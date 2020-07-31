В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Задержанные под Минском россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту, согласно которому «должны были обеспечить охрану энергетической инфраструктуры за рубежом». При этом контракт якобы был заключен с фирмой, которая зарегистрирована в Белоруссии, что и стало основанием для приезда в Белоруссию. Мезенцев также добавил, что россияне заселились целой группой в один санаторий, «поскольку опоздали на рейс из Национального аэропорта Минска».

Сегодня, 30 июля, посольство РФ в Белоруссии направило Министерству иностранных дел страны ноту о допуске к задержанным российских консулов. В ней отмечается, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан России.

В ночь на 29 июля спецслужбы Белоруссии задержали под Минском более 30 российских граждан, предположительно – бойцов так называемой «частной военной компании Вагнера». Следственный комитет страны подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Всего, по данным спецслужб, на территорию Белоруссии прибыли более 200 боевиков. Президент Александр Лукашенко собрал по поводу случившегося срочное заседание Совета безопасности, на котором заявил о «грязных намерениях» России. В свою очередь ряд СМИ сообщили, что задержанные могли направляться транзитом через Белоруссию в Судан или в Ливию – для участия в боевых действиях в этих странах.

Известно, что как минимум 18 из задержанных участвовали в военных операциях на востоке Украины. Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов «ДНР», подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подозрения в том, что россияне приехали в Минск для дестабилизации политической обстановки, «инсинуациями». Он также заявил, что не располагает «какими-либо данными о каких-либо частных военных компаниях, поскольку такого понятия нет в российском законодательстве».

На вопрос о том, почему задержанных россиян, которые воевали на востоке Украины, не судили в России за наемничество, Песков сказал, что у него нет информации о том, что «они в чем-то там принимали участие». При этом он в курсе, что Захар Прилепин подтвердил наличие среди задержанных боевиков, воевавших в Донбассе, но на оценку ситуации Кремлем, по словам Пескова, это не повлияет.