При запрете на митинги власти Москвы устроили забег на 17 тысяч человек

Сегодня, 2 августа, в Москве и ряде других городов России, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти организовали массовый полумарафон для любителей бега.

В столице, по официальным данным, на участие в нем подали заявку около 17 тысяч человек, в Петербурге в забеге участвовали около 8 тысяч. В обоих городах при этом действует запрет на массовые мероприятия - в частности, на проведение митингов и пикетов. За последние месяцы полиция задержала и арестовала несколько сотен человек за политические акции, ссылаясь на эпидемиологические ограничения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что запрет на массовые мероприятия в столице не будет снят как минимум до конца августа. Однако для полумарафона было сделано исключение.

В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин заявил, что пандемия коронавируса преодолена и «праздник бега знаменует эту победу». Матыцин поблагодарил правительство Москвы за организацию полумарафона.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в воскресенье о росте заболеваемости COVID-19 в пяти регионах России. О каких именно регионах идет речь - она не уточнила.