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Суд признал Георгия Руруа виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы
Тбилисский городской суд признал виновным одного из дольщиков телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Данное решение огласил судья Валериан Бугианишвили.
На вчерашнем судебном процессе сторона защиты предстала с заключительным словом. Правом выступить с последним словом воспользовался и сам обвиняемый. Руруа отметил, что является жертвой политического преследования, и его дело сфальсифицировано в советском стиле.
Напомним: один из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в соответствии со ст. 236 и первой частью ст. 381 УК Грузии - противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и неисполнение или воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу приговора или иного судебного решения.
Другие новости дня
Дегтярев заявил о присутствии "провокаторов из Грузии" на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об участии "провокаторов из Грузии" в несогласованных акциях в поддержку Сергея Фургала. Об этом он заявил в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.
Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Люди собираются у здания регионального правительства на площади Ленина, затем колонной идут по центральным улицам города.
"Праведный гнев народа я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все на это, на праведный гнев, на массовость, конечно, же слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", - сказал Дегтярев, передает ТАСС.
Ранее Дегтярев призывал прекратить несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона, которые проходят в крае, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Он благодарил местных жителей и правоохранительные органы за то, что акции проходят без серьезных инцидентов. В то же время, по словам врио губернатора, в регионе сложилась напряженная ситуация, и из-за ежедневных несанкционированных акций усиливается риск распространения коронавируса.
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов
О задержании наёмников было объявлено днём ранее
В отношении более 30 задержанных в Белоруссии граждан России возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Они дают показания.
Об этом в четверг заявил журналистам госсекретарь белорусского Совета безопасности Андрей Равков. Комментируя суть обвинения, он сказал: "подготовка террористических актов". Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компаний (ЧВК) Вагнера.
Равков также подтвердил информацию местных государственных СМИ, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной ЧВК - с целью дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу в четверг, в первой половине дня. Темой обсуждения будет задержание россиян, связанных с ЧВК.
Ранее в Госдуме и Совете Федерации заявили, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.
В среду белорусское государственное агентство БелТа передало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в санатории под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании Вагнера". Еще один человек был задержан на юге страны. Вечером того же дня информацию СМИ на совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.
Также стало известно, что кандидатов в президенты страны вызвали на срочное заседание Центрзибиркома. Как рассказала в четверг одна из претендентов на пост главы государства Анна Конопацкая, кандидатов предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. По словам Андрея Равкова, на встрече в ЦИКе Совбез Белоруссии проинформировал кандидатов об усилении мер безопасности.
Власти не исключают ограничение интернета на предвыборных митингах, рассказал после заседания в ЦИКе, со ссылкой на Равкова, еще один кандидат в президенты Андрей Дмитриев.
Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный агентством БелТА. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины. БелТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство.
Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов "ДНР", подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко и жена популярного блогера Светлана Тихановская. В поддержку Тихановской объединились штабы двух незарегистрированных кандидатов - Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В отношении Бабарико, бывшего руководителя "Белгазпромбанка", возбуждено уголовное дело. Он содержится под стражей. Экс-банкира обвиняют в экономических перступлениях. Бабарико считался одним из основных возможных соперников Лукашенко на выборах.
- Кампания сопровождается массовыми проетстами против Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Оппозиция обвиняет его в преследовании своих политических оппонентов и нечестной борьбе. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе российских, которые пытаются вмешаться в выборы.
«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор подали арбитражные иски против Грузии
«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор Боб Мейер подают арбитражные иски против Грузии. Об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции.
В частности, было сообщено, что «Консорциум развития Анаклии» и инвестор Боб Мейер 29 июля внесли независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушеннием их прав в проекте порта Анаклия. Объем требований превышает 1 миллиард долларов США, в которые оценивает свои потери консорциум и Мейер.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной было названо невыполнение обязательств по развитию проекта.
В интервью «Форбс» в мае этого года министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия не отказывается от проекта строительства глубоководного порта в Анаклии и пообещала вернуться к этому вопросу после окончания пандемии:
«Проект Анаклия остается нашим стратегическим приоритетом. Как только возобновится авиасообщение, большинство государств заявят о снятии ограничений, и будет восстановлена обычная бизнес-активность, мы вернемся к тендеру, и убеждена, мы найдем новых инвесторов. Впрочем, отмечу, что параллельно будут развиваться и другие порты – в Поти и Батуми», - заявила Турнава.
Тему развития глубоководного порта в Анаклии затрагивали в своих письмах американские конгрессмены, озабоченные действиями властей Грузии в отношении инвесторов из США.
Директора грузинской школы Ахалгори восстановили в должности
Директор средней школы №1 Ахалгори Нино Амиранашвили восстановлена в должности. Решение приняла судья Цхинвальского городского суда Фатима Парастаева, - сообщила «Эху Кавказа» гражданский активист Тамара Меаракишвили.
По информации Меаракишвили, местному отделению образования поручено выплатить директору школы заработную плату за время вынужденного прогула, а также 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Амиранашвили освободили от занимаемой должности 3 февраля после того, как она отказалась отчислить из школы детей, перешедших на учебу из поселка беженцев в Церовани.
Депутатов Госдумы проверят на наличие двойного гражданства
Депутаты Госдумы отправили обращение в Центральную избирательную комиссии России о проверке на наличие у ряда парламентариев иностранного гражданства.
По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за сведениями о доходах Отари Аршбы (он один из тех, кто подписал обращение в ЦИК) речь, в частности, идёт о проверке Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы. Сообщается, что всего в запросе фигурируют 14 фамилий.
Запрет на двойное гражданство для депутатов Госдумы был введён Владимиром Путиным в 2006 году. Соответствующий законопроект был принят «в целях обеспечения безопасности государства и в связи с особенностями правового положения парламентариев».
После этого неоднократно сообщалось, что ряд депутатов являются гражданами иностранных государств, в частности - США. Среди них - Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Александр Жуков и Елена Мизулина.
Лукашенко собрал заседание Совбеза, заявив о «грязных намерениях» России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал сегодня вечером, 29 июля, срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием на территории страны трех десятков иностранных наемников, большинство из которых – граждане России.
Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием». Он отметил, что следит за реакцией россиян на инцидент. По мнению президента, «они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не сами белорусские власти завезли» к себе наемников. Лукашенко объяснил это тем, что Россия пытается «как-то оправдать свои грязные намерения».
При этом он подчеркнул, что у властей Белоруссии нет целей «опорочить близкую» им страну. В связи с этим Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику более детально разобраться в ситуации. «Если задержанные – российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Лукашенко, добавив, что «если россияне виноваты, то надо из этой ситуации выходить достойно, а если не виноваты – то хорошо».
Сообщается, что посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.
В ночь на 29 июля спецслужбы Белоруссии задержали под Минском более 30 человек, предположительно – граждан России и бойцов так называемой «частной военной компании Вагнера». Всего, по данным спецслужб, на территорию страны прибыли более 200 боевиков, по заявлению властей Белоруссии, «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В свою очередь ряд СМИ сообщили, что задержанные могли направляться транзитом через Белоруссию в Судан или в Ливию – для участия в боевых действиях в этих странах.
Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный белорусским информационным агентством БЕЛТА. Как минимум о 18 из упомянутых в нем людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины – данные об этом опубликованы на украинском сайте «Миротворец», некоторые аккаунты задержанных в социальных сетях до сих пор доступны. БЕЛТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство. Еще один задержанный, Андрей Бакунович, родился в белорусском городе Иванковичи, однако жил в Тюмени. «Миротворец» утверждает, что он был командиром снайперской группы «ЧВК Вагнера».
Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов самопровозглашенной ДНР, подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.
Российские официальные лица сообщение о задержании граждан РФ в Белоруссии пока не комментировали.
- 9 августа в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестами против правления Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и отправил под арест несколько своих оппонентов. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе российских, которые пытаются вмешаться в выборы. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и частные военные компании: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы», для участия в которых, по мнению главы Белоруссии, привлекаются «профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся в рамках ЧВК по всему миру».
- В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна «ЧВК Вагнера», бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии. По данным СМИ, ее финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».
Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников
В Мекке начался ежегодный хадж. Он продлится до 2 августа. Из-за пандемии коронавируса он впервые со дня образования Саудовской Аравии в 1932 году проходит без мусульманских паломников из-за рубежа.
Обычно в Мекку во время хаджа приезжают более двух миллионов паломников. Однако в это году принять участие могут до 10 тысяч человек. В основном это местное население. Люди старше 65 лет и те, у кого хронические заболевания, к хаджу не допущены.
Присутствующие обязаны пройти тест на коронавирус и соблюдать дистанцию согласно специально нанесенной разметке на площади округ главной мусульманской святыни Каабы. Прикасаться к ней в этом году запрещено. После возвращения домой паломники должны отправиться в двухнедельный карантин.
По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Саудовской Аравии выявлено более 270 тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели около 230 тысяч человек. Умерли почти три тысячи пациентов.
Сына бывшего премьера Дагестана арестовали по обвинению в убийстве
Басманный суд Москвы арестовал до 28 сентября Муртузали Меджидова – сына бывшего председателя правительства Дагестана. Его обвиняют в убийстве студентки МГИМО в 2018 году. Меджидову грозит длительный тюремный срок.
В апреле 2018 года студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания университета. Позднее она умерла в больнице. Было возбуждено дело о самоубийстве. Меджидова допросили, но задерживать не стали. Сейчас статью обвинения переквалифицировали на убийство.
По данным СМИ, Меджидов и Байсафа встречались.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане просил российского омбудсмена Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова, напоминает «РИА Новости».
За сутки в Абхазии выявлено 8 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан самопровозглашенной республики Абхазия - диагноз COVID-19 подтвержден у 8 человек. Как сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса, обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
- Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Грузии скончался 17-й пациент с коронавирусной инфекцией
Согласно информации, опубликованной на правительственном веб-сайт StopCov.ge, в Грузии скончался 17-й пациент с COVID-19 - 79-летняя женщина, лечившаяся в Мцхетском медицинском центре. «Она умерла в результате длительной болезни, с множеством сопутствующих патологий», - заявили в клинике.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 155 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 929. В карантине остаются около 6,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 337 человек.
Эка Беселия будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в регионе
Председатель политической партии «За справедливость» Эка Беселия будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в регионе. Об этом она заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». По ее же славам, у партии «За справедливость» будет несколько кандидатов в мажоритарные депутаты.
«Я буду баллотироваться в регионе, и это был мой компромисс. В Тбилиси мне было бы легче баллотироваться, однако я решила идти сложным путем. Это у меня врожденное, я всегда иду сложным путем, однако это мой выбор, потому что был компромисс, достигнуто соглашение по Тбилиси, и я не хотела играть в нем плохую роль. Завтра официально открываем кампанию», - заявила Беселия.
На вопрос, известен ли ей настрой избирателей того округа, где она собирается баллотироваться, Беселия заявила, что случайно она ничего не делает. «То, что я иду сложным путем, не означает, что я иду необдуманно. Та идея, из-за которой мною выбран этот путь, сложна, однако в ней есть прочная логика», - заявила она.
Эка Беселия также дала оценку действующему парламенту, отметив, что парламент предыдущего созыва был гораздо сильнее.
«Нынче парламент думает, что его начальником является правительство и это отступление назад, поскольку в предыдущем парламенте мы изменили это, и правительство поняло, что оно не начальствует над парламентом, а наоборот - это парламент контролирует правительство. Сейчас же я вижу регресс, и несмотря на то, что была очень активной и в том парламенте, и сейчас, мне очень жаль, что теперь этот парламент очень слаб. И по исследованиям видно, что населению не нравится этот парламент, и я убеждена, что следующий парламент будет лучше», - заявила Беселия.
- Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов – 120 путем голосования за партии, еще 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков – количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий.
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным СУСК по Адыгее, в марте между супругами, проживавшими в поселке Майском, произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры Арарат Жамочкян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
«В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен… Компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна», - сообщила в среду Генпрокуратура.
Отмечается, что мужчина доставлен в РФ в сопровождении спецконвоя, передает РИА «Новости».
В Армении выявлено 308 новых случаев коронавируса, скончались 4 человека
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 308, в общем составив 37 937. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, число выздоровевших пациентов увеличилось на 467 и сейчас составляет 27 824.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 723.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 225 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 165, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 160 380 (1 853 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
Из пострадавшего от паводков региона Рача эвакуировали 30 человек
В зоне стихийного бедствия в Раче мобилизовано 12 единиц техники – экскаваторы и бульдозеры. При необходимости еще 5 единиц тяжелой техники будут дополнительно задействованы в работах по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
По поручению премьер-министра Георгия Гахария, в зону бедствия сегодня прибыли советник премьер-министра по региональному развитию Созар Субари, заместители министров регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили, директор Объединенной водопроводной компании Гига Мандария, заместитель министра внутренних дел, глава Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Темур Мгебришвили, а также мажоритарный депутат Гоча Энукидзе.
Они на месте получают информацию о ситуации в районе стихийного бедствия и о причиненном ущербе, чтобы в кратчайшие сроки принимать решения для оказания помощи населению, - отмечают в администрации.
По последним официальным данным, вышедшая из берегов река Риони и ее притоки повредили в Раче 10 мостов, в восьми местах разрушена проезжая часть центральной дороги, а также несколько участков внутренних дорог от Они до поселка Шови. Часть населения осталась без водопроводной воды и электроэнергии, так как река снесла опоры линии электропередач.
К этому времени на 118-м километре Мамисонского перевала уже обустроена объездная дорога, ведутся работы по переброске дополнительного оборудования, хотя это затруднено труднопроходимой местностью. Население муниципалитета Они снабжается водой в аварийном режиме - до восстановления поврежденной центральной магистрали питьевая вода подается 400 потребителям.
Кроме того, ведется работа по эвакуации населения из сел, оказавшихся отрезанными от внешнего мира. 30 граждан, в том числе трое несовершеннолетних, были эвакуированы из зоны бедствия на вертолете пограничной полиции МВД. Часть из них – местные жители, другие – туристы из деревни, пострадавшей от стихийного бедствия. В то же время гражданам, оставшимся в зоне бедствия, на вертолете доставили лекарства и продукты.
Спасатели отделения Рача-Лечхуми Службы управления чрезвычайными ситуациями помогали гражданам в зоне бедствия всю ночь. Сегодня к операции присоединились спасатели с Тбилисской базы быстрого реагирования. Всего в Раче без сухопутного сообщения с внешним миром сегодня оказались около 2 тысяч человек - местные жители и туристы, передает агентство «Новости-Грузия».
США выведут из Германии 11900 военных. Часть останется в Европе
Соединенные Штаты в ближайшие недели начнут передислокацию своих военных в Европе, в ходе которой из Германии будут выведены около 11 900 американских военнослужащих. Об этом сообщил сегодня, 29 июля, Пентагон.
О предстоящем выводе части контингента США из Германии было объявлено ранее - на этом настаивал президент Дональд Трамп. В среду министр обороны Марк Эспер рассказал о некоторых деталях.
По словам Эспера, около 6 400 военных отправятся из Германии на родину, а 5 400 будут передислоцированы в другие страны Европы - главным образом на юго-восток, в Черноморский регион. В случае достижения соглашений с Польшей и странами Балтии часть из них могут отправиться также в эти страны. Эспер подчеркнул, что одна из целей этой переброски - усилить «сдерживание России» в регионе.
Американские военные также заявили, что штаб-квартира сил США в Европе может быть перемещена из Германии в Бельгию, где расположена штаб-квартира НАТО.
В Германии сейчас размещены около 34 500 американских военных. Ранее сообщалось, что после передислокации их останется около 25 тысяч. Судя по объявленным в среду цифрам, это число будет даже меньшим.
Ряд оппонентов Трампа критиковали решение вывести часть войск из Германии, беспокойство высказывали также некоторые европейские страны-члены НАТО.
БЕЛТА: Задержанные под Минском 32 россиянина - бойцы ЧВК Вагнера
9 августа в стране предстоят выборы президента
Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает, что в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 граждан России. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера.
Агентство сначала опубликовало сообщение, что задержаны бойцы "иностранной ЧВК", и спустя два часа уточнило, что речь идёт о гражданах России.
Утверждается, что 32 из них задержаны под Минском и ещё один - на юге страны. Приводится список граждан России, которые, как утверждается, задержаны, с указанием имён и дат рождения.
"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании" - цитирует сообщение правоохранительных органов агентство. Группа россиян заселилась 27 июля в один из санаториев под Минском. "По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания". В результате они были задержаны спецназом, в их отношении "проводится проверка". На основании чего сделан вывод, что это бойцы именно ЧВК Вагнера, из заявления не следует.
Белорусское телевидение опубликовало видео, как утверждается, операции по задержанию бойцов ЧВК.
Российские официальные лица пока сообщение о задержании граждан РФ не комментировали.
- 9 августа в Белоруссии предстоят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, которые пытаются вмешаться в выборы, в том числе и российских. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и ЧВК: "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы", для участия в которых, по мнению Лукашенко, привлекаются "профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру".
- В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна "ЧВК Вагнера", бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии. По многочисленным сообщениям, её финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".
- Турция официально обвиняла ЧВК Вагнера в участии в боевых действиях в Ливии.
- Лукашенко на выборах противостоит, в частности, Светлана Тихановская, штаб которой объединился со штабами двух незарегистрированных оппозиционных кандидатов. Митинги с её участием собирают сотни и тысячи людей по всей стране.
- Лукашенко утверждал, в частности, что ряд российских структур поддерживают на выборах Виктора Бабарико - бывшего главу "Белгазпромбанка". В ходе предвыборной кампании он был арестован, к выборам его не допустили. Штаб Бабарико объединился со штабом Тихановской.
Аслан Бжания: «Руководство Абхазии предпринимает меры, чтобы минимизировать последствия эпидемии»
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Абхазии президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания выступил с обращением к народу.
Он попросил соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.
Текст обращения гласит:
"Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.
Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.
...Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное - сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!", - говорится в заявлении, передает "Апсныпресс".
Опрос "Левада-центра": Путину доверяют 23 процента
Президенту России Владимиру Путину доверяют 23 процента опрошенных в ходе последнего социологического исследования "Левада-центра".
Речь идет о методике так называемого "открытого вопроса", когда людей просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.
Год назад - летом 2019 года - о доверии Путину говорили 40 процентов, а в 2017 году этот показатель доходил до 59.
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- При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60 процентов опрошенных, отрицательно - 33. Полгода назад соотношение было 68-31.
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- В последние месяцы Путина критиковали за то, как он реагировал на эпидемию коронавируса. Вызвало протесты и голосование по "обнуляющим" поправкам в конституцию, которые позволяют ему остаться на посту президента еще два срока.
Следующими в списке вызывающих доверие политиков по версии "Левада-центра" идут премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу - им доверяют по 10 процентов. 3 процента опрошенных заявили о доверии Сергею Фургалу - бывшему губернатору Хабаровского края, арест и отстранение которого в начале июля спровоцировало массовые протесты в крае и других регионах страны.
В том же исследовании респондентам был задан традиционный вопрос, в правильном ли направлении движется страна. 42 процента ответили утвердительно (вместо 52 процентов полгода назад), 40 - что страна движется по неверному пути. 18 процентов затруднились ответить.
ВЦИОМ, другая социологическая служба, которую считают более лояльной властям, также публикует результаты ответов на "открытый вопрос" о доверии политикам, и по состоянию на июнь Путину доверяют 28,6 процентов. В прошлом году, когда рейтинг Путина по "открытой" методике стал падать, ВЦИОМ сделал основной "закрытую" методику, при которой респондентом предлагают выбрать из заранее предложенных политиков. По этой методике рейтинг доверия Путина - 66,2 процента. МИД России даже критиковал западные СМИ, которые ссылались на данные ВЦИОМ, полученные по "открытой" методике.
Белорусское Госинформагентство сообщило о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК
В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщило государственное агентство БелТА.
Других подробностей пока нет. Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил белорусской службе Радио Свобода, что "все будет в официальных каналах". Пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Так 24 июля, посещая военную часть в Марьиной Горке Минской области, Лукашенко сказал:
"Госсекретарь (Совета безопасности Андрей Равков) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Интересно, что перед президентскими выборами 2006 года в Беларуси КГБ обнаружил "военизированные лагеря по подготовке боевиков, которые должны были на выборах организовать массовые беспорядки", в затем, в день выборов, спецслужбам якобы удалось предотвратить теракты в центр Минска. Однако о том, что стало с задержанными боевиками и пойманными террористами, никогда больше не сообщалось.
В Тбилиси обстреляли машину бывшего вице-президента Федерации футбола Грузии
В Тбилиси неизвестные обстреляли машину бывшего вице-президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Лери Сулаберидзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел вечером 28 июля на дороге, ведущей в пригородный поселок Цхнети. В автомобиль Сулаберидзе было произведено несколько выстрелов. Водитель не был ранен.
Сулаберидзе предполагает, что в него стреляли из машины, следовавшей навстречу. Он утверждает, что ему не известны личности и мотивы нападавших.
В прошлом Сулаберидзе был совладельцем футбольной команды «Динамо-Тбилиси». Уже почти пять лет он продолжает судебную тяжбу, добиваясь восстановления права на долю клуба. СМИ не исключают, что произошедшее может быть связано с этим разбирательством.
До поздней ночь бывшего вице-президента ФФГ опрашивали в полиции, пишет "Грузия-Онлайн". МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии – «попытка умышленного убийства» и «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия». О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
КГБ: На территорию Южной Осетии пыталась проникнуть грузинская разведгруппа
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия распространил заявление, в котором отмечается, что "официальный Тбилиси продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе".
"Так, 25 июля т.г. в 16:30 по мск., в окрестностях н.п. Зиууат Знаурского района сотрудниками ПС КГБ РЮО зафиксирована попытка проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур на территорию Южной Осетии. По имеющимся данным, со стороны грузинского н.п. Тахтисдзири Карелского муниципалитета к линии прохождения государственной границы на автомобилях прибыло шесть неустановленных лиц в форме сотрудников полиции Грузии, которые вплотную приблизились к югоосетинским пограничным информационным знакам, установленным на расстоянии 100 метров вглубь югоосетинской территории, и вели наблюдение за приграничной зоной РЮО, в том числе с использованием квадрокоптера. Заметив сотрудников пограничных органов Южной Осетии, грузинские силовики демонстративно продолжили свои действия. Только после того как югоосетинские пограничники приступили к видеофиксации, сотрудники МВД Грузии на автомобилях убыли в сторону н.п. Тахтисдзири", - говорится в заявлении.
КГБ полагает, что руководство грузинских силовых структур, отдавая приказ о выдвижении вооруженных групп в сектора прямого воздействия югоосетинских подразделений, создает реальную угрозу прямых столкновений, с возможной эскалацией конфликта.
"Особое недоумение вызывает позиция международных наблюдателей Европейского союза, которые не только не контролируют действия подразделений силовых структур тбилисского режима, размещенных вдоль линии государственной границы Южной Осетии и Грузии, но фактически попустительствуют их провокационной и деструктивной деятельности", - подчеркивают в югоосетинском КГБ, передает "Рес".
Майкл Карпентер: «Мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис»
Управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена (Penn Biden Center), бывший заместитель секретаря обороны США в направлении России, Украины, Евразии и Балкан Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки" назвал логичным выделение денег американских налогоплательщиков именно тем странам, которые «развиваются в верном направлении».
Говоря о Грузии, Карпентер отметил «олигархическое влияние на экономику из-за кулис».
«Мы увидели некоторую тревожную тенденцию, и члены Конгресса увидели это так же, как и все другие. Я бы ни сказал, что это связано с деятельностью оппозиционных партий или лоббистов, продвигающих бизнес-интересы. Думаю, мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Видим решения некоторых судей, которые, предположительно, продиктованы извне и выглядят политизированными. Также видим иногда излишне жесткое реагирование на гражданский протест», - считает Карпентер и отмечает, что удержание 15% помощи действительно связано с существующим беспокойством, однако это не означает, что законодатели пессимистично настроены в отношении Грузии.
По его словам, многолетнее стратегическое партнерство США и Грузии основывается на общих ценностях и Грузия благодаря этому двустороннему партнерству на протяжении лет получала значительную помощь именно потому, что порождала надежды и в плане развития демократии всегда шла вперед.
Вместе с тем, как отметил Карпентер, с точки зрения реформы правосудия, свободы и прозрачности экономики наблюдение за страной продолжится.
«Мы должны увидеть, что те вопросы, которые беспокоят гражданское общество и оппозицию, воспринимаются и для их исправления есть усилия и реформы», - заявил Карпентер, передает "Интерпрессньюс".
Палата представителей Конгресса США – 224 голосами против 189 утвердила законопроект о внешней финансовой помощи на 2021 год. Для Грузии в качестве помощи предполагается выделение 132 025 000 долларов США. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этот раз есть определенная оговорка: 15% прямой финансовой помощи будут выданы властям Грузии лишь том случае, если Госдепартамент США подтвердит, что правительство страны предпринимает эффективные шаги для укрепления демократических институтов.
В Южной Осетии увеличили прожиточный минимум
Кабинет министров самопровзглашенной республики Южная Осетия утвердил на заседании в среду величину прожиточного минимума за второй квартал 2020 года.
"Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике составила 11 247 рублей. За первый квартал она равнялась 10 848 рублям", - сказал вице-премьер, министр экономического развития Геннадий Бекоев.
По его словам, увеличение показателя величины прожиточного минимума связано с повышением средних цен на отдельные продовольственные товары.
"Однозначно, на ситуацию также подействовала пандемия, но ежегодно, как правило, во втором квартале года величина прожиточного минимума увеличивается по сравнению с первым кварталом", - сказал Бекоев.
Он отметил, что совместно с Генпрокуратурой проводится также работа по регулированию цен на продовольственные и непродовольственные товары, применяются меры прокурорского воздействия.
"По данным на 17 июля по 90 видам продовольственных и непродовольственных товаров идет снижения цен, на что также повлияло и то, что мы включили малотоннажный транспорт в график рейсов грузовых автомашин, которые доставляют продукты первой необходимости в республику", - цитирует Бекоева "Рес".
В Онском муниципалитете 12 сел отрезаны от внешнего мира из-за сильного наводнения
12 сел региона Земо Рача оторваны от внешнего мира в результате стихии. Из-за проливного дождя и града река Риони вышла из берегов, смыла мосты и участки центральной магистрали. Особенно пострадали села Уцера, Геби, Глола, Чиора.
«Практически дороги больше нет. Государственной дороги в Земо Рача больше не существует. Река Риони текла по центральной дороге, повреждены мосты. Мы оторваны от районного центра Они. Такого стихийного бедствия я не помню. Мы нуждаемся в помощи», - заявила Радио "Эхо Кавказа" 55-летная жительница села Уцера Цицо Метревли.
Повреждение центральной дорожной магистрали подтверждает представитель муниципальных властей города Они Леван Шеразадишвили:
«Дорога в 5-6 местах снесена водой. Это что мы знаем, до других мест мы пока не можем дойти. Приблизительно восемь мостов выведены из строя, около 1900 человек оторваны от внешнего мира», - сказал Шеразадишвили.
Селам региона не подается и электричество. По информации "Энерго-про Джорджия", вышедшая из берегов река Риони снесла опоры линий электропередач. Из-за отсутствия дороги компания не может подъехать к месту аварии, чтобы произвести ремонтные работы.
Местные власти говорят о нанесенном стихией серьезном ущербе, масштабы которого пока трудно оценить.
По поручению премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Рачу отправились советник премьера по вопросам регионального развития Созар Субари, заместители министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили, директор Объединенной компании водоснабжения Гига Мандария, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Темур Мгебришвили и мажоритарный депутат Гоча Энукидзе. Они на месте ознакомятся с создавшейся из-за стихии ситуацией, чтобы как можно быстрее была оказана помощь населению.
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