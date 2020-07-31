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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией
Сообщается, что пограничники начали переписывать данные граждан Белоруссии
Россия в пятницу ужесточила контроль пересечения границы с Белоруссией - - на фоне обострения отношений между странами из-за задержания белорусскими властями 33 российских граждан, как утверждается - бойцов ЧВК Вагнера.
Белорусские пользователи соцсетей в пятницу сообщают, что на основном автомобильном погранпереходе между Россией и Белоруссией на трассе Минск-Москва усилен контроль: российские пограничники переписывают данные граждан Белоруссии. Из-за этого на погранпереходе образовались очереди из автомобилей.
В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области Белорусской службе Радио Свобода подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Это, однако, происходит не на всех пропускных пунктах.
О причинах ужесточения контроля не сообщается. В ФСБ попросили направить официальный запрос.
Движение через границу сейчас официально ограничено в связи с эпидемией коронавируса - российские граждане для выезда из страны должны предоставлять документы об уважительной причине поездки. На граждан Белоруссии однако ограничения до последнего времени не распространялись.
29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33-х граждан России. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что они предположительно являются бойцами так называемой "частной военной компании Вагнера". Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Ситуация обсуждалась на совещании с участием президента Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Россия должна дать разъяснения.
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности надеются на скорое освобождение задержанных в Белоруссии российских граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам прошедшего в пятницу совещания Путина с члена Совбеза. Оно прошло в режиме видеоконференции.
Тема задержания 33-х россиян в Белоруссии была главной темой совещания. "Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены" - говорится в сообщении.
Официальные российские лица отреагировали на сообщения о задержании россиян только в четверг. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они, по его словам, ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту.
Журналисты также предположили, что задержанные могли направляться транзитом через Минск в Судан или Ливию, где наёмники так называемой ЧВК Вагнера участвуют в боевых действиях.
Среди задержанных есть люди, которых подозревают в том, что они ранее участвовали в боевых действиях в Донбассе против украинских сил. Белоруссия передала Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, у части из которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям в Донбассе на стороне сепаратистов. Киев ранее заявлял, что может поставить вопрос об экстрадиции задержанных.
Другие новости дня
Кипр депортировал 169 граждан Грузии, которые нелегально находились в стране
Правительство Кипра депортировало 169 граждан Грузии, которые незаконно находились на территории страны. Об этом говорится в заявлении пограничного агентства ЕС Frontex, передает "Европейская правда".
«Frontex оказала поддержку правительства Кипра в добровольном возвращении 169 мигрантов в Грузию, что стало вторым таким рейсом, организованным в этом году с Кипра, и крупнейшей операцией по возвращению, когда-либо организованной Frontex», - говорится в сообщении.
По данным кипрского издания Cyprus Mail, операция была проведена в четверг иммиграционной службой и полицией в координации с Frontex.
Также сообщается, что недавно были депортированы 107 человек, в том числе грузины, и аналогичная операция запланирована на ближайшее будущее.
В середине июня министр внутренних дел Кипра Никос Нурис обнародовал новую политику, направленную на сдерживание и регулирование притока лиц, ищущих убежища, в том числе список "безопасных стран".
Заявления о предоставлении убежища из этих стран считаются явно необоснованными и отклоняются в ускоренном порядке, если только лицо не предоставит конкретных доказательств того, что он или она действительно находится под угрозой в страну происхождения.
Первоначальный список 21 "безопасных" стран, которые могут время от времени пересматриваться, выглядит следующим образом: Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Гана, Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппины, Непал, Марокко, Алжир, Тунис, Сенегал, Гамбия, Египет и Нигерия.
Список распространяется на всех лиц, ищущих убежища, независимо от того, как они въехали на Кипр, объясняет "Грузия-Онлайн".
В Гонконге на год перенесли выборы, сославшись на коронавирус
Многие страны заявляют о росте числа инфицированных
Власти Гонконга в пятницу объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание. Назначенная Пекином руководитель Гонконга Кэрри Лам заявила, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.
Голосование перенесено на год – на сентябрь 2021 года.
Продемократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, рассчитывали на успех на выборах. Только половина законодательного собрания избирается напрямую, а вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц. На прошедших в прошлом году муниципальных выборах сторонники оппозиции добились существенных успехов.
С прошлого года в городе проходят массовые акции протеста в ответ на действия китайских властей по ограничению автономии Гонконга. После начала эпидемии они практически прекратились. Китайские власти недавно приняли закон о национальной безопасности, который гонконгская оппозиция и ряд стран Запада, включая США, рассматривают как нарушающий договорённости об автономии Гонконга.
В последние дни число новых выявленных случаев инфекции в городе за сутки превышает 100 – это одни из самых высоких показателей с начала эпидемии.
О существенном ускорении прироста числа инфицированных коронавирусом сообщают в последнее время всё больше государств. Во Вьетнаме, где несколько недель практически не было случаев инфекции, за сутки выявили сразу 50 случаев. В стране также зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Вспышка произошла в курортном городе Дананг.
Рекордное число инфицированных за сутки – более 4 тысяч – выявлено на Филиппинах.
Об ускорении роста числа инфицированных сообщают и страны Европы. В Германии, Франции, Польше, Чехии, ряде других стран цифры новых инфицированных сейчас самые высокие за последние 2 месяца. В Великобритании власти вновь ввели карантин в Манчестере и ряде соседних графств.
- В Москве за последние сутки выявили 698 новых инфицированных коронавирусом – это самый высокий показатель за последние несколько недель. Во всей России в последние дни, по официальным данным, выявляют около 5,5 тысячи инфицированных.
- Общее число случаев инфекции в мире достигло 17,5 миллиона. Из них более 10 миллионов выздоровели и более 650 тысяч умерли. Число новых случаев инфекции в мире увеличивается каждые сутки более чем на 200 тысяч.
- Тему возможного переноса выборов президента США из-за эпидемии поднял накануне президент Дональд Трамп. Эту идею, однако, не поддержал практически никто из ведущих представителей обеих партий. Сам Трамп уточнил, что он тоже против переноса выборов с 3 ноября, но выразил опасения, что в нынешних условиях трудно будет провести честное голосование.
Заявленный в соцсетях митинг в центре Цхинвали не состоялся
Запланированный на пятницу митинг на Театральной площади Цхинвали не состоялся. Накануне в социальных сетях звучал призыв к тем, кто выступал против продления ограничительных мер на де-факто границе Южной Осетии с Россией. Цхинвальцы на призыв не откликнулись.
В вечернем эфире ГТРК "Ир" министр внутренних дел самопровозглашенной республики Игорь Наниев обратился к жителям с просьбой "не поддаваться на провокационные призывы, поскольку анонсированный митинг носит несанкционированный характер".
В назначенное время, в 10 утра, корреспондент "Рес" застала на Театральной площади только двух пожилых женщин, которые возмущались по поводу закрытия границы.
За порядком на месте следили сотрудники силовых структур.
С мая этого года в Южной Осетии выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений. 88 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Решением специально созданного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, правительством в среду принято постановление о продлении ограничительных мер на границе с Россией до 31 августа.
Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян
Белоруссия передала Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, у части из которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям в Донбассе на стороне сепаратистов.
Кулеба не уточнил точное число задержанных в Белоруссии украинцев, но отметил, что их не семеро, как сообщалось ранее.
29 июля стало известно, что белорусские спецслужбы задержали более 30 россиян. СМИ писали, что они предположительно являются бойцами так называемой частной военной компании Вагнера. Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Журналисты также предположили, что задержанные могли направляться транзитом через Минск в Судан или Ливию для участия в боевых действиях.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту. Мезенцев также добавил, что задержанные намеревались вылететь в Стамбул 25 июля, но опоздали на рейс из аэропорта Минска. После этого они заселились группой в санаторий. На кадрах задержания виден бланк о заселении, согласно которому номер забронирован до 30 июля.
Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Москву в "грязных намерениях". Госдума и Совет Федерации России заявили, что не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белорусии.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание российских граждан. Действия Минска, по его словам, не укладываются в параметры союзнических отношений. "Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", - подчеркнул Песков.
Саломе Зурабишвили утвердила флаг президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила флаг президента Грузии. Соответствующий указ президента был опубликован в Законодательном вестнике вчера и он вступил в силу с момента опубликования.
Согласно указу, флаг президента Грузии должен быть утвержден согласно подпункту «з» 2-й части статьи 53 Конституции Грузии в прилагаемом виде.
В прилагаемом к указу документе говорится, что флаг президента – это белый штандарт квадратной формы. «Внутри штандарта помещен малый щит государственного герба Грузии, на поле которого изображен увенчанный золотым крестом разящий копьем дракона серебряный всадник – святой Георгий с золотым ореолом. Флаг президента Грузии окружен красной каймой с красными зубцами с внутренней стороны», - говорится в документе, к которому прикреплено и фото флага.
Майя Цкитишвили: Арбитражный процесс может замедлить процесс поиска нового инвестора для порта Анаклии
Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили дала оценку арбитражным искам «Консорциума развития Анаклии и главного иностранного инвестора, которые требуют от Грузии более 1 млрд долларов. По словам министра, что арбитражный процесс может замедлить процесс поиска нового инвестора для порта Анаклии.
«Жаль, что ими принято решение о споре в арбитраже, поскольку они не могут не понимать, что арбитражный процесс может замедлить процесс поиска нового инвестора. Что касается остальных комментариев, с учетом того, что вопрос уже внесен в арбитраж, я воздержусь от всякого рода дополнительных комментариев», - заявила Цкитишвили.
«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор требуют от Грузии выплаты более 1 млрд долларов.
В июне экономика Грузии сократилась на 7.7% (в годовом выражении)
По предварительной оценке, в июне экономика Грузии сократилась на 7.7%. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе.
По его же информации, в январе-июне средний реальный рост отрицательный и составляет -5.8%
«По предварительной оценке, в июне, сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, рост реального ВВП замедлился и налицо 7.7%-ное сокращение экономики. Соответственно, средний реальный рост за первые 6 месяцев составляет -5.8%», – отмечает Тодрадзе.
По его же словам, в июне, сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, тенденция уменьшения прослеживается почти во всех секторах.
Как заявил Гогита Тодрадзе, в июне зарегистрировано 4 309 новых предприятий, что на 10.7% превышает прошлогодний показатель соответствующего периода.
20 оппозиционных партий Грузии распространили совместное заявление в связи с приговором Георгию Руруа
20 оппозиционных партий распространили совместное заявление в связи с приговором, вынесенным одному из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» («Главного канала») Георгию Руруа.
В нем партии отмечают, что освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел – это составные части соглашения от 8 марта.
«Бидзина Иванишвили пока не выполнил обязательства, взятые на себя перед грузинским и международным обществом. Освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел – это составная часть соглашения от 8 марта. Дело Георгия Руруа касается не только персональной судьбы этого человека, несмотря на то, что заключение в тюрьму человека по заказу одного человека уже является серьезной проблемой. Оставление Руруа в тюрьме по фальшивым доказательствам определяет политический климат в преддверии выборов. Освобождение Руруа создает возможность прохождения сложной для страны избирательной кампании с наименьшими рисками. Так видится это как оппозиционному политическому спектру страны, так и международным партнерам Грузии.
Создание справедливой, свободной от политической пристрастности и прозрачной судебной системы является главным вызовом для новейшей истории Грузии. Цель демократической оппозиции заключается в том, чтобы после мирного поражения Иванишвили на выборах, создать именно такую систему правосудия», - говорится в заявлении, передает "Интерпрессньюс".
Заявление подписали следующие оппозиционные партии: «Европейская Грузия», Лейбористская партия, «Победившая Грузия», «Европейские демократы», движение «Государство для народа», «Служи Грузии», Республиканская партия, «Право и справедливость», «Гражданский альянс за свободу», «Единая Грузия – Демократическое движение», «Новая Грузия», «Свободные демократы», «За справедливость», Христианско-консервативная партия, «Грузия – среди лидеров», «Общество парламентариев Грузии», «Единое национальное движение», «Лело», Национально-демократическая партия, « Новый политический центр - Гирчи».
В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 пациентов
В Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.
По сообщению центра, к этому времени в Грузии подтверждено 1168 случаев коронавируса. Выздоровели же еще 6 пациентов, и их число составляет - 940. В стране от коронавируса скончались 17 человек.
В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Полиция ведёт поиск злоумышленников и частей статуи
На западе Польши в городе Легнице неизвестные похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошёл в ночь на четверг, 30 июля. Об этом сообщает местная пресса.
Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников и фрагментов статуи продолжаются.
Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной армии. Скульптура являлась частью экспозиции легницкого Музея меди.
- Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году стал добровольцем Красной гвардии, а затем Красной армии. Военачальник – единственный в СССР маршал двух государств: Советского Союза и Польши.
- В 1937 году он был арестован в СССР и репрессирован, в частности, обвиняясь в сотрудничестве с польской разведкой. В 1940 году — восстановлен на службе. Он был одним из главных полководцев Второй Мировой войны. Рокоссовский командовал Парадом победы на Красной площади в Москве.
- Фигура Рокоссовского вызывает неоднозначное отношение в Польше. С одной стороны — войска 1-го Белорусского фронта, которыми он командовал, освободили Польшу от нацисткой оккупации, сам он с большой любовью и уважением относился к исторической родине. С другой — военачальник был ярым сталинистом, и после освобождения Польши представлял в стране оккупационный, с точки зрения польских националистов, советский режим.
Совет ЕС ввел санкции против россиян за участие в кибератаках
Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в кибератаках на институты Евросоюза. Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Кроме того, в санкционный список попал Главный центр специальных технологий ГРУ России.
По данным ЕС, россияне являются сотрудниками российской военной разведки. Их подозревают в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия с использованием вирусов WannaCry и NotPetya.
Центр специальных технологий ГРУ власти Евросоюза связывают с хакерской группировкой Sandworm Team. Как утверждается, эта группа атаковала разные правительственные ресурсы по всему миру и энергосистему Украины.
В санкционный список попали также два гражданина Китая и две компании их КНР.
Посол РФ в Белоруссии: Задержанные - сотрудники ЧОП, они летели в Стамбул
Задержанные под Минском россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По его словам, они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту, согласно которому «должны были обеспечить охрану энергетической инфраструктуры за рубежом». При этом контракт якобы был заключен с фирмой, которая зарегистрирована в Белоруссии, что и стало основанием для приезда в Белоруссию. Мезенцев также добавил, что россияне заселились целой группой в один санаторий, «поскольку опоздали на рейс из Национального аэропорта Минска».
Сегодня, 30 июля, посольство РФ в Белоруссии направило Министерству иностранных дел страны ноту о допуске к задержанным российских консулов. В ней отмечается, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан России.
В ночь на 29 июля спецслужбы Белоруссии задержали под Минском более 30 российских граждан, предположительно – бойцов так называемой «частной военной компании Вагнера». Следственный комитет страны подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Всего, по данным спецслужб, на территорию Белоруссии прибыли более 200 боевиков. Президент Александр Лукашенко собрал по поводу случившегося срочное заседание Совета безопасности, на котором заявил о «грязных намерениях» России. В свою очередь ряд СМИ сообщили, что задержанные могли направляться транзитом через Белоруссию в Судан или в Ливию – для участия в боевых действиях в этих странах.
Известно, что как минимум 18 из задержанных участвовали в военных операциях на востоке Украины. Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов «ДНР», подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подозрения в том, что россияне приехали в Минск для дестабилизации политической обстановки, «инсинуациями». Он также заявил, что не располагает «какими-либо данными о каких-либо частных военных компаниях, поскольку такого понятия нет в российском законодательстве».
На вопрос о том, почему задержанных россиян, которые воевали на востоке Украины, не судили в России за наемничество, Песков сказал, что у него нет информации о том, что «они в чем-то там принимали участие». При этом он в курсе, что Захар Прилепин подтвердил наличие среди задержанных боевиков, воевавших в Донбассе, но на оценку ситуации Кремлем, по словам Пескова, это не повлияет.
- 9 августа в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестами против правления Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и отправил под арест несколько своих оппонентов. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе российских, которые пытаются вмешаться в выборы. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и частные военные компании: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы», для участия в которых, по мнению главы Белоруссии, привлекаются «профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся в рамках ЧВК по всему миру».
- В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна «ЧВК Вагнера», бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии. По данным СМИ, ее финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».
В Минске проходит митинг в поддержку Светланы Тихановской
В Минске проходит митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Акция согласована с властями. В ней принимают участие не менее 25 тысяч человек. Многие держат в руках красно-белые флаги и белые воздушные шары.
Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.
Светлана Тихановская баллотируется на выборы вместо своего мужа –оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он находится в СИЗО.
Во время своего выступления Тихановская заявила, что люди, поддерживающие альтернативного кандидата, не являются преступниками. По словам кандидата, белорусы хотят мирной смены правительства. «Не идите против своей совести, не идите против своего народа», - обратилась Тихановская к властям.
Кандидат пообещала в случае своего избрания провести референдум о возвращении к Конституции 1994 года. Тихановская напомнила, что в течение полугода после избрания проведёт президентские выборы, а также освободит всех политических и экономических заключённых.
- Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Один из основных конкурентов действующего президента незарегистрированный кандидат Виктор Бабарико арестован. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе.
- Другой незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. По его словам, в республике готовится его арест.
- Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения избирательной кампании Светланы Тихановской.
Премьер-министр и сотрудники аппарата абхазского кабмина сдали тест на коронавирус
Сегодня, 30 июля, премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия, вице-премьеры, руководитель и сотрудники аппарата кабинета министров сдали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции.
По данным лаборатории абхазской Санитарно-эпидемиологической службы, ответы произведенных исследований будут доступны не позднее 3 августа.
- За прошедшие сутки диагноз COVID-19 в республике был подтвержден у 10 человек. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 93 граждан.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов скончались.
В Абхазии за сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 93 граждан. По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находятся дома на самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов скончались.
- Оперативный штаб в очередной раз призывает население соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Эргнети прошла встреча в рамках Механизма инцидентов и реагирования на них
В Эргнети прошла встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них. Как отметил после встречи руководитель Миссии мониторинга ЕС, посол Марек Щигель, встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, передает Общественный вещатель Грузии.
«Я рад, что сегодня состоялась встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них в Эргнети, которую посетили все участники. Встреча прошла в позитивной и конструктивной обстановке. Присутствовали два «фасилитатора» - я, в качестве представителя МНЕС, и представитель ОБСЕ Рудольф Михалка.
Это первая встреча с августа прошлого года, на которой участники обсуждали различные важные вопросы с точки зрения нормализации и стабилизации ситуации вдоль линии оккупации, мы также говорили о местном населении и их проблемах.
Обсуждалась текущая ситуация на территории Чорчана-Цнелиси, а также недавние инциденты и деструктивные действия. Участники выразили готовность продолжить диалог. Следующая встреча назначена на 24 сентября», - заявил Марек Щигель после встречи.
В абхазском кабмине обсудили новые принципы получения пенсий, начисляемых ПРФ
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка Бесланом Барателиа. Речь шла о новых принципах получения наличных средств пенсионерами-получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделениях ПФР в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии.
С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров. Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма составляет 17 миллионов рублей.
Премьер-министр обратил внимание на то, что данная мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера. «Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», - констатировал Анкваб.
Он отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.
«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.
ЕС продлил на две недели ограничения на въезд для россиян
Совет Европейского Союза опубликовал обновленный список стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию ЕС в условиях пандемии коронавируса. Россия вновь не вошла в список, который обновляется каждые две недели. Это значит, что россияне не смогут посещать страны Евросоюза как минимум до 15 августа.
Исключения могут быть сделаны для тех, кто имеет паспорт страны Евросоюза, членов их семей, а также для граждан, «выполняющих важную функцию или имеющих серьезную необходимость для поездки».
Отмечается, что в список ЕС включаются страны, в которых число новых случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч человек за последние две недели близко к среднему показателю Евросоюза или ниже его.
Кроме того, в этих странах должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент этим критериям отвечают, в частности, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Грузия, Марокко, Таиланд, Тунис, Уругвай и Руанда.
В США - рекордное падение экономики со времён Великой депрессии
Американская экономика сократилась во втором квартале из-за эпидемии коронавируса почти на 33 процента в годовом исчислении. Это рекордное падение со времен Великой депрессии.
До сих пор сильнейшим падением со времени, когда правительство начало вести официальную статистику, считался кризис 1958 года. Тогда во втором квартале экономика сократилась на 10 процентов.
Предпринимательская активность резко снизилась весной, когда в США были введены карантинные меры. В стране резко выросла безработица. Летом роста экономики также не произошло из-за нового всплеска заражений, вызванных преждевременным снятием ограничений. В наиболее поражённых штатах ослабление карантина тормозится. В части регионов ограничения вновь ужесточаются.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС, центрального банка США) Джером Пауэлл в среду признал замедление деловой активности. ФРС продолжает держать процентные ставки на минимальных уровнях и вкачивать деньги в экономику.
Экономические достижения были сильнейшим козырем президента США Дональда Трампа, надеющегося победить на выборах в ноябре. Значительная часть избирателей высоко оценивала его способность стимулировать экономику. Его же действия по преодолению эпидемии, напротив, вызывали серьезную критику.
Сейчас Белый дом рассчитывает, что восстановление экономики начнётся в июле-сентябре. По прогнозам аналитиков, рост ВВП за этот период может составить 18 процентов.
Гахария: Для восстановления Рачи после стихии может понадобиться до 50 млн лари
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня, 30 июля, побывал в пострадавшем от паводков регионе Рача.
В высокогорном регионе после проливных дождей из берегов вышла река Риони и ее притоки. Вода и селевые потоки повредили дома, дороги, инфраструктуру Онского района. 12 сел, в которых проживают до двух тысяч человек, оказались отрезанными от внешнего мира. С утра в Раче возобновилась начавшаяся накануне эвакуация местных жителей и отдыхающих. Всего на вертолетах из пострадавшего региона вывезено уже более ста человек.
Сегодня спасатели утроили в Хидешлеби-Мажиети, Джинчвиси-Гоми и Жамиерети канатные переправы на месте поврежденных мостов. Жителям отрезанных от внешнего мира сел переданы продукты питания и предметы первой необходимости. На данный момент в работах по расчистке дорог и поврежденной инфраструктуры задействовано 17 единиц тяжелой техники. Дополнительная техника уже в дороге. Спасатели ждут, когда паводок стихнет, чтобы завезти больше техники и начать активную работу по ликвидации последствий стихии.
По словам Гахария, для восстановления региона после стихии может понадобиться в общей сложности около 50 миллионов лари (около 17 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия». Стихия также разрушила несколько дорог между поселками, на ремонт которых понадобится как минимум месяц. По подсчетам главы правительства, стихия полностью разрушила четыре моста, которые необходимо восстановить. Только на работу для восстановления магистральных дорог придется выделить около 30 миллионов лари (около 10 млн долларов).
Паводок снес несколько опор электропередач, поэтому часть региона осталась без света. По словам премьера, для восстановления подачи электроэнергии нужна как минимум неделя, если ремонтным работам не помешает погода.
Гахария не исключил, что несколько семей придется переселить из пострадавшей зоны, так как они живут в местах повышенного риска. По его словам, как только откроется дорога, соответствующие службы, геологи, поднимутся в это село и изучат почву на предмет возникновения селевых потоков и оползней. Премьер также пообещал помочь всем гостиницам семейного типа в курортном поселке Шови, чтобы у отдыхающих не возникло проблем.
Напавший на армянскую церковь в Стамбуле приговорен к 1 году и 4 месяцам тюрьмы
Мазлум Серин, совершивший нападение на армянскую церковь Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) в стамбульском районе Скютар в конце мая, приговорен к 1 году и 4 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает издание «Акос».
Наружная камера церкви зафиксировала, как человек подошел, некоторое время смотрел на дверь, затем залез на нее, оторвал крест, бросил его на землю и ушел.
Полиция нашла и задержала подозреваемого, но вскоре после этого он был освобожден. Однако после возражения прокуратуры Серин был арестован. Его обвинили в «нанесении вреда местам поклонения и могилам», передает Радио Азатутюн.
Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в США
Он объяснил это пандемией
Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в стране на более поздний срок. Об этом он написал в своём твиттере. Голосование намечено на ноябрь, опросы фиксируют серьёзное отставание Трампа от основного конкурента.
Несколько американских штатов упростили процедуру дистанционного голосования на выборах из-за пандемии. Трамп критикует это решение, считая, что это открывает возможности для масштабных фальсификаций. Он предположил, что выборы могут быть перенесены, чтобы избиратели смогли проголосовать "безопасно и по правилам".
У Белого дома нет легальной возможности перенести срок выборов, отмечает газета The New York Times. Ранее в администрации Трамп отрицали возможность переноса выборов.
- Выборы президента США назначена на 3 ноября. Многочисленные опросы показывают значительное отставание действующего президента как в целом по стране, так и в большинстве штатов от основного соперника — бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- День голосования регулируется федеральным законом. По Конституции США этот день назначается Конгрессом. Нижнюю палату парламента сейчас контролирует Демократическая партия, которая находится в оппозиции к президенту.
Георгий Гахария прокомментировал письмо американских конгрессменов
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария откликнулся на письмо нескольких членов Палаты представителей государственному секретарю США. По его словам, политический спектр Америки, особенно сейчас, очень разнообразный.
«Например, вчера я получил прекрасное письмо от одного из конгрессменов Джо Уилсона, который подчеркнул успех Грузии в развитии демократии. Кроме того, всего несколько дней назад у меня был разговор с государственным секретарем, который был крайне позитивным, ориентированным на будущее и основные акценты были на том, насколько ценным является наше стратегическое партнерство как для Грузии, так и для США, не только нынешнее положение, которое исторически является лучшим за последние десятилетия, но и дальнейшее углубление этого стратегического партнерства в различных сферах: в сфере безопасности, в сфере прав человека, в сфере дальнейшего развития демократии, в том числе в сферах бизнеса и экономики. Это реальность, и мы все увидим эту реальность подтвержденной еще раз после того, как страна, все мы проведем достойные, демократические выборы. Это объективная реальность», - сказал Гахария.
По его словам, моделируя субъективную реальность, некоторые пытаются навредить не «Мечте» или правительству, а стране.
«Сейчас мы должны успокоиться. Некоторые конгрессмены будут нас хвалить, другие будут критиковать, но главное, что стратегическому сотрудничеству между двумя странами ничто не угрожает, так же как интересам американского бизнеса в Грузии. Когда люди, в том числе в некоторых случаях и американцы, не выполняют свои обязательства, будь это инвестиционные или другого вида обязательства, и Грузия выигрывает арбитраж, мы должны этому радоваться, друзья, мы не должны на это обижаться», - сказал Гахария.
Напомним, несколько членов Палаты представителей направили письмо государственному секретарю США, в котором Бидзина Иванишвили упомянут как российский олигарх и говорится, что они обеспокоены сокращением демократического правления в стране и возможной коррупцией. Письмо конгрессменов было обнародовано оппозиционными партиями Грузии.
Пенсионный фонд РФ предупредил, что может остановить перевод пенсий в абхазские банки
С августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений в Абхазии будет прекращено. Получение пенсий будет осуществляться исключительно в кассах Сберегательного банка и иных абхазских кредитных учреждений, в которых открыты счета пенсионеров. Об этом сообщил министр социального обеспечения и демографической политики самопровозглашенной республики Руслан Аджба журналистам на брифинге в четверг 30 июля.
Министр разъяснил и то, чем вызвано подобное решение. В соответствии с российско-абхазским соглашением в Абхазии ежегодно проводится перерегистрация пенсионеров, получающих российские пенсии.
«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что после смерти пенсионера его родственники или другие лица продолжают снимать незаконно деньги с его банковской карты, на которую начислялась пенсия. По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно», - цитирует Аджба "Апсныпресс".
В соответствии с соглашением, абхазская сторона должна систематически предоставлять информацию об умерших пенсионерах в Пенсионный фонд РФ.
«В связи с тем, что не все регистрируют факт смерти пенсионеров или несвоевременно регистрируют, Пенсионный фонд РФ выявляет случаи переплат по пенсиям. Пенсии выплачивают при жизни пенсионера, после смерти выплата прекращается, и получение родственниками пенсии является незаконным. Такая большая переплата не может не беспокоить Пенсионный фонд РФ», - отметил Аджба.
Министерство, со своей стороны, предпринимает все возможные меры, чтобы минимизировать подобные незаконные случаи.
«При получении списка по переплатам мы передаем данные в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь проводит определенную работу и возвращает часть денег. К сожалению, большую часть суммы не удается вернуть», - с сожалением констатировал министр.
Пенсионный фонд РФ предупредил абхазскую сторону о том, что, если ситуация не изменится, он может перестать переводить денежные средства в Абхазию.
«Это означает, что пенсии будут поступать на пенсионные счета в банки на территории России, и наши пенсионеры будут вынуждены ездить в Сочи и Адлер для получения пенсии. Мы понимаем, что это не удобно и неприемлемо, поэтому пришли к общему решению: каждый пенсионер должен лично приходить в кассу банковского учреждения Абхазии для получении пенсии, имея при себе паспорт и пенсионную карточку. Те лица, которые не могут лично приходить за пенсиями, могут оформить доверенность, и уже доверенное лицо сможет получить пенсию, предъявив свой паспорт, доверенность и карточку», - уточнил министр.
На вопрос журналиста, как быть с очередями у банков в условиях пандемии, Аджба ответил: «Мы осознаем все возможные проблемы, в том числе и в связи с распространением коронавируса, но просим пенсионеров отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам».
Руслан Аджба также сообщил об изменении графика выплат пенсий.
«Выплата пенсий будет начинаться одновременно во всех районах Республики. График выплаты пенсий будет определяться по возрастным группам пенсионеров. Банки будут подробно информировать пенсионеров о графиках выплат и возможных изменениях в них», - сказал министр Руслан Аджба.
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