Насколько жители Цхинвала оказались вовлечены в интригу со странным митингом, на который в соцсетях?

– Вы слышали про митинг, о котором говорил министр внутренних дел Наниев?

Тамара: Да, я слышала, но не от Наниева. Когда я вечером пришла домой, у меня в личке было штук 20 сообщений от людей, которые приглашали меня на митинг сегодня на площадь. Только потом я увидела заявление Наниева. Я категорически против этих хаотичных митингов. Тем более, с призывами от людей без имени в соцсетях. Человек сам застраховался на все 100, а люди, которые, может, чем-то недовольны или чисто из интереса могли выйти на площадь, подставляются. Поэтому всем, кто мне позвонил, я сказала: «если я вас увижу там – поругаемся». Я против несанкционированных митингов, и неважно, против кого они.

Кристина: Я слышала, там соседи говорили о каком-то митинге. Люди хотят, чтобы открыли дорогу. Я бы не пошла на такой митинг. Я редко езжу в Северную Осетию, может, раз в три года. Так что мне все равно. Главное, чтобы у нас в городе все было нормально.

Алла: Конечно, я слышала. Я прочитала на «Фейсбуке», призывали выйти на митинг. Это не санкционировано, незаконно. Конечно, мне было неприятно, потому что каждый гражданин нашей республики мне дорог, и я бы не хотела, чтобы кто-то пострадал. А митинги без этого просто не обходятся.

Элла: Нет, не слышала ничего. Знаю, что люди хотят, чтобы дорогу открыли, а так о митинге от вас услышали. Я как-то и сама нечасто езжу во Владикавказ, так что эта тема меня не очень волнует. И когда открыта дорога, тоже нечасто еду. А есть люди, у которых там, может, родственники, дела… Они будут хотеть, чтобы дорогу открыли.

Залина: Я не читала в соцсетях, я слышала просто. Я бы не приняла участие, я в принципе не участвую в митингах. Закрытие дороги и карантин, конечно, необходимы для нас. Но условия прибытия в нашу республику для всех должны быть одинаковы. Если граждане нашей республики проходят двухнедельный карантин, значит, все прибывающие в нашу республику должны его проходить. Я думаю, что эти меры спасли нас от распространения заболевания. Меры эти нужны, но они должны одинаково распространяться на всех прибывающих в нашу республику. И тогда и к митингу бы никто не призывал. Это мое мнение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия