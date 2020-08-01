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Судья: Царнаев умрет в тюрьме, вопрос лишь в том, будет ли он казнен
Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за террористическое нападение во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать «адекватных присяжных заседателей», которые обладали бы необходимой непредвзятостью.
Коллегия из трех судей Первого окружного апелляционного суда США постановила провести заново заключительную часть судебных слушаний для получения обоснованного заключения: действительно ли 27-летний Царнаев должен быть казнен за участие в нападении, жертвами которого стали три человека и более 260-ти получили ранения.
«Не должно быть сомнений: Джохар Царнаев проведет оставшуюся жизнь в тюрьме. Вопрос лишь в том, будет ли он казнен», - заявил судья через полгода после оглашения смертного приговора, сообщает Associated Press.
Царнаев и его адвокаты признали в начале судебного процесса, что он и его старший брат Тамерлан Царнаев, привели в действие два взрывных устройства у финишной черты марафона. Но они настаивали, что вина Джохара Царнаева меньше, чем вина его старшего брата, которого они называли инициатором и разработчиком нападения. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией через несколько дней после теракта в результате продолжительной полицейской операции преследования.
Джохар Царнаев содержится в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо.
Другие новости дня
COVID-19: За сутки в Армении выявлен 291 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 291, в общем составив 38 841. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 560 и сейчас составляет 29 557.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 749.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 307, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 165 656 (1 920 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
В Грузии за сутки три новых случая коронавируса, семь пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом, семь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтвержден 1 171 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 947. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются более 6,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 323 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 31 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 225,1 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 230 тысяч.
Русский бизнесмен Лебедев станет членом британского парламента
Русский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя числится среди 36 человек, список которых был представлен премьер-министром Борисом Джонсоном королеве Елизавете II.
Рекомендация премьера Джонсона продвинуть по политической лестнице российского бизнесмена привлекла к себе особое внимание Десять дней назад парламент обнародовал доклад спецслужб о российском вмешательстве в демократические процессы Великобритании. В прессе появились предположения, что британское правительство, скорее всего, усилит внимание к выходцам из России в Соединенном Королевстве и их деньгам.
Евгений Лебедев имеет британское подданство с 2010 года и издает газеты «Ивнинг Стандарт» (Evening Standard) и «Индепентент» (The Independent). Его отец, Александр Лебедев, известен в Великобритании как крупный российский предприниматель и инвестор. Местная пресса не упускает случая упомянуть, что Лебедев-старший в конце 1980-х - начале 1990-х годов был сотрудником КГБ-ФСБ, работая в управлении внешней разведки.
Спасатели и полиция продолжают поиски 13-летнего мальчика, пропавшего в Сванетии
Спасатели уже почти две недели продолжают поиски 13-летнего Ильи Пилпани, пропавшего из села Ленджери Местийского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия». Илья вышел из дома утром 18 июля и не вернулся.
В МВД заявляют, что приступили к поискам сразу после того, как сообщение о пропаже несовершеннолетнего 19 июля получила служба «112». К работам подключились 80 пожарных-спасателей, сотрудники разных полицейских подразделений, дроны, катера и самолеты пограничной полиции. До сих пор выйти на след подростка не удалось.
«Поисковые работы непрерывно продолжаются как в Сванетии, так и на Черноморском побережье. Фотография Ильи Пилпани отправлена во все подразделения МВД в масштабах Грузии», - сообщили в ведомстве.
Сегодня, 31 июля, заместитель министра внутренних дел Грузии провел встречу с родителями мальчика, предоставив им информацию о всех мероприятиях. Пресс-служба МВД также распространила кадры поисковой операции.
Спасатели обследовали десятки сел Местийского района, склоны гор, лесные массивы, проверили заброшенные постройки, сванские башни, школы и детские сады, сеть тоннелей у села Соко. Осмотрены берега реки Ингури, произошел поверхностный осмотр водохранилища Инрури ГЭС. Спасатели также проверили все 136 километров автомагистрали, соединяющей Местиа с Зугдиди.
- Илья Пилпани - гражданин Казахстана. Семья мальчика приехала в Местиа во время пандемии коронавируса. Родные не исключают, что подросток сбежал из дома. Для проведения следственных мероприятий МВД начало дело по статье «незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего по предварительному сговору».
- Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 30 июня в Грузии пропали 13 несовершеннолетних. Из них найти удалось десять человек.
Аслан Бжания: Абхазия одновременно с Россией откроет совместную границу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания приветствует решение российской стороны об открытии с 1 августа российско-абхазской де-факто границы. По словам президента, республика готова к приему гостей из России.
«Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может», - сказал Бжания «Интерфаксу» сегодня вечером, 31 июля.
Решение об открытии де-факто границы было принято на заседании российского оперативного штаба.
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», - говорится в сегодняшнем сообщении оперштаба.
Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил «Интерфаксу», что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.
В Абхазии лабораторно подтверждено 3 случая инфицирования COVID-19
За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у трех граждан самопровозглашенной республики Абхазия. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, тестирование на наличие инфекции было проведено у 26 граждан. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели и три пациента скончались.
- Оперативный штаб настоятельно призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Россия откроет де-факто границу с Абхазией с 1 августа
С субботы открывается де-факто граница России с Абхазией. Такое решение принял российский оперштаб.
"По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.
Между тем, в администрации президента самопровозглашенной республики ранее сообщили, что вопрос, связанный с необходимостью предоставления туристами справок об отсутствии у них заболевания COVID-2019, будет решаться сторонами на взаимной основе.
"В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию", - пояснили в администрации.
Жители закрытого на карантин села Караджалари провели протестную акцию
Жители закрытого на карантин села Караджалари Гардабанского муниципалитета провели протестную акцию, требуя отмены установленных ограничений, сообщает Общественный вещатель.
Режим строгого карантина действует в Караджалари с 24 июля. Участники сегодняшней акции заявили, что за неделю их экономическое положение серьезно ухудшилось. Многие из местных жителей зарабатывают на жизнь тем, что продают собственные овощи и фрукты на рынках Тбилиси. Сейчас покидать село они не могут. Между тем цены, которые предлагают за продукцию дистрибуторы, часть жителей Караджалари считают слишком низкими.
В ходе сегодняшней акции несколько десятков человек собрались у одного из пропускных пунктов на въезде в село. На месте была мобилизована полиция. Встречу с протестующими провели губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр муниципалитета Гардабани Рамаз Будагашвили. Рехвиашвили отметил, что снятие ограничений напрямую зависит от сроков проведения эпидемиологического исследования. По словам Рехвиашвили, всего в Караджалари зарегистрировано 5 тысяч человек. Сбор биоматериалов для тестирования осложняется тем, что многие жители отказываются от сотрудничества.
Протестующие просили разрешить покинуть село тем жителям, которые уже прошли тестирование на коронавирус и заболевание у них не было подтверждено. На это Рехвиашвили заявил, что немедленная отмена режима строгого карантина увеличит риски распространения инфекции. Он также сообщил, что жители Караджалари смогут вывозить свою сельхозпродукцию на оптовые рынки после проведения экспресс-тестов на коронавирус и в сопровождении патрульной полиции.
В свою очередь мэр муниципалитета Гардабани отметил, что сегодня утром в Караджалари был зафиксирован еще один случай COVID-19. По его словам, чтобы прервать цепочку заражения, необходимо регулярно проводить исследования и соблюдать все рекомендации.
- Эпидемиологическая ситуация в Гардабанском муниципалитете ухудшилась в середине текущего месяца. Всего в регионе выявлен 61 факт COVID-19, из них 37 случаев зафиксированы в Караджалари. По информации Рехвиашвили, в этом селе на коронавирус протестировано более 2,4 тысячи человек.
- В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 168 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 940. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В Абхазии скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией
31 июля в Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма. В последние сутки состояние больного резко ухудшилось. С возрастанием дыхательной недостаточности он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент погиб от нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Экономика еврозоны во втором квартале упала на 12 процентов
Самое большое падение в Испании - более 18 процентов
Во втором квартале нынешнего года экономика 19 стран, входящих в еврозону, сократилась на 12,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом - это крупнейшее падение за всё время существования еврозоны.
Главной причиной столь резкого падения экономисты называют ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Большая их часть к концу второго квартала в большинстве стран еврозоны была отменена или смягчена.
Экономика всех 27 стран ЕС (не все входят в еврозону) упала во втором квартале на 11,9 процента по сравнению с первым кварталом (в конце которого уже были введены карантинные меры). По сравнению со вторым кварталом прошлого года падение ещё больше - 14,4 процента.
Наиболее драматичное падение пережила экономика Испании, которая сократилась на 18,5 процента. В Германии, где текущая смертность от инфекции значительно ниже, падение ниже среднего по ЕС - около 10 процентов.
Ранее сообщалось о падении экономики США во втором квартале на 9,5 процентов. В отличие от США, где резко выросла безработица, большинству стран ЕС, однако, удалось удержать её под контролем - средний уровень составил в июле 7,8 процента.
Страны ЕС после долгих дискуссий недавно договорились о создании 750-миллиардного фонда для борьбы с последствиями эпидемии. Меры по поддержке пострадавших отраслей принимают и национальные правительства, они включают в себя как прямые выплаты, так и отсрочки платежей по кредитам и налогам, предоставление кредитов на льготных условиях и субсидий.
В большинстве стран ЕС из-за эпидемии были введены карантинные меры, ограничена работа предприятий и учреждений, в особенности в сфере услуг. Сейчас большая часть этих ограничений отменена, однако рост числа новых случаев инфекции может привести к повторному введению по крайней мере части из них.
Источник в правительстве РФ: Открытие российско-абхазской де-факто границы ожидается на следующей неделе
Открытие российско-абхазской де-факто границы ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве РФ.
"Граница между Россией и Абхазией будет открыта в скором времени, возможно, на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.
Между тем, в администрации президента самопровозглашенной республики сообщили, что вопрос, связанный с необходимостью предоставления туристами справок об отсутствии у них заболевания COVID-2019, будет решаться сторонами на взаимной основе.
"В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию", - пояснили в администрации.
Продолжается эвакуация людей из зоны бедствия в Раче: вывезены 225 человек
225 человек эвакуированы из зоны стихии в Раче на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили сегодня в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
В ночь на 29 июля вышедшая из берегов река Риони и ее притоки повредили 10 мостов, несколько участков центральной трассы и внутренние дороги в Онском муниципалитете.
Всего в регионе отрезаны от внешнего мира оказались около 2 тысяч человек — это жители 12 сел и туристы. Местные жители говорят, что стихии такого масштаба не было в Рача уже 25 лет.
Уже третий день продолжается эвакуация людей. К работам подключены два вертолета, а также спасательные группы из двух регионов и сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям.
В трех местах, где мосты через реку разрушены, обустроены канатные линии. Это участки Хидашели-Мажиети, Джинчвиси-Гоми и Жамириети. С помощью специального оборудования местных жителей обеспечивают предметами первой необходимости и продуктами питания.
По поручению премьера Георгия Гахария, для ликвидации последствий стихии создан чрезвычайный штаб, который возглавил заместитель губернатора края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Леван Кватадзе.
Параллельно спасательной операции продолжаются работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Проложено несколько объездных и временных дорог, части абонентов возобновлена подача электроэнергии. По данным телеканала «Мтавари», к настоящему времени отрезанными от внешнего мира остаются пять сел Онского муниципалитета, у сотен семей в семи административных единицах до сих пор нет света.
Как напоминает "Грузия-Онлайн", ранее сегодня глава Минрегионразвития Грузии, вице-премьер Майя Цкитишвили заявила, что восстановительные работы займут несколько недель.
Кипр депортировал 169 граждан Грузии, которые нелегально находились в стране
Правительство Кипра депортировало 169 граждан Грузии, которые незаконно находились на территории страны. Об этом говорится в заявлении пограничного агентства ЕС Frontex, передает "Европейская правда".
«Frontex оказала поддержку правительства Кипра в добровольном возвращении 169 мигрантов в Грузию, что стало вторым таким рейсом, организованным в этом году с Кипра, и крупнейшей операцией по возвращению, когда-либо организованной Frontex», - говорится в сообщении.
По данным кипрского издания Cyprus Mail, операция была проведена в четверг иммиграционной службой и полицией в координации с Frontex.
Также сообщается, что недавно были депортированы 107 человек, в том числе грузины, и аналогичная операция запланирована на ближайшее будущее.
В середине июня министр внутренних дел Кипра Никос Нурис обнародовал новую политику, направленную на сдерживание и регулирование притока лиц, ищущих убежища, в том числе список "безопасных стран".
Заявления о предоставлении убежища из этих стран считаются явно необоснованными и отклоняются в ускоренном порядке, если только лицо не предоставит конкретных доказательств того, что он или она действительно находится под угрозой в страну происхождения.
Первоначальный список 21 "безопасных" стран, которые могут время от времени пересматриваться, выглядит следующим образом: Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Гана, Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппины, Непал, Марокко, Алжир, Тунис, Сенегал, Гамбия, Египет и Нигерия.
Список распространяется на всех лиц, ищущих убежища, независимо от того, как они въехали на Кипр, объясняет "Грузия-Онлайн".
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией
Сообщается, что пограничники начали переписывать данные граждан Белоруссии
Россия в пятницу ужесточила контроль пересечения границы с Белоруссией - - на фоне обострения отношений между странами из-за задержания белорусскими властями 33 российских граждан, как утверждается - бойцов ЧВК Вагнера.
Белорусские пользователи соцсетей в пятницу сообщают, что на основном автомобильном погранпереходе между Россией и Белоруссией на трассе Минск-Москва усилен контроль: российские пограничники переписывают данные граждан Белоруссии. Из-за этого на погранпереходе образовались очереди из автомобилей.
В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области Белорусской службе Радио Свобода подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Это, однако, происходит не на всех пропускных пунктах.
О причинах ужесточения контроля не сообщается. В ФСБ попросили направить официальный запрос.
Движение через границу сейчас официально ограничено в связи с эпидемией коронавируса - российские граждане для выезда из страны должны предоставлять документы об уважительной причине поездки. На граждан Белоруссии однако ограничения до последнего времени не распространялись.
29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33-х граждан России. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что они предположительно являются бойцами так называемой "частной военной компании Вагнера". Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Ситуация обсуждалась на совещании с участием президента Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Россия должна дать разъяснения.
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности надеются на скорое освобождение задержанных в Белоруссии российских граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам прошедшего в пятницу совещания Путина с члена Совбеза. Оно прошло в режиме видеоконференции.
Тема задержания 33-х россиян в Белоруссии была главной темой совещания. "Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены" - говорится в сообщении.
Официальные российские лица отреагировали на сообщения о задержании россиян только в четверг. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они, по его словам, ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту.
Журналисты также предположили, что задержанные могли направляться транзитом через Минск в Судан или Ливию, где наёмники так называемой ЧВК Вагнера участвуют в боевых действиях.
Среди задержанных есть люди, которых подозревают в том, что они ранее участвовали в боевых действиях в Донбассе против украинских сил. Белоруссия передала Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, у части из которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям в Донбассе на стороне сепаратистов. Киев ранее заявлял, что может поставить вопрос об экстрадиции задержанных.
В Гонконге на год перенесли выборы, сославшись на коронавирус
Многие страны заявляют о росте числа инфицированных
Власти Гонконга в пятницу объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание. Назначенная Пекином руководитель Гонконга Кэрри Лам заявила, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.
Голосование перенесено на год – на сентябрь 2021 года.
Продемократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, рассчитывали на успех на выборах. Только половина законодательного собрания избирается напрямую, а вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц. На прошедших в прошлом году муниципальных выборах сторонники оппозиции добились существенных успехов.
С прошлого года в городе проходят массовые акции протеста в ответ на действия китайских властей по ограничению автономии Гонконга. После начала эпидемии они практически прекратились. Китайские власти недавно приняли закон о национальной безопасности, который гонконгская оппозиция и ряд стран Запада, включая США, рассматривают как нарушающий договорённости об автономии Гонконга.
В последние дни число новых выявленных случаев инфекции в городе за сутки превышает 100 – это одни из самых высоких показателей с начала эпидемии.
О существенном ускорении прироста числа инфицированных коронавирусом сообщают в последнее время всё больше государств. Во Вьетнаме, где несколько недель практически не было случаев инфекции, за сутки выявили сразу 50 случаев. В стране также зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Вспышка произошла в курортном городе Дананг.
Рекордное число инфицированных за сутки – более 4 тысяч – выявлено на Филиппинах.
Об ускорении роста числа инфицированных сообщают и страны Европы. В Германии, Франции, Польше, Чехии, ряде других стран цифры новых инфицированных сейчас самые высокие за последние 2 месяца. В Великобритании власти вновь ввели карантин в Манчестере и ряде соседних графств.
- В Москве за последние сутки выявили 698 новых инфицированных коронавирусом – это самый высокий показатель за последние несколько недель. Во всей России в последние дни, по официальным данным, выявляют около 5,5 тысячи инфицированных.
- Общее число случаев инфекции в мире достигло 17,5 миллиона. Из них более 10 миллионов выздоровели и более 650 тысяч умерли. Число новых случаев инфекции в мире увеличивается каждые сутки более чем на 200 тысяч.
- Тему возможного переноса выборов президента США из-за эпидемии поднял накануне президент Дональд Трамп. Эту идею, однако, не поддержал практически никто из ведущих представителей обеих партий. Сам Трамп уточнил, что он тоже против переноса выборов с 3 ноября, но выразил опасения, что в нынешних условиях трудно будет провести честное голосование.
Заявленный в соцсетях митинг в центре Цхинвали не состоялся
Запланированный на пятницу митинг на Театральной площади Цхинвали не состоялся. Накануне в социальных сетях звучал призыв к тем, кто выступал против продления ограничительных мер на де-факто границе Южной Осетии с Россией. Цхинвальцы на призыв не откликнулись.
В вечернем эфире ГТРК "Ир" министр внутренних дел самопровозглашенной республики Игорь Наниев обратился к жителям с просьбой "не поддаваться на провокационные призывы, поскольку анонсированный митинг носит несанкционированный характер".
В назначенное время, в 10 утра, корреспондент "Рес" застала на Театральной площади только двух пожилых женщин, которые возмущались по поводу закрытия границы.
За порядком на месте следили сотрудники силовых структур.
С мая этого года в Южной Осетии выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений. 88 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Решением специально созданного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, правительством в среду принято постановление о продлении ограничительных мер на границе с Россией до 31 августа.
Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян
Белоруссия передала Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, у части из которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям в Донбассе на стороне сепаратистов.
Кулеба не уточнил точное число задержанных в Белоруссии украинцев, но отметил, что их не семеро, как сообщалось ранее.
29 июля стало известно, что белорусские спецслужбы задержали более 30 россиян. СМИ писали, что они предположительно являются бойцами так называемой частной военной компании Вагнера. Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Журналисты также предположили, что задержанные могли направляться транзитом через Минск в Судан или Ливию для участия в боевых действиях.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту. Мезенцев также добавил, что задержанные намеревались вылететь в Стамбул 25 июля, но опоздали на рейс из аэропорта Минска. После этого они заселились группой в санаторий. На кадрах задержания виден бланк о заселении, согласно которому номер забронирован до 30 июля.
Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Москву в "грязных намерениях". Госдума и Совет Федерации России заявили, что не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белорусии.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание российских граждан. Действия Минска, по его словам, не укладываются в параметры союзнических отношений. "Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", - подчеркнул Песков.
Саломе Зурабишвили утвердила флаг президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила флаг президента Грузии. Соответствующий указ президента был опубликован в Законодательном вестнике вчера и он вступил в силу с момента опубликования.
Согласно указу, флаг президента Грузии должен быть утвержден согласно подпункту «з» 2-й части статьи 53 Конституции Грузии в прилагаемом виде.
В прилагаемом к указу документе говорится, что флаг президента – это белый штандарт квадратной формы. «Внутри штандарта помещен малый щит государственного герба Грузии, на поле которого изображен увенчанный золотым крестом разящий копьем дракона серебряный всадник – святой Георгий с золотым ореолом. Флаг президента Грузии окружен красной каймой с красными зубцами с внутренней стороны», - говорится в документе, к которому прикреплено и фото флага.
Майя Цкитишвили: Арбитражный процесс может замедлить процесс поиска нового инвестора для порта Анаклии
Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили дала оценку арбитражным искам «Консорциума развития Анаклии и главного иностранного инвестора, которые требуют от Грузии более 1 млрд долларов. По словам министра, что арбитражный процесс может замедлить процесс поиска нового инвестора для порта Анаклии.
«Жаль, что ими принято решение о споре в арбитраже, поскольку они не могут не понимать, что арбитражный процесс может замедлить процесс поиска нового инвестора. Что касается остальных комментариев, с учетом того, что вопрос уже внесен в арбитраж, я воздержусь от всякого рода дополнительных комментариев», - заявила Цкитишвили.
«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор требуют от Грузии выплаты более 1 млрд долларов.
В июне экономика Грузии сократилась на 7.7% (в годовом выражении)
По предварительной оценке, в июне экономика Грузии сократилась на 7.7%. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе.
По его же информации, в январе-июне средний реальный рост отрицательный и составляет -5.8%
«По предварительной оценке, в июне, сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, рост реального ВВП замедлился и налицо 7.7%-ное сокращение экономики. Соответственно, средний реальный рост за первые 6 месяцев составляет -5.8%», – отмечает Тодрадзе.
По его же словам, в июне, сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, тенденция уменьшения прослеживается почти во всех секторах.
Как заявил Гогита Тодрадзе, в июне зарегистрировано 4 309 новых предприятий, что на 10.7% превышает прошлогодний показатель соответствующего периода.
20 оппозиционных партий Грузии распространили совместное заявление в связи с приговором Георгию Руруа
20 оппозиционных партий распространили совместное заявление в связи с приговором, вынесенным одному из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» («Главного канала») Георгию Руруа.
В нем партии отмечают, что освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел – это составные части соглашения от 8 марта.
«Бидзина Иванишвили пока не выполнил обязательства, взятые на себя перед грузинским и международным обществом. Освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел – это составная часть соглашения от 8 марта. Дело Георгия Руруа касается не только персональной судьбы этого человека, несмотря на то, что заключение в тюрьму человека по заказу одного человека уже является серьезной проблемой. Оставление Руруа в тюрьме по фальшивым доказательствам определяет политический климат в преддверии выборов. Освобождение Руруа создает возможность прохождения сложной для страны избирательной кампании с наименьшими рисками. Так видится это как оппозиционному политическому спектру страны, так и международным партнерам Грузии.
Создание справедливой, свободной от политической пристрастности и прозрачной судебной системы является главным вызовом для новейшей истории Грузии. Цель демократической оппозиции заключается в том, чтобы после мирного поражения Иванишвили на выборах, создать именно такую систему правосудия», - говорится в заявлении, передает "Интерпрессньюс".
Заявление подписали следующие оппозиционные партии: «Европейская Грузия», Лейбористская партия, «Победившая Грузия», «Европейские демократы», движение «Государство для народа», «Служи Грузии», Республиканская партия, «Право и справедливость», «Гражданский альянс за свободу», «Единая Грузия – Демократическое движение», «Новая Грузия», «Свободные демократы», «За справедливость», Христианско-консервативная партия, «Грузия – среди лидеров», «Общество парламентариев Грузии», «Единое национальное движение», «Лело», Национально-демократическая партия, « Новый политический центр - Гирчи».
В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 пациентов
В Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.
По сообщению центра, к этому времени в Грузии подтверждено 1168 случаев коронавируса. Выздоровели же еще 6 пациентов, и их число составляет - 940. В стране от коронавируса скончались 17 человек.
В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Полиция ведёт поиск злоумышленников и частей статуи
На западе Польши в городе Легнице неизвестные похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошёл в ночь на четверг, 30 июля. Об этом сообщает местная пресса.
Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников и фрагментов статуи продолжаются.
Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной армии. Скульптура являлась частью экспозиции легницкого Музея меди.
- Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году стал добровольцем Красной гвардии, а затем Красной армии. Военачальник – единственный в СССР маршал двух государств: Советского Союза и Польши.
- В 1937 году он был арестован в СССР и репрессирован, в частности, обвиняясь в сотрудничестве с польской разведкой. В 1940 году — восстановлен на службе. Он был одним из главных полководцев Второй Мировой войны. Рокоссовский командовал Парадом победы на Красной площади в Москве.
- Фигура Рокоссовского вызывает неоднозначное отношение в Польше. С одной стороны — войска 1-го Белорусского фронта, которыми он командовал, освободили Польшу от нацисткой оккупации, сам он с большой любовью и уважением относился к исторической родине. С другой — военачальник был ярым сталинистом, и после освобождения Польши представлял в стране оккупационный, с точки зрения польских националистов, советский режим.
Совет ЕС ввел санкции против россиян за участие в кибератаках
Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в кибератаках на институты Евросоюза. Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Кроме того, в санкционный список попал Главный центр специальных технологий ГРУ России.
По данным ЕС, россияне являются сотрудниками российской военной разведки. Их подозревают в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия с использованием вирусов WannaCry и NotPetya.
Центр специальных технологий ГРУ власти Евросоюза связывают с хакерской группировкой Sandworm Team. Как утверждается, эта группа атаковала разные правительственные ресурсы по всему миру и энергосистему Украины.
В санкционный список попали также два гражданина Китая и две компании их КНР.
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