию", - сказал Бибилов.

Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что предлагается ввести определенные послабления для прибывающих в республику.

"Набор из трёх тестов может освободить гражданина от пребывания на карантине. По результатам тестирования в Северной Осетии граждан, соответствующая информация будет предоставляться в консульство во Владикавказе. Информация оттуда будет предоставляться нам, и дальше приниматься решение об освобождении гражданина от пребывания на карантине. Единственное требование - чтобы человек в обязательном порядке подвергался тестированию на территории Южной Осетии, чтобы ещё раз убедиться в том, что человек не представляет угрозу в плане заражения коронавирусом", - подчеркнул он, передает агентство "Рес".