Осужденных по осени считают

В эти минуты в Тбилиси у офиса правящей «Грузинской мечты» проходит акция протеста. Пробравшиеся туда оппозиционеры и активисты протестуют против сегодняшнего приговора дольщику ТВ «Мтавари» Георгию Руруа. Вердикт суда – четыре года тюрьмы. Сторонники Руруа обвиняют правящую силу в нарушении договора от 8 марта, частью которого было освобождение Руруа.

«К четырем годам лишения свободы приговорили невиновного человека по политическим мотивам!» – громко кричал выбежавший к полудню из здания тбилисского городского суда молодой мужчина. Им оказался Давид Небиерадзе, один из тех активистов, которые собрались с утра во дворе суда в ожидании оглашения приговора Георгию Руруа, совладельцу оппозиционного ТВ «Мтавари».

Судья Валериан Бугианишвили счел Руруа виновным по всем статьям обвинения: незаконное приобретение, ношение и хранения оружия, а также препятствие исполнению судебного решения. В итоге – четыре года заключения. Судья воспользовался принципом поглощения, в противном случае Руруа грозила бы тюрьма сроком семь с половиной лет.

«В Грузии воцарилась тирания!» – сокрушался молодой активист, предрекая судье Бугианишвили в будущем 15-летнее заключение за несправедливый приговор. Не щадили судью, всю судебную систему и правящую «Грузинскую мечту» в оценках и присутствующие на оглашении приговора представители оппозиционных партий. Особенно свирепствовал генсек «Европейской Грузии» Гиги Угулава:

«Это не суд – это корпорация монстров. Пока он будет корпорацией марионеток, простой человек не сможет найти справедливости. И тошнотворны все те люди, которые молчат о том, что полиция подложила Руруа оружие, а вспоминают какие-то вещи 20-30-летней давности».

Омерзительными считает Гиги Угулава действия в первую очередь представителей «Грузинской мечты», а потом всех остальных, которые после задержания Георгия Руруа, а это было в ноябре 2019-го, активно принялись вспоминать о его прошлом. О том, что в 90-е годы прошлого века Георгий Руруа и его брат Николоз Руруа создали так называемое «Верийское братство», а позже и «Братство злых», отличавшееся особой жестокостью. Тогда же братья якобы сколотили свое состояние.

Эти обвинения Георгий Руруа отрицает категорически. А его адвокаты даже предоставили обществу справку о том, что Руруа ни разу за эти годы не привлекался к суду.

Георгий Руруа и его сторонники считают дело состряпанным по причине того, что в июне прошлого года, после «гавриловской ночи», он стал финансировать акции протеста против власти, а потом приобрел долю в оппозиционном ТВ «Мтавари». Убежденный в том, что является политзаключенным, но обретет свободу после победы оппозиции на осенних парламентских выборах, Руруа после приговора на своей странице Facebook написал: «Друзья, держитесь бодро и будьте спокойны, правда всегда найдет свой путь!»

Однако оппозиционные депутаты от «Европейской Грузии» и «Нацдвижения» не намерены сдаваться. Обвинительный приговор они расценили как нарушение договора от 8 марта, когда правящая «Грузинская мечта» и оппозиционные партии при посредничестве западных партнеров договорились о реформе избирательной системы. Тогда речь шла, по утверждению противников власти, и об освобождении так называемых политзаключенных, среди которых фигурировало и имя Георгия Руруа. Депутат от «Нацдвижения» Саломе Самадашвили сегодня обвинила «Грузинскую мечту» не только в нарушении договора от 8 марта:

«Несколько дней назад госсекретарь США предупредил премьер-министра страны о недопущении политического правосудия. А они ответили заключением Георгия Руруа. В нашей стране прибавился еще один политзаключенный».

Руруа – криминал, и в Грузии нет политзаключенных – все это время стоят на своем представители правящей силы. «Грузинская мечта» отрицает и то, что в договоре от 8 марта речь шла об освобождении политзаключенных.

Один из депутатов «Грузинской мечты» Давид Матикашвили по поводу обвинительного приговора сегодня заявил:

«Это и есть скрупулезное исполнение договора от 8 марта, так как власть более не вмешивается в судебные дела».

Пару месяцев назад «Грузинская мечта» разослала конгрессменам и европарламентариям досье на Георгия Руруа. В нем рассказывается, что Георгий, он же Жорик, никакой не крупный владелец СМИ, а преступник, чье имя фигурировало в делах об убийствах, совершенных в 90-х годах в Тбилиси. Правящая сила вынуждена была ознакомить со своей версией биографии Руруа западных партнеров после того, как в Вашингтоне и в Брюсселе Георгия Руруа прямо назвали «политзаключенным» и потребовали его освобождения.

Продолжая настаивать на виновности Руруа, власти акцентировали внимание на том, что парламент, как и было в договоре, принял конституционные поправки, необходимые для избирательной реформы и проведения парламентских выборов по избирательной системе, максимально приближенной к пропорциональной.

Свою лепту в восстановление имиджа властей внесла и президент Саломе Зурабишвили. В мае она помиловала двух оппозиционных лидеров – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, чьи имена упоминались вместе с Георгием Руруа. Но, видимо, усилия грузинских властей убедили не всех. Через считанные минуты после обвинительного приговора на своей странице в Twitter европарламентарий Анна Фотига написала:

«Многие друзья Грузии считают арест, а теперь и приговор владельцу СМИ Георгию Руруа политическим. Я призываю президента Грузии использовать свои полномочия, как она это сделала с другими лицами, которые фигурировали в соглашении от 8 марта. Это улучшило бы предвыборный климат».

На призыв европарламентария президент Саломе Зурабишвили в течение дня не ответила. Известно, что ранее по поводу употребления термина «политзаключенный» Анне Фотига в своем Twitter замечание сделала сама президент Зурабишвили, напомнив, что в Грузии нет политзаключенных, а милует она лишь криминалов.

«Помилование – это дискреция президента», – ответил на вопрос журналистов сегодня премьер-министр Георгий Гахария. Соответственно, он не может сказать, помилует или нет президент Георгия Руруа. Не может он вмешиваться и в судебные дела, но глава правительства все-таки поделился своим мнением насчет происходящего:

«По мне, система правосудия должна быть справедливой для всех. Непременность исполнения наказания – фундаментальная составляющая часть правосудия. Поэтому, если человек совершил преступление, он не должен уклониться от наказания только лишь потому, что кто-то его называет политзаключенным. И не может быть алиби то, что он владелец какой-то телекомпании».

Несмотря на то, что власти настаивают на беспристрастности уголовного преследования в отношении Георгия Руруа, вопросы по поводу его задержания, а потом расследования дела и судебного процесса возникают у Народного защитника Нино Ломджария, а также правозащитных НПО.

Сторонники Руруа намерены добиваться его освобождения путем привлечения внимания международных партнеров, выход они видят, в том числе, и в президентском помиловании. Адвокаты Руруа также намерены обжаловать сегодняшний приговор в Апелляционном суде. Со счетов не сбрасываются и акции протеста. И начались они уже сегодня вечером – у здания офиса правящей «Грузинской мечты».