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Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в США
Он объяснил это пандемией
Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в стране на более поздний срок. Об этом он написал в своём твиттере. Голосование намечено на ноябрь, опросы фиксируют серьёзное отставание Трампа от основного конкурента.
Несколько американских штатов упростили процедуру дистанционного голосования на выборах из-за пандемии. Трамп критикует это решение, считая, что это открывает возможности для масштабных фальсификаций. Он предположил, что выборы могут быть перенесены, чтобы избиратели смогли проголосовать "безопасно и по правилам".
У Белого дома нет легальной возможности перенести срок выборов, отмечает газета The New York Times. Ранее в администрации Трамп отрицали возможность переноса выборов.
- Выборы президента США назначена на 3 ноября. Многочисленные опросы показывают значительное отставание действующего президента как в целом по стране, так и в большинстве штатов от основного соперника — бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- День голосования регулируется федеральным законом. По Конституции США этот день назначается Конгрессом. Нижнюю палату парламента сейчас контролирует Демократическая партия, которая находится в оппозиции к президенту.
Другие новости дня
Напавший на армянскую церковь в Стамбуле приговорен к 1 году и 4 месяцам тюрьмы
Мазлум Серин, совершивший нападение на армянскую церковь Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) в стамбульском районе Скютар в конце мая, приговорен к 1 году и 4 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает издание «Акос».
Наружная камера церкви зафиксировала, как человек подошел, некоторое время смотрел на дверь, затем залез на нее, оторвал крест, бросил его на землю и ушел.
Полиция нашла и задержала подозреваемого, но вскоре после этого он был освобожден. Однако после возражения прокуратуры Серин был арестован. Его обвинили в «нанесении вреда местам поклонения и могилам», передает Радио Азатутюн.
Георгий Гахария прокомментировал письмо американских конгрессменов
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария откликнулся на письмо нескольких членов Палаты представителей государственному секретарю США. По его словам, политический спектр Америки, особенно сейчас, очень разнообразный.
«Например, вчера я получил прекрасное письмо от одного из конгрессменов Джо Уилсона, который подчеркнул успех Грузии в развитии демократии. Кроме того, всего несколько дней назад у меня был разговор с государственным секретарем, который был крайне позитивным, ориентированным на будущее и основные акценты были на том, насколько ценным является наше стратегическое партнерство как для Грузии, так и для США, не только нынешнее положение, которое исторически является лучшим за последние десятилетия, но и дальнейшее углубление этого стратегического партнерства в различных сферах: в сфере безопасности, в сфере прав человека, в сфере дальнейшего развития демократии, в том числе в сферах бизнеса и экономики. Это реальность, и мы все увидим эту реальность подтвержденной еще раз после того, как страна, все мы проведем достойные, демократические выборы. Это объективная реальность», - сказал Гахария.
По его словам, моделируя субъективную реальность, некоторые пытаются навредить не «Мечте» или правительству, а стране.
«Сейчас мы должны успокоиться. Некоторые конгрессмены будут нас хвалить, другие будут критиковать, но главное, что стратегическому сотрудничеству между двумя странами ничто не угрожает, так же как интересам американского бизнеса в Грузии. Когда люди, в том числе в некоторых случаях и американцы, не выполняют свои обязательства, будь это инвестиционные или другого вида обязательства, и Грузия выигрывает арбитраж, мы должны этому радоваться, друзья, мы не должны на это обижаться», - сказал Гахария.
Напомним, несколько членов Палаты представителей направили письмо государственному секретарю США, в котором Бидзина Иванишвили упомянут как российский олигарх и говорится, что они обеспокоены сокращением демократического правления в стране и возможной коррупцией. Письмо конгрессменов было обнародовано оппозиционными партиями Грузии.
Пенсионный фонд РФ предупредил, что может остановить перевод пенсий в абхазские банки
С августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений в Абхазии будет прекращено. Получение пенсий будет осуществляться исключительно в кассах Сберегательного банка и иных абхазских кредитных учреждений, в которых открыты счета пенсионеров. Об этом сообщил министр социального обеспечения и демографической политики самопровозглашенной республики Руслан Аджба журналистам на брифинге в четверг 30 июля.
Министр разъяснил и то, чем вызвано подобное решение. В соответствии с российско-абхазским соглашением в Абхазии ежегодно проводится перерегистрация пенсионеров, получающих российские пенсии.
«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что после смерти пенсионера его родственники или другие лица продолжают снимать незаконно деньги с его банковской карты, на которую начислялась пенсия. По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно», - цитирует Аджба "Апсныпресс".
В соответствии с соглашением, абхазская сторона должна систематически предоставлять информацию об умерших пенсионерах в Пенсионный фонд РФ.
«В связи с тем, что не все регистрируют факт смерти пенсионеров или несвоевременно регистрируют, Пенсионный фонд РФ выявляет случаи переплат по пенсиям. Пенсии выплачивают при жизни пенсионера, после смерти выплата прекращается, и получение родственниками пенсии является незаконным. Такая большая переплата не может не беспокоить Пенсионный фонд РФ», - отметил Аджба.
Министерство, со своей стороны, предпринимает все возможные меры, чтобы минимизировать подобные незаконные случаи.
«При получении списка по переплатам мы передаем данные в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь проводит определенную работу и возвращает часть денег. К сожалению, большую часть суммы не удается вернуть», - с сожалением констатировал министр.
Пенсионный фонд РФ предупредил абхазскую сторону о том, что, если ситуация не изменится, он может перестать переводить денежные средства в Абхазию.
«Это означает, что пенсии будут поступать на пенсионные счета в банки на территории России, и наши пенсионеры будут вынуждены ездить в Сочи и Адлер для получения пенсии. Мы понимаем, что это не удобно и неприемлемо, поэтому пришли к общему решению: каждый пенсионер должен лично приходить в кассу банковского учреждения Абхазии для получении пенсии, имея при себе паспорт и пенсионную карточку. Те лица, которые не могут лично приходить за пенсиями, могут оформить доверенность, и уже доверенное лицо сможет получить пенсию, предъявив свой паспорт, доверенность и карточку», - уточнил министр.
На вопрос журналиста, как быть с очередями у банков в условиях пандемии, Аджба ответил: «Мы осознаем все возможные проблемы, в том числе и в связи с распространением коронавируса, но просим пенсионеров отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам».
Руслан Аджба также сообщил об изменении графика выплат пенсий.
«Выплата пенсий будет начинаться одновременно во всех районах Республики. График выплаты пенсий будет определяться по возрастным группам пенсионеров. Банки будут подробно информировать пенсионеров о графиках выплат и возможных изменениях в них», - сказал министр Руслан Аджба.
Кремль прокомментировал задержания в Минске: "Они граждане России"
В Кремле ждут, что ситуация "разъяснится"
В Кремле впервые прокомментировали задержание в Белоруссии 33-х граждан России, которых белорусские власти подозревают в подготовке терактов и называют бойцами так называемой ЧВК Вагнера.
Россияне были задержаны под Минском в среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что Кремль пока не располагает всей полнотой информации о случившемся и рассчитывает на то, что ситуация вскоре будет "прояснена" по официальным каналам. При этом он отверг возможность того, что президент России Владимир Путин позвонит в связи с задержанием Александру Лукашенко.
По словам Пескова, в Кремле знают, что задержаны 33 российских гражданина, "200 - находятся в розыске". Информации об их противоправных действиях у российской стороны нет.
Песков также сказал, что в Кремле примут к сведения сообщения о том, что часть задержанных ранее воевала в Донбассе против украинских войск. Он подчеркнул, что ранее эти люди официально не обвинялись в участии в боевых действиях. При этом, по словам пресс-секретаря, Россия "не признаёт" украинское гражданство части задержанных. "Они граждане России" - сказал Песков.
Он также отметил, что в Кремле не знают, что делали россияне в Белоруссии, подчеркнув, что "россияне и белорусы свободно ездят друг к другу" (сейчас перемещение через границу между Россией и Белоруссией ограничено из-за эпидемии коронавируса - РС), и в России "находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь" (в сообщениях белорусских СМИ о задержании упоминалось, что россияне обратили на себя внимание, поскольку в частности не употребляли алкоголь - РС).
Песков также сказал, что ему не известно о существовании ЧВК Вагнера, поскольку де-юре в России нет частных военных компаний.
В связи с задержанием россиян МИД Украины ранее упомянул о возможности запроса об экстрадиции причастных к боевым действиям в Донбассе. В службе безопасности Украины подтвердили, что такие запросы будут подготовлены.
В Белоруссии 9 августа предстоят президентские выборы. В Совете Безопасности Белоруссии присутствие россиян из ЧВК Вагнера связали с выборами, фактически обвинив их в подготовке неких силовых акций на фоне предвыборной кампании. Песков сказал, что в Кремле видели эти сообщения, и заверил, что в России нет каких-либо планов дестабилизации обстановки в соседней стране.
США запустили в космос марсоход и беспилотный дрон
Высадка намечена на февраль 2020 года
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США запустило марсоход “Персеверанс” и дрон “Инженити” с космодрома на мысе Канаверал. Старт ракеты-носителя “Атлас-5” транслировался в ютьюб-канале НАСА.
Миссия “Марс-2020” часть широкой программы, включающей в себя пилотируемые полёты на Луну. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю. Кроме того, “Персеверанс” испытает технологию производства кислорода из атмосферы Марса.
Первый в истории Марса дрон “Инженити” призван проверить саму возможность полётов в разреженной атмосфере. Если ему удастся взлететь, он будет исследовать труднодоступные участки планеты и вести разведку для марсохода.
Высадка марсохода и дрона на Марс должна состояться 18 февраля 2021 года. На февраль запланирована и посадка на планету китайского марсохода, старт которого состоялся 23 июля.
Георгий Гахария ознакомился с ситуацией в селах, пострадавших от стихии в Раче
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с вице-премьером, министром регионального развития и инфраструктуры Майей Цкитишвили побывали в пострадавшем от стихии селе Геби в Раче, которое отказалось отрезанным от внешнего мира из-за повреждения дороги.
По информации пресс-службы администрации правительства, вышедшая из берегов в результате проливных дождей река снесла мост, соединяющий села Диди и Патара Геби, из-за этого стало невозможным автомобильное сообщение между двумя поселениями.
Глава правительства вместе с местными жителями обошел оба села, ознакомился на месте с проблемами, возникшими в результате стихии, и непосредственно от жителей получил информацию о нуждах населения.
Премьер-министра и вице-премьера в селе Геби встретили члены чрезвычайного штаба - советник премьер-министра по региональным вопросам Созар Субари, мажоритарный депутат Гоча Энукидзе и и.о. мэра Они Давид Чикваидзе, которые подробно рассказали о шагах, предпринятых для искоренения ущерба, нанесенного стихией и помощи населению.
Георгий Гахария поручил членам штаба максимально поддержать местное население, чтобы как можно скорее решить проблемы, возникшие из-за стихии.
МИД Украины упомянул о возможной экстрадиции задержанных в Минске россиян
В МИД Белоруссии был вызван посол России
МИД Украины прокомментировал в четверг задержание в Белоруссии более 30 граждан России, которые, по утверждениям белорусских властей, имеют отношение к так называемой ЧВК Вагнера.
В комментарии МИД отмечается, что СМИ пишут об участии ряда задержанных в боевых действиях против украинских сил в Донбассе. "Обнаружение этих боевиков в Белоруссии... свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами" - говорится в комментарии.
"Вопросы о возможной экстрадиции или иных юридических действиях будут решаться компетентными правоохранительными и специальными органами" - говорится в комментарии.
Агентство БелТА ранее опубликовало имена всех 33 задержанных россиян. Радио Свобода изучило его. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины. БелТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство.
Об украинском гражданстве ряда задержанных сообщил в четверг и МИД Белоруссии, куда был приглашён советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Минске Петр Врублевский. "С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси" - говорится в комментарии МИД.
Туда же был вызван и российский посол. У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах, — рассказали в пресс-службе белорусского МИД. Российское посольство в Минске, МИД России и официальные лица не комментировали задержание российских граждан.
- В среду белорусское государственное агентство БелТА передало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в санатории под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании Вагнера". Еще один человек был задержан на юге страны. Вечером того же дня информацию СМИ на совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. В четверг стало известно, что россиян обвиняют в подготовке терактов.
Американские конгрессмены назвали Иванишвили "российским олигархом"
Шесть конгрессменов США - представители Республиканской партии Джоди Аррингтон, Билл Флорес, Уилл Херд, Брайан Бабин, Рэнди Вебер, а также Марквейн Маллин, обратились к государственному секретарю Майку Помпео с письмом, в котором выразили обеспокоенность «ухудшением демократического управления в Грузии и потенциальной коррупцией».
В письме конгрессменов лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили назван «российским олигархом». Копию письма распространил на своей странице в фейсбуке директор Frontera Resources в Грузии Заза Мамулаишвили.
«Как вы знаете, с момента обретения независимости в 1991 году Грузия добилась больших успехов в плане экономической и геополитической безопасности, в преобразовании отношений для обеспечения более широкого доступа на рынки для глобальных торговых партнеров, в сотрудничестве в области обороны и в свободных и справедливых выборах. Однако после того, как в 2012 году к власти пришел российский олигарх Бидзина Иванишвили и его партия «Грузинская мечта», страна отступила от этого прогресса», — сказано в письме конгрессменов, направленном в Госдепартамент 27 июля, передает "Грузия-Онлайн".
Авторы письма отмечают, что беседовали с должностными лицами Госдепартамента Шерил Фернандес и Аароном Рупертом и уверены в том, что Госдепартамент делает все возможное для того, чтобы «отслеживать ухудшение инвестиционного климата в частном секторе», уделяя особое внимание американским компаниям, а также «приверженности правительства Грузии продолжению демократических реформ и стремлению быть союзником НАТО».
Вместе с тем они советуют госсекретарю США рассмотреть следующие вопросы в своих переговорах с представителями правительства Грузии, в частности с премьер-министром Георгием Гахария:
«1. Нынешним правительством, возглавляемым партией «Грузинская мечта», манипулирует российский олигарх Бидзина Иванишвили, который пытается изгнать американский бизнес, который в течение многих лет вносит свой вклад в экономику Грузии и Америки. Это делается в пользу увеличения инвестиций частного сектора из России, Китая и Ирана.
Деятельность, связанная с черноморским портом в Грузии, представляет опасность для американского национального интереса, включая:
А) Намеренное отстранение американских компаний от инвестиций/получения собственности в проекте черноморского порта, целью которых является изоляция Грузии от влияния России и Китая.
Б) Неадекватность санкций США против Ирана и России, особенно в контексте деятельности, связанной с портами, и других инвестиций частного сектора.
Тот факт, что парламент Грузии еще не принял необходимый закон о реформе избирательной системы, который имеет решающее значение для прозрачности и справедливости парламентских выборов осенью 2020 года».
Завершая письмо, конгрессмены просят государственного секретаря связаться с ними, чтобы «обсудить действия, которые будут предприняты для укрепления наших отношений и привлечения Грузии к ответственности».
Следует отметить, что 27 июля состоялась телефонная беседа главы Госдепартамента с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. В пресс-службе Госдепа сообщили, что во время беседы Госсекретарь призвал «продолжать усилия по укреплению независимости грузинской судебной системы в качестве важного шага для привлечения иностранных инвестиций и предостерег от политизации судебных и избирательных процессов в Грузии».
Конгрессмены Маллин, Бабин, Вебер и Аррингтон и ранее направляли критические письма премьер-министру Грузии Георгию Гахария, указывая на ситуацию вокруг спора правительства Грузии с американской компании Frontera Resources, которая занимается разведкой нефти и газа.
Ковид-диссидентов из Владикавказа обвинили в массовых беспорядках
Им грозит до 8 лет колонии
Задержанным на митинге коронаскептиков во Владикавказе, который прошел 20 апреля, изменили статью обвинения. Теперь они обвиняются в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает редакция “Кавказ.Реалии” со ссылкой на мать одного из задержанных.
20 апреля во Владикавказе прошёл стихийный митинг против введения самоизоляции. В нём участвовали до полутора тысяч человек. Участники протестовали из-за потери работы и недостатка информации об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. После протеста в республике прошла серия задержаний. Сейчас 34 участника митинга арестованы и содержатся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.
Срок содержания под стражей им был продлен до конца августа. Продление меры пресечения было обжаловано в кассации, однако результат ее рассмотрения родители до сих пор не получили. За участие в массовых беспорядках участникам митинга грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. За их организацию – от 8 до 15.
- Одного из вдохновителей митинга, ковид-диссидента Вадима Чельдиева обвиняют в распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции, он внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
- Москвич Арсен Бесолов, сторонник Чельдиева, стал подозреваемым в уголовном деле об организации беспорядков во время митинга.
Дегтярев заявил о присутствии "провокаторов из Грузии" на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об участии "провокаторов из Грузии" в несогласованных акциях в поддержку Сергея Фургала. Об этом он заявил в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.
Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Люди собираются у здания регионального правительства на площади Ленина, затем колонной идут по центральным улицам города.
"Праведный гнев народа я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все на это, на праведный гнев, на массовость, конечно, же слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", - сказал Дегтярев, передает ТАСС.
Ранее Дегтярев призывал прекратить несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона, которые проходят в крае, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Он благодарил местных жителей и правоохранительные органы за то, что акции проходят без серьезных инцидентов. В то же время, по словам врио губернатора, в регионе сложилась напряженная ситуация, и из-за ежедневных несанкционированных акций усиливается риск распространения коронавируса.
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов
О задержании наёмников было объявлено днём ранее
В отношении более 30 задержанных в Белоруссии граждан России возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Они дают показания.
Об этом в четверг заявил журналистам госсекретарь белорусского Совета безопасности Андрей Равков. Комментируя суть обвинения, он сказал: "подготовка террористических актов". Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компаний (ЧВК) Вагнера.
Равков также подтвердил информацию местных государственных СМИ, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной ЧВК - с целью дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу в четверг, в первой половине дня. Темой обсуждения будет задержание россиян, связанных с ЧВК.
Ранее в Госдуме и Совете Федерации заявили, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.
В среду белорусское государственное агентство БелТа передало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в санатории под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании Вагнера". Еще один человек был задержан на юге страны. Вечером того же дня информацию СМИ на совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.
Также стало известно, что кандидатов в президенты страны вызвали на срочное заседание Центрзибиркома. Как рассказала в четверг одна из претендентов на пост главы государства Анна Конопацкая, кандидатов предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. По словам Андрея Равкова, на встрече в ЦИКе Совбез Белоруссии проинформировал кандидатов об усилении мер безопасности.
Власти не исключают ограничение интернета на предвыборных митингах, рассказал после заседания в ЦИКе, со ссылкой на Равкова, еще один кандидат в президенты Андрей Дмитриев.
Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный агентством БелТА. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины. БелТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство.
Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов "ДНР", подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко и жена популярного блогера Светлана Тихановская. В поддержку Тихановской объединились штабы двух незарегистрированных кандидатов - Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В отношении Бабарико, бывшего руководителя "Белгазпромбанка", возбуждено уголовное дело. Он содержится под стражей. Экс-банкира обвиняют в экономических перступлениях. Бабарико считался одним из основных возможных соперников Лукашенко на выборах.
- Кампания сопровождается массовыми проетстами против Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Оппозиция обвиняет его в преследовании своих политических оппонентов и нечестной борьбе. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе российских, которые пытаются вмешаться в выборы.
Суд признал Георгия Руруа виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы
Тбилисский городской суд признал виновным одного из дольщиков телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Данное решение огласил судья Валериан Бугианишвили.
На вчерашнем судебном процессе сторона защиты предстала с заключительным словом. Правом выступить с последним словом воспользовался и сам обвиняемый. Руруа отметил, что является жертвой политического преследования, и его дело сфальсифицировано в советском стиле.
Напомним: один из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в соответствии со ст. 236 и первой частью ст. 381 УК Грузии - противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и неисполнение или воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу приговора или иного судебного решения.
«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор подали арбитражные иски против Грузии
«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор Боб Мейер подают арбитражные иски против Грузии. Об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции.
В частности, было сообщено, что «Консорциум развития Анаклии» и инвестор Боб Мейер 29 июля внесли независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушеннием их прав в проекте порта Анаклия. Объем требований превышает 1 миллиард долларов США, в которые оценивает свои потери консорциум и Мейер.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной было названо невыполнение обязательств по развитию проекта.
В интервью «Форбс» в мае этого года министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия не отказывается от проекта строительства глубоководного порта в Анаклии и пообещала вернуться к этому вопросу после окончания пандемии:
«Проект Анаклия остается нашим стратегическим приоритетом. Как только возобновится авиасообщение, большинство государств заявят о снятии ограничений, и будет восстановлена обычная бизнес-активность, мы вернемся к тендеру, и убеждена, мы найдем новых инвесторов. Впрочем, отмечу, что параллельно будут развиваться и другие порты – в Поти и Батуми», - заявила Турнава.
Тему развития глубоководного порта в Анаклии затрагивали в своих письмах американские конгрессмены, озабоченные действиями властей Грузии в отношении инвесторов из США.
Директора грузинской школы Ахалгори восстановили в должности
Директор средней школы №1 Ахалгори Нино Амиранашвили восстановлена в должности. Решение приняла судья Цхинвальского городского суда Фатима Парастаева, - сообщила «Эху Кавказа» гражданский активист Тамара Меаракишвили.
По информации Меаракишвили, местному отделению образования поручено выплатить директору школы заработную плату за время вынужденного прогула, а также 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Амиранашвили освободили от занимаемой должности 3 февраля после того, как она отказалась отчислить из школы детей, перешедших на учебу из поселка беженцев в Церовани.
Депутатов Госдумы проверят на наличие двойного гражданства
Депутаты Госдумы отправили обращение в Центральную избирательную комиссии России о проверке на наличие у ряда парламентариев иностранного гражданства.
По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за сведениями о доходах Отари Аршбы (он один из тех, кто подписал обращение в ЦИК) речь, в частности, идёт о проверке Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы. Сообщается, что всего в запросе фигурируют 14 фамилий.
Запрет на двойное гражданство для депутатов Госдумы был введён Владимиром Путиным в 2006 году. Соответствующий законопроект был принят «в целях обеспечения безопасности государства и в связи с особенностями правового положения парламентариев».
После этого неоднократно сообщалось, что ряд депутатов являются гражданами иностранных государств, в частности - США. Среди них - Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Александр Жуков и Елена Мизулина.
Лукашенко собрал заседание Совбеза, заявив о «грязных намерениях» России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал сегодня вечером, 29 июля, срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием на территории страны трех десятков иностранных наемников, большинство из которых – граждане России.
Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием». Он отметил, что следит за реакцией россиян на инцидент. По мнению президента, «они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не сами белорусские власти завезли» к себе наемников. Лукашенко объяснил это тем, что Россия пытается «как-то оправдать свои грязные намерения».
При этом он подчеркнул, что у властей Белоруссии нет целей «опорочить близкую» им страну. В связи с этим Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику более детально разобраться в ситуации. «Если задержанные – российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Лукашенко, добавив, что «если россияне виноваты, то надо из этой ситуации выходить достойно, а если не виноваты – то хорошо».
Сообщается, что посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.
В ночь на 29 июля спецслужбы Белоруссии задержали под Минском более 30 человек, предположительно – граждан России и бойцов так называемой «частной военной компании Вагнера». Всего, по данным спецслужб, на территорию страны прибыли более 200 боевиков, по заявлению властей Белоруссии, «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В свою очередь ряд СМИ сообщили, что задержанные могли направляться транзитом через Белоруссию в Судан или в Ливию – для участия в боевых действиях в этих странах.
Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный белорусским информационным агентством БЕЛТА. Как минимум о 18 из упомянутых в нем людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины – данные об этом опубликованы на украинском сайте «Миротворец», некоторые аккаунты задержанных в социальных сетях до сих пор доступны. БЕЛТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство. Еще один задержанный, Андрей Бакунович, родился в белорусском городе Иванковичи, однако жил в Тюмени. «Миротворец» утверждает, что он был командиром снайперской группы «ЧВК Вагнера».
Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов самопровозглашенной ДНР, подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.
Российские официальные лица сообщение о задержании граждан РФ в Белоруссии пока не комментировали.
- 9 августа в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестами против правления Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и отправил под арест несколько своих оппонентов. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе российских, которые пытаются вмешаться в выборы. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и частные военные компании: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы», для участия в которых, по мнению главы Белоруссии, привлекаются «профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся в рамках ЧВК по всему миру».
- В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна «ЧВК Вагнера», бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии. По данным СМИ, ее финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».
Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников
В Мекке начался ежегодный хадж. Он продлится до 2 августа. Из-за пандемии коронавируса он впервые со дня образования Саудовской Аравии в 1932 году проходит без мусульманских паломников из-за рубежа.
Обычно в Мекку во время хаджа приезжают более двух миллионов паломников. Однако в это году принять участие могут до 10 тысяч человек. В основном это местное население. Люди старше 65 лет и те, у кого хронические заболевания, к хаджу не допущены.
Присутствующие обязаны пройти тест на коронавирус и соблюдать дистанцию согласно специально нанесенной разметке на площади округ главной мусульманской святыни Каабы. Прикасаться к ней в этом году запрещено. После возвращения домой паломники должны отправиться в двухнедельный карантин.
По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Саудовской Аравии выявлено более 270 тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели около 230 тысяч человек. Умерли почти три тысячи пациентов.
Сына бывшего премьера Дагестана арестовали по обвинению в убийстве
Басманный суд Москвы арестовал до 28 сентября Муртузали Меджидова – сына бывшего председателя правительства Дагестана. Его обвиняют в убийстве студентки МГИМО в 2018 году. Меджидову грозит длительный тюремный срок.
В апреле 2018 года студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания университета. Позднее она умерла в больнице. Было возбуждено дело о самоубийстве. Меджидова допросили, но задерживать не стали. Сейчас статью обвинения переквалифицировали на убийство.
По данным СМИ, Меджидов и Байсафа встречались.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане просил российского омбудсмена Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова, напоминает «РИА Новости».
За сутки в Абхазии выявлено 8 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан самопровозглашенной республики Абхазия - диагноз COVID-19 подтвержден у 8 человек. Как сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса, обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
- Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Грузии скончался 17-й пациент с коронавирусной инфекцией
Согласно информации, опубликованной на правительственном веб-сайт StopCov.ge, в Грузии скончался 17-й пациент с COVID-19 - 79-летняя женщина, лечившаяся в Мцхетском медицинском центре. «Она умерла в результате длительной болезни, с множеством сопутствующих патологий», - заявили в клинике.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 155 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 929. В карантине остаются около 6,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 337 человек.
Эка Беселия будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в регионе
Председатель политической партии «За справедливость» Эка Беселия будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в регионе. Об этом она заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». По ее же славам, у партии «За справедливость» будет несколько кандидатов в мажоритарные депутаты.
«Я буду баллотироваться в регионе, и это был мой компромисс. В Тбилиси мне было бы легче баллотироваться, однако я решила идти сложным путем. Это у меня врожденное, я всегда иду сложным путем, однако это мой выбор, потому что был компромисс, достигнуто соглашение по Тбилиси, и я не хотела играть в нем плохую роль. Завтра официально открываем кампанию», - заявила Беселия.
На вопрос, известен ли ей настрой избирателей того округа, где она собирается баллотироваться, Беселия заявила, что случайно она ничего не делает. «То, что я иду сложным путем, не означает, что я иду необдуманно. Та идея, из-за которой мною выбран этот путь, сложна, однако в ней есть прочная логика», - заявила она.
Эка Беселия также дала оценку действующему парламенту, отметив, что парламент предыдущего созыва был гораздо сильнее.
«Нынче парламент думает, что его начальником является правительство и это отступление назад, поскольку в предыдущем парламенте мы изменили это, и правительство поняло, что оно не начальствует над парламентом, а наоборот - это парламент контролирует правительство. Сейчас же я вижу регресс, и несмотря на то, что была очень активной и в том парламенте, и сейчас, мне очень жаль, что теперь этот парламент очень слаб. И по исследованиям видно, что населению не нравится этот парламент, и я убеждена, что следующий парламент будет лучше», - заявила Беселия.
- Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов – 120 путем голосования за партии, еще 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков – количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий.
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным СУСК по Адыгее, в марте между супругами, проживавшими в поселке Майском, произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры Арарат Жамочкян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
«В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен… Компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна», - сообщила в среду Генпрокуратура.
Отмечается, что мужчина доставлен в РФ в сопровождении спецконвоя, передает РИА «Новости».
В Армении выявлено 308 новых случаев коронавируса, скончались 4 человека
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 308, в общем составив 37 937. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, число выздоровевших пациентов увеличилось на 467 и сейчас составляет 27 824.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 723.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 225 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 165, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 160 380 (1 853 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
Из пострадавшего от паводков региона Рача эвакуировали 30 человек
В зоне стихийного бедствия в Раче мобилизовано 12 единиц техники – экскаваторы и бульдозеры. При необходимости еще 5 единиц тяжелой техники будут дополнительно задействованы в работах по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
По поручению премьер-министра Георгия Гахария, в зону бедствия сегодня прибыли советник премьер-министра по региональному развитию Созар Субари, заместители министров регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили, директор Объединенной водопроводной компании Гига Мандария, заместитель министра внутренних дел, глава Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Темур Мгебришвили, а также мажоритарный депутат Гоча Энукидзе.
Они на месте получают информацию о ситуации в районе стихийного бедствия и о причиненном ущербе, чтобы в кратчайшие сроки принимать решения для оказания помощи населению, - отмечают в администрации.
По последним официальным данным, вышедшая из берегов река Риони и ее притоки повредили в Раче 10 мостов, в восьми местах разрушена проезжая часть центральной дороги, а также несколько участков внутренних дорог от Они до поселка Шови. Часть населения осталась без водопроводной воды и электроэнергии, так как река снесла опоры линии электропередач.
К этому времени на 118-м километре Мамисонского перевала уже обустроена объездная дорога, ведутся работы по переброске дополнительного оборудования, хотя это затруднено труднопроходимой местностью. Население муниципалитета Они снабжается водой в аварийном режиме - до восстановления поврежденной центральной магистрали питьевая вода подается 400 потребителям.
Кроме того, ведется работа по эвакуации населения из сел, оказавшихся отрезанными от внешнего мира. 30 граждан, в том числе трое несовершеннолетних, были эвакуированы из зоны бедствия на вертолете пограничной полиции МВД. Часть из них – местные жители, другие – туристы из деревни, пострадавшей от стихийного бедствия. В то же время гражданам, оставшимся в зоне бедствия, на вертолете доставили лекарства и продукты.
Спасатели отделения Рача-Лечхуми Службы управления чрезвычайными ситуациями помогали гражданам в зоне бедствия всю ночь. Сегодня к операции присоединились спасатели с Тбилисской базы быстрого реагирования. Всего в Раче без сухопутного сообщения с внешним миром сегодня оказались около 2 тысяч человек - местные жители и туристы, передает агентство «Новости-Грузия».
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