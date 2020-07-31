20 оппозиционных партий Грузии распространили совместное заявление в связи с приговором Георгию Руруа

Шесть конгрессменов США - представители Республиканской партии Джоди Аррингтон, Билл Флорес, Уилл Херд, Брайан Бабин, Рэнди Вебер, а также Марквейн Маллин, обратились к государственному секретарю Майку Помпео с письмом, в котором выразили обеспокоенность «ухудшением демократического управления в Грузии и потенциальной коррупцией».

В письме конгрессменов лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили назван «российским олигархом». Копию письма распространил на своей странице в фейсбуке директор Frontera Resources в Грузии Заза Мамулаишвили.

«Как вы знаете, с момента обретения независимости в 1991 году Грузия добилась больших успехов в плане экономической и геополитической безопасности, в преобразовании отношений для обеспечения более широкого доступа на рынки для глобальных торговых партнеров, в сотрудничестве в области обороны и в свободных и справедливых выборах. Однако после того, как в 2012 году к власти пришел российский олигарх Бидзина Иванишвили и его партия «Грузинская мечта», страна отступила от этого прогресса», — сказано в письме конгрессменов, направленном в Госдепартамент 27 июля, передает "Грузия-Онлайн".

Авторы письма отмечают, что беседовали с должностными лицами Госдепартамента Шерил Фернандес и Аароном Рупертом и уверены в том, что Госдепартамент делает все возможное для того, чтобы «отслеживать ухудшение инвестиционного климата в частном секторе», уделяя особое внимание американским компаниям, а также «приверженности правительства Грузии продолжению демократических реформ и стремлению быть союзником НАТО».

Вместе с тем они советуют госсекретарю США рассмотреть следующие вопросы в своих переговорах с представителями правительства Грузии, в частности с премьер-министром Георгием Гахария:

«1. Нынешним правительством, возглавляемым партией «Грузинская мечта», манипулирует российский олигарх Бидзина Иванишвили, который пытается изгнать американский бизнес, который в течение многих лет вносит свой вклад в экономику Грузии и Америки. Это делается в пользу увеличения инвестиций частного сектора из России, Китая и Ирана.

Деятельность, связанная с черноморским портом в Грузии, представляет опасность для американского национального интереса, включая:

А) Намеренное отстранение американских компаний от инвестиций/получения собственности в проекте черноморского порта, целью которых является изоляция Грузии от влияния России и Китая.

Б) Неадекватность санкций США против Ирана и России, особенно в контексте деятельности, связанной с портами, и других инвестиций частного сектора.

Тот факт, что парламент Грузии еще не принял необходимый закон о реформе избирательной системы, который имеет решающее значение для прозрачности и справедливости парламентских выборов осенью 2020 года».

Завершая письмо, конгрессмены просят государственного секретаря связаться с ними, чтобы «обсудить действия, которые будут предприняты для укрепления наших отношений и привлечения Грузии к ответственности».

Следует отметить, что 27 июля состоялась телефонная беседа главы Госдепартамента с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. В пресс-службе Госдепа сообщили, что во время беседы Госсекретарь призвал «продолжать усилия по укреплению независимости грузинской судебной системы в качестве важного шага для привлечения иностранных инвестиций и предостерег от политизации судебных и избирательных процессов в Грузии».

Конгрессмены Маллин, Бабин, Вебер и Аррингтон и ранее направляли критические письма премьер-министру Грузии Георгию Гахария, указывая на ситуацию вокруг спора правительства Грузии с американской компании Frontera Resources, которая занимается разведкой нефти и газа.