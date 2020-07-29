Очередные грузино-абхазские пикировки

Когда в минувшую пятницу в комитете Народного Собрания Абхазии по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками прошли слушания по выработке внешнеполитической доктрины Абхазии с участием политических партий и общественных организаций республики, некоторые умудренные опытом местные наблюдатели восприняли ряд прозвучавших в ходе их суждений с удивлением и скепсисом. Вы, мол, всерьез рассчитываете, что Тбилиси вдруг чего-то испугается, раскается за все, в том числе за геноцид абхазов дважды в двадцатом веке, признает независимость Республики Абхазия, провозглашенную более двадцати лет назад, и одновременно выплатит ей компенсацию за материальный ущерб, нанесенный во время войны 1992-1993 годов (когда после войны в РА работала оценочная комиссия, она определила этот ущерб в 200 миллионов долларов США)? Другие возражали скептикам: нужно вести наступательную внешнюю политику, чтобы мировое сообщество знало о наших позиции, претензиях и требованиях!

Как и следовало ожидать, когда грузинские пользователи схлестнулись в соцсетях с абхазскими в связи с этими требованиями, они, что называется, «задохнулись от гнева».

Ну, а о том, насколько далеки настроения в Грузии от идеи признания государственной независимости Абхазии, свидетельствует информация, распространенная рядом грузинских СМИ днем раньше, в четверг 23 июля, – с изложением позиции президента Независимой ассоциации журналистов Грузии (IAGJ) Звиада Почхуа.

10 июля «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига о том, что накануне Международная федерация журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе приняла СЖА в свой состав в качестве ассоциированного члена. На прозвучавший в ходе пресс-конференции вопрос о том, предпринимались ли с грузинской стороны попытки противодействия этому приему, он ответил, что о таковых ему не известно. И несколько дней в абхазском обществе пребывали, как говорится, в счастливом неведении, или, скажем так, питали иллюзию, что на сей раз в Тбилиси решили не реагировать на вступление абхазских журналистов в международную организацию, которая всегда подчеркивала свою неполитизированность.

Как бы не так! На сей раз в Тбилиси, очевидно, проявили просто нерасторопность (обычно там стараются «пресечь» подобные события еще «на дальних подступах» к ним). Цитирую распространенное в Тбилиси сообщение с сохранением стилистики и повторов в нем:

«Россия пытается взять под контроль крупнейшую международную организацию журналистов», – так прокомментировал случившееся Звиад Почхуа, президент Независимой ассоциации журналистов Грузии (IAGJ). По его мнению, «Международная федерация журналистов» нарушила свои же внутренние уставы, в которых тщательно прописаны правила приема новых членов. Источник, связанный с «Международной федерацией журналистов», сообщил газете FINANCIAL, что в течение последних двух лет «Союз журналистов России», который аффилирован с властями России, пытался найти сторонников, чтобы ввести абхазскую организацию под международный журналистский зонт. В настоящее время IFJ руководит представитель Марокко Юнес Маджахид.



«Независимая ассоциация журналистов Грузии» направила письмо протеста президенту «Международной федерации журналистов», в котором выражается крайнее возмущение по поводу принятого решения… «Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, которая в настоящее время оккупирована Россией. Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ во всех своих резолюциях однозначно заявляют, что Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, тем самым постоянно подчеркивая территориальную целостность Грузии. Похоже, что решение, принятое «Международной федерацией журналистов», более политически мотивировано, чем ошибочно. Размещенные вице-президентом организации в социальной сети так называемые флаги России и Абхазии были неэтичны и воспринимаются как поддержка сепаратизма», – отмечено в заявлении.



По заявлению Звиада Почхуа, данное решение не было обсуждено и согласовано с организациями-членами IFJ («Независимая ассоциация журналистов Грузии») в Грузии. По его словам, грузинская организация узнала об этом из социальной сети после публикации «циничного поста вице-президента IFJ».



«Это решение исполнительного комитета IFJ подрывает авторитет этой организации, которая всегда уважала международные нормы и права человека. Мы считаем, что это решение вызовет соответствующую реакцию, которая может привести к тому, что несколько членов организации покинут ряды IFJ. Мы просим исполнительный комитет IFJ пересмотреть принятое решение, которое противоречит самой Конституции IFJ. Мы просим IFJ изменить решение. Со своей стороны, мы подтверждаем, что мы готовы принять абхазских журналистов в члены «Независимой ассоциации журналистов Грузии», которые будут иметь право голоса в международной организации», – говорится в письме протеста.

Среди абхазских журналистов расценили рассуждение в письме-протесте о возможном выходе нескольких членов организации из МФЖ как банальный шантаж. И одновременно начали прикидывать, на представителей каких стран возлагают в данном случае надежды в Тбилиси, если и впрямь возлагают, а не блефуют; ну, наверное, мол, как обычно, прибалтийских, Польши… Что касается их «милостивого приглашения» абхазским журналистам вступить в Независимую ассоциацию журналистов Грузии, говорили мои собеседники, то авторам протестного письма самим не смешно от своего «жеста доброй воли», или «шага навстречу»?

В то же время, рассуждали некоторые, авторов, сочинявших это письмо, можно понять. Даже если они трезво оценивают реалии и понимают, что участие в работе МФЖ абхазских коллег, с которыми грузинские журналисты не раз в минувшую четверть века встречались на международных площадках, ничего не изменит в геополитическом раскладе, им тем не менее было ясно, что если не будет соответствующего протеста, их в Грузии «забросают каменьями». Если уже не полетели камни из-за их «нерасторопности».

И на днях абхазские пользователи соцсети «Фейсбук» бурно отреагировали на размещенный в ней видеоролик с интервью украинскому телеведущему экс-министра иностранных дел Грузии Георгия Вашадзе. В одном случае я не запомнил, кто выложил его, и не скачал комментарии абхазских пользователей (но все равно не мог бы их здесь привести, поскольку большинство было с нецензурной лексикой), а вот во втором выложивший его министр иностранных дел Абхазии Даур Кове предварил его вполне культурным, хотя и язвительным предисловием. А именно:

«Господин Григол Вашадзе, экс-глава МИД Грузии в период правления Саакашвили, в передаче Дмитрия Гордона, видимо, решил, поделиться своей «мудростью» и дает потрясающие советы по привлечению абхазов в лоно Грузии. Оказывается, в Абхазии уже истосковались по «родной» Грузии и только и ждут удобного момента, как бы в нее войти... Что на это можно сказать?.. У господина Вашадзе, как и у многих других представителей грузинского истеблишмента, очевидные проблемы с адекватным восприятием действительности. Ув. Григол Нодарович, перестаньте жить прошлым, трезво посмотрите на настоящее и сделайте уверенный шаг в будущее».

В принципе, если рассмотреть сказанное Григолом Вашадзе в контексте того, что говорят уже много лет о грузино-абхазских отношениях представители грузинских как власти, так и оппозиции, обнаруживается, что, несмотря на их яростные споры по другим вопросам, тут они будто читают один и тот же текст («мы – братья», «абхазы уже сознают, как ошиблись, отвернувшись от нас», «никто не будет заботиться об абхазском языке и культуре, как мы, грузины»). Вот лишь некоторые, наиболее сдержанные комментарии абхазских пользователей:

«Мечтатель»; «Они нас так «любят», что препятствуют жителям Абхазии ездить по миру, создают нам помехи, не дают нашей молодежи учиться за рубежом. Постоянно Грузия трусливо и подло не дает нашим спортсменам выступать за рубежом. Отстаньте и забудьте! Любят они нас!»; «Поэтому, когда я представляла Абхазию на международной выставке в Ереване, мое присутствие пытались бойкотировать представители посольства Грузии... Этнос поддерживали, наверное, и традиции...»; «Ув. Гордон! А слабо теперь для паритета дать слово абхазской стороне, тому же Дауру Кове?»; «Фантазер»; «Мммдаааа... Позаботились так позаботились»; «Им, однако ж, не надоело заводить свою любимую шарманку?!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия