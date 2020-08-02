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СМИ озвучили версии гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили
Накануне, 1 августа, грузинская телекомпания «Формула» огласила собственную версию смерти Тамар Бачалиашвили, ссылаясь на источники в следственных органах, которые знакомы с делом. Утверждается, что девушка, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников. По информации «Формулы», после этого Бачалиашвили стала получать угрозы. Согласно этой версии, в районе Тетрицкаро Тамар была назначена встреча для передачи секретных файлов. Журналисты предполагают, что тогда девушку убили, а позже было инсценировано ее самоубийство.
Неизвестно, существуют ли в деле официальные материалы, подтверждающие эту версию. После выхода скандального сюжета, родители Бачалиашвили и их адвокат Михаил Рамишвили явились в офис Департамента криминальной полиции, который занимается расследованием дела. По словам матери Тамар, Теоны Тамазашвили они требуют встречи с Гахария, чтобы получить ответы на накопившиеся вопросы и лично от главы правительства получить гарантии того, что дело будет расследовано.
По ее словам, в районе Тетрицкаро адвокат обнаружил камеры видеонаблюдения, записи с которых не были изъяты и приобщены к делу. После обращения семьи, следствие обещало изучить указанные материалы. «Были обнаружены дополнительные камеры. Они находятся у форелевого хозяйства «Адмирал». Сегодня они должны посмотреть записи с них», - сказала она.
Тамазашвили не известно, действительно ли ее дочь получала угроза. Одновременно она утверждает, что незадолго до смерти Тамар приобрела электрошокер. «Я не знаю, зачем он понадобился ей. Она была настолько слабой и деликатной, что, возможно, даже не смогла бы им воспользоваться. Но он был нужен ей и лежал в машине», - сообщила мать погибшей.
По словам адвоката Михаила Рамишвили, семья требует, чтобы следствие проинформировало их обо всех мероприятиях и новых материалах дела, включая файлы с телефона и ноутбука программиста, доступ к которому следователи получили несколько дней назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Тамар Бачалиашвили нашли мертвой на заднем сиденье принадлежавшей ей машины в районе Тетрицкаро, в 60 километрах от столицы, спустя пять дней поисков. Автомобиль, объявленный в розыск, обнаружил местный пастух.
- Исчезновение девушки сначала расследовали по статье «незаконное лишение свободы». Позже к нему прибавилась статья «доведение до самоубийства». Версию о возможном самоубийстве подтверждает первичный осмотр тела, который не выявил повреждений и ранений. Также подозрение вызывает тот факт, что в упаковке лекарства, обнаруженного рядом с телом, не хватает 20 таблеток.
- Семья в предварительную версию следствия не верит. Официальное заключение экспертизы о причинах смерти Бачалиашвили пока не обнародовано.
Другие новости дня
В Тбилиси ранили внука бизнесмена Гоги Топадзе
Внук экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе – Леван Топадзе ранен в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Топадзе и его друг были ранены на рассвете. Поножовщина произошла недалеко от озера Лиси. В настоящее время оба пострадавших находятся в Университетской клинике имени Симона Хечинашвили. Состояние внука экс-депутата тяжелое, ему провели две хирургических операции.
Сам Гоги Топадзе подтвердил факт журналистам. Он также сообщил, что его внук получил четыре ножевых ранения. Политик не знает, что послужило причиной конфликта. По его словам, все участники потасовки были пьяны — Топадзе-младший с друзьями возвращался из ресторана.
В МВД Грузии до сих пор не комментировали произошедшее.
- Топадзе является основателем пивоваренной компании «Казбеги», которая на сегодняшний день объединяет до 40 предприятий в области производства вина, пива, прохладительных напитков, сигарет, переработки древесины, ресторанного бизнеса.
- В 2012 году возглавляемая Топадзе партия «Промышленность спасет Грузию» присоединилась к коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». Через четыре года их пути разошлись. Весной 2016 года «промышленники» покинули коалицию. Сам Топадзе практически отошел от политики, сосредоточившись на бизнесе.
При запрете на митинги власти Москвы устроили забег на 17 тысяч человек
Сегодня, 2 августа, в Москве и ряде других городов России, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти организовали массовый полумарафон для любителей бега.
В столице, по официальным данным, на участие в нем подали заявку около 17 тысяч человек, в Петербурге в забеге участвовали около 8 тысяч. В обоих городах при этом действует запрет на массовые мероприятия - в частности, на проведение митингов и пикетов. За последние месяцы полиция задержала и арестовала несколько сотен человек за политические акции, ссылаясь на эпидемиологические ограничения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что запрет на массовые мероприятия в столице не будет снят как минимум до конца августа. Однако для полумарафона было сделано исключение.
В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин заявил, что пандемия коронавируса преодолена и «праздник бега знаменует эту победу». Матыцин поблагодарил правительство Москвы за организацию полумарафона.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в воскресенье о росте заболеваемости COVID-19 в пяти регионах России. О каких именно регионах идет речь - она не уточнила.
Украина переместила Грузию в список "красной зоны"
С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возвращения. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отныне в "красный список" Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.
Учитывая новое распределение, Минздрав в субботу утром опубликовал обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны. Данные указаны по состоянию на 31 июля. Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.
В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
В "красную зону" вошли Грузия, Китай, Венгрия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.
Ранее Грузия входила в список "зеленой зоны".
Полный список доступен по ссылке.
Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины, сообщает агентство УНИАН.
Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования , сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.
За сутки на Северном Кавказе 372 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шестеро пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 372.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском и в Ставропольском краях умерли по двое, в Ингушетии и в Чечне – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерло 1010 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 108 человек:
- Ставропольский край + 108 (8449 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 107 (8472)
- Дагестан + 42(9350)
- Адыгея + 28 (2803)
- Ингушетия + 20 (3729)
- Калмыкия + 19 (2659)
- Кабардино-Балкария + 15 (6008)
- Карачаево-Черкесия + 12 (4465)
- Северная Осетия + 11 (4568)
- Чечня +10 (2082)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 52 199 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 2 августа, выявлено уже 850 870 человек с коронавирусом.
- Два дня назад число умерших от коронавируса на Северном Кавказе превысило 1000 человек.
- Ставропольский край вернул себе лидерство по числу новых заболевших COVID-19. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Минтуризма рекомендует всем гражданам, прибывающим в Абхазию, иметь при себе запас средств индзащиты
Министерство туризма самопровозглашенной республики Абхазия рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в республику, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.
«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы, при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должна носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма.
Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средств защиты. Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасек.
Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирсуной инфекции. Ведомство предупреждает руководителей всех объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, передает «Абхазия-Информ».
Мать умершей Тамар Бачалиашвили требует встречи с Георгием Гахария
Мать умершей Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили требует встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Как она заявила журналистам, семья требует, чтобы были названы те три лица, в файлы которых проникла Тамар Бачалиашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Они, наверное, бегают как крысы, чтобы «сшить» материалы, но этого я не допущу… Пусть назовут тех троих людей, в чьи файлы проникла моя дочь, может, их и больше. Всполошилась вся Грузия, уже и слоган есть: «Правительство-убийца». Лучше бы им образумиться!... Пусть правительство назовет тех трех человек, в чьи файлы проникла моя дочь, и затем группой лиц была убита моя дочь. Я направляюсь в МВД. Требую встречи с Георгием Гахария. Хочу лично переговорить с Гахария. Озвучьте эту информацию, как можно скорее ее передайте», - завила журналистам Теона Тамазашвили.
- Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. После 5-дневных поисков ее нашли мертвой в собственном автомобиле возле леса в Тетрицкаройском муниципалитете.
- Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье «незаконное лишение свободы», а затем к квалификации обвинения добавилась статья «доведение до самоубийства».
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесу призвал готовиться к «затяжной» пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции может принять «затяжной» характер, а ее эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Чрезвычайный комитет ВОЗ собрался накануне, 1 августа, чтобы оценить ситуацию спустя шесть месяцев после того, как вспышка коронавирусной инфекции в Китае была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло в конце января. Ряд экспертов и политиков – в том числе президент США Дональд Трамп – подвергали ВОЗ критике за слишком медленную, по их мнению, реакцию на развитие эпидемии. Глава ВОЗ в субботу заявил, что чрезвычайная ситуация была объявлена в момент, когда за пределами Китая не умер еще ни один человек.
Сейчас число жертв, по подсчетам института Джонса Хопкинса, во всем мире превысило 680 тысяч, а число инфицированных приближается к 18 миллионам. Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.
Карантинные меры, введенные в большинстве стран мира в марте, в мае – июне были ослаблены после некоторого замедления роста числа новых инфицированных. В ряде стран, однако, коронавирус в последнее время начал вновь быстро распространяться. Возвращаются и ограничения. В Мельбурне – втором по численности населения городе Австралии – людям без уважительных причин запретили выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Такой режим должен продлиться шесть недель. Ряд ограничений был вновь введен на этой неделе в некоторых регионах Испании и Великобритании.
- Экономики США и Европы во втором квартале пережили рекордное падение – как правило, более 10 процентов ВВП по отношению к первому кварталу и еще больше – к предыдущему году.
- В России за минувшие сутки выявили 5427 инфицированных коронавирусом. Это число почти не меняется в последние дни. Умерли за сутки, по официальным данным, 70 больных COVID-19. За все время эпидемии в России было выявлено более 850 тысяч инфицированных, коронавирус признан главной причиной смерти более 14 тысяч человек.
- В ряде стран идут испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Российский институт имени Гамалеи на днях сообщил, что клинические испытания завершены, готовится ее регистрация, а вакцинация может начаться уже в октябре.
«Вектор» в ноябре может начать производство вакцины от COVID-19
Государственный научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирской области, в ноябре нынешнего года планирует начать производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор центра Ринат Максютов.
По словам Максютова, в конце нынешнего и начале будущего года может начаться вакцинация людей из «групп риска» - например врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация.
Ранее министр здравоохранения России Михаи Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим НИИ - научным центром имени Гамалеи в сотрудничестве с министерством обороны. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины, к середине августа ожидается ее официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.
При этом ряд экспертов подвергают сомнению утверждения российских властей о готовности к вакцинации уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.
Ведущий американский иммунолог Энтони Фаучи на слушаниях в Конгрессе на этой неделе также выразил сомнения в эффективности вакцин, разрабатываемых в России и Китае. «Я надеюсь, что китайцы и русские действительно тестируют свои вакцины, прежде чем начать их вводить кому бы то ни было», - сказал Фаучи.
- Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи против COVID-19 - векторная с использованием аденовируса. Векторные вакцины с использованием различных векторных вирусов - стандартная практика в современной мировой фармацевтике. При разработке вакцины против COVID-19 этим этим же путем - с использованием в качестве вектора аденовирусов - пошел Оксфордский университет совместно с компанией Astrazeneca.
- В конце июля заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал в интервью “Медузе”, что вакцина была разработана центром за две недели, а впоследствии показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с Радио Свобода отметили, что это еще не означает, что вакцина будет безопасна для людей.
- Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне.
- Отсутствие международного признания эффективности препарата - следствие несоответствия российских клинических испытаний общепринятым стандартам. По формальным критериям даже первые клинические испытания вакцины центра Гамалеи не завершены - добровольцев будут наблюдать еще как минимум полгода, текущие результаты не опубликованы в рецензируемых журналах.
- По словам Логинова, вакцина тем не менее может быть зарегистрирована, но регистрация может быть отозвана в случае отрицательных результатов клинических испытаний 3-й фазы, которые в любом случае придется проводить.
- Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в финансировании разработок вакцин, в интервью CNN ранее сравнил российскую вакцину против COVID-19 с запуском первого искусственного спутника Земли СССР. Дмитриев имел в виду, что в обоих случаях отечественная разработка может оказаться первой в мире.
- Вакцина центра Гамалеи создана по стандартным, широко известным методам, а по текущей стадии испытаний она отстает от аналогичной вакцины Оксфордского университета. Приоритет ей, однако, может обеспечить политическое решение о срочной регистрации.
За сутки в Армении выявлено 209 новых случаев коронавируса, скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 209, в общем составив 39 050. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 193 и сейчас составляет 29 750.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 754.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, передает Радио Азатутюн.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 318, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 166 701 (1 045 за последние сутки).
Из изолятора в больницу – у задержанного в Тбилиси подтвержден коронавирус
В Тбилиси коронавирус подтвердился у гражданина, помещенного в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.
28 июля обвиняемый Д.Т. был задержан сотрудниками полиции Глдани-Надзаладеви. 29 июля у гражданина поднялась температура, из ИВС его перевели в «температурную клинику». 1 августа суд установил для задержанного меру пресечения в виде заключения. В тот же день обвиняемый, находящийся в гражданской клинике, был передан под охрану офицеров эскорта пенитенциарной службы – сотрудники полиции больше не отвечали за него.
Согласно установленным в Грузии правилам, до перевода в пенитенциарное учреждение все обвиняемые должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. У Д.Т. тест оказался положительным. «Состояние обвиняемого стабильное. После консультаций с соответствующими службами здравоохранения и на основании их рекомендаций, будет определена тактика последующего лечения и решен вопрос перевода обвиняемого в ковид-клинику», - сообщили в ведомстве, передает агентство «Новости-Грузия».
По информации службы, с инфицированным контактировали две смены офицеров эскорта – по три сотрудника каждая. Офицеры первой смены и члены их семей уже перешли в режим самоизоляции. В ближайшее время они пройдут тестирование на коронавирус. В случае, если результаты окажутся отрицательными, офицеры вернуться к работе после трехнедельной самоизоляции. До выхода на службу им придется снова пройти тестирование.
Еще трое офицеров сопровождения в настоящее время остаются с обвиняемым и обеспечивают его охрану. Они перейдут в режим самоизоляции сразу после того, как задержанного доставят в ковид-центр. Это должно произойти в ближайшее время. В ведомстве подчеркивают, что шесть офицеров эскорта не контактировали с другими сотрудниками пенитенциарной системы, осужденными или обвиняемыми.
- В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом, восемь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы.
- В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 177 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
- Общее число выздоровевших составляет 955. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
«Крю Дрэгон» с астронавтами отстыковался от МКС и летит к Земле
Космический корабль «Крю Дрэгон» корпорации SpaceX, совершающий первый пилотируемый полет, накануне вечером, 1 августа, по времени восточного побережья США (ранним утром воскресенья по московскому времени) отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле.
На борту корабля два американских астронавта, Даглас Херли и Роберт Бенкен. Они прибыли на МКС 31 мая. Днем ранее «Крю Дрэгон» был успешно выведен на орбиту ракетой «Фалькон 9», стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.
Ожидается, что корабль должен приводниться в Мексиканском заливе у побережья Флориды сегодня, в 21.42 по московскому времени. Это будет первое приводнение астронавтов за 45 лет. В последний раз в океане приставал экипаж «Аполлона», участвовавший в 1975 году в совместном советско-американском полете «Союз-Аполлон». После этого американские астронавты летали в космос или на многоразовых шаттлах, или на российских кораблях «Союз».
Полет «Крю Дрэгон» – первый за девять лет пилотируемый полет с территории США на американском космическом корабле. Кроме того, это первый пилотируемый орбитальный полет в истории частной космонавтики.
Нынешняя миссия станет итоговой проверкой технологий корпорации Илона Маска SpaceX, и если она завершится успешно, полеты «Крю Дрэгона» к МКС станут регулярными.
- «Крю Дрэгон» – не единственный частный пилотируемый космический корабль, разработанный для NASA. На будущий год запланирован полет конкурирующего корабля «Старлайнер», разработанного корпорацией Boeing. В беспилотном режиме корабль должен полететь уже этой осенью.
- Согласно планам NASA, «Крю Дрэгон» и «Старлайнер» заменят для американской астронавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли «Союз» при доставке персонала на МКС.
Сотрудников еще двух тбилисских рынков протестируют на коронавирус
Эпидемиологи проводят выборочное тестирование на коронавирус еще на двух рынках Тбилиси. Об этом журналистам сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По принципу случайной выборки начат скрининг на Центральном рынке Тбилиси (возле стадиона «Динамо-Арена»). С сегодняшнего дня аналогичные исследования начнут на рынке стройматериалов Элиава. Как сообщил Гамкрелидзе, на двух объектах проверят по 500 человек – продавцов, трудоустроенных здесь.
«Пока что на рынке «Динамо» тестирование прошли 300 человек. Ни одного положительного случая не выявлено. Исходя из этого, мы полагаем, что эпидемиологическое положение управляемое», - приводит слова Гамкрелидзе Общественный вещатель.
С 24 июля специалисты проводят масштабный скрининг сотрудников рынка Лило на окраине Тбилиси. Проверять торговцев начали после выявления новых цепочек заражения COVID-19 в Гардабанском районе. Часть инфицированных жителей муниципалитета была трудоустроена на рынке в Лило.
По словам Гамкрелидзе, в целом там проверили уже примерно 4,3 тысячи человек. Руководитель NCDC не уточнил, у скольких торговцев был подтвержден коронавирус. 31 июля глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что пока что на рынке Лило зафиксировано пять случаев COVID-19, передает агентство «Новости-Грузия».
Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Там расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.
В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом, восемь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 177 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 955. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 1 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 230 тысяч человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 234 тысячи.
В Тбилиси предотвратили взрыв газа в двух многоквартирных домах
За последние дни взрыв газа был предотвращен сразу в двух многоквартирных домах в Самгорском районе Тбилиси. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Согласно заявлению, на «горячую линию» компании поступило сообщение о запахе газа в подъезде одного из домов по улице Абашвили.
Прибывшие на место сотрудники «Тбилиси Энерджи» зафиксировали концентрацию газа в закрытой квартире, хозяин которой находился за городом. В целях безопасности подачу газа корпусу временно прекратили. Специалисты попали в квартиру через балкон. Выяснилось, что хозяин оставил включенной конфорку газовой плиты – ручка регулировки была повернута, но огонь не горел.
Во втором случае тревогу также забили соседи, почувствовавшие запах газа в подъезде. Они позвонили на горячую линию «114». Выяснилось, что жилец одной из квартир отсоединил трубу от газовой плиты. Мотивы его поступка не известны. Сам он находился дома. «Также в указанной квартире был обнаружен кустарно установленный газопровод», - добавили в «Тбилиси Энерджи».
«Тбилиси Энерджи» регулярно сообщает о предотвращенных взрывах газа как в многоквартирных, так и в частных домах. Компания призывает абонентов проявлять большую осторожность и соблюдать правила безопасного потребления бытового газа.
Лукашенко считает, что у задержанной группы были «иные цели»
Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на белорусские официальные источники. Российское агентство обратило особое внимание на слова президента Белоруссии о том, что его страна открыта для взаимодействия с Россией по делу о задержанных гражданах РФ.
Как передает белорусское агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и заслушал их доклады о ситуации с задержанными россиянами.
Лукашенко назвал «интересными» многие факты, приведенные в докладах обоих руководителей - КГБ и Следственного комитета. Он отметил, что «приумолкли и старшие братья», якобы посылавшие задержанную группу в Стамбул. По словам Лукашенко, «никакого Стамбула не было и быть не могло». Президент Белоруссии считает, что у задержанной группы были, как он выразился, «иные цели». Он подчеркнул, что задача следователей - выяснить эти цели.
Президент Белоруссии констатировал, что задержанные 33 человека - это, как ему доложили, только первая группа из 180 или 200 человек, которую планировалось перебросить в Белоруссию.
Вечером в субботу, на момент публикации этой новости, сообщений о реакции российских властей на высказывания Лукашенко не было.
Ранее сообщалось, что руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов оценил показания задержанных россиян как «непоследовательные». Как сообщало агентство БЕЛТА со ссылкой на слова Агафонова, все 33 задержанных были допрошены. В их показаниях следователи нашли противоречия. В частности, 11 человек сказали, что планировали лететь из Белоруссии в Венесуэлу, 15 – в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. Один человек, как утверждается, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. «Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов», – подчеркнул Агафонов.
Следователь подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь они туда не собирались, а наличие билетов говорит об организации алиби.
В Эмиратах началась эксплуатация первой в арабских странах АЭС
Первая в арабских странах атомная электростанция принята в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа. Премьер-министр ОАЭ Мохаммед Аль Макрум заявил, что начало работы первого мирного ядерного реактора на станции «Барака» в Абу-Даби - это «послание миру о том, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с другими великими нациями».
Строительством станции занимается консорциум, образованный местной компанией ENEC и южно-корейской компанией KEPCO, сообщило Международное французское радио. Предположительная стоимость строительства - 24 миллиарда долларов.
Пуск в эксплуатацию всех четырех реакторов станции, позволит обеспечить примерно четверть потребностей Объединенных Арабских Эмиратов.
Еврокомиссия отклонила заявки городов Польши, «свободных от ЛГБТ»
Европейская комиссия отказала шести польским городам в финансовой поддержке. Муниципальные власти ранее заявили, что их территории «свободны от ЛГБТ».
Европейская комиссия, решившая отклонить заявки таких городов, подтвердила, что ЕС выступает за равенство всех граждан. На это обратил внимание телеканал CNN.
В заявлении, опубликованном в Твиттере, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Наши европейские соглашения исходят из свободы каждого человека быть тем, кто он есть, жить там, где ему нравится, любить того, кого он хочет любить и стремиться к тому, к чему он хочет стремиться».
Международный центр прав человека, International Observatory of Human Rights, отметил, что в 2019 году одна треть городов Польши объявили себя «свободными от идеологии ЛГБТ».
К настоящему времени несколько европейских городов заявили о разрыве дружественных отношений с польскими городами, заявившими о неприятии ЛГБТ-сообщества, отмечается в публикации CNN.
В Абхазии 14 новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 222 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Оперативный штаб настоятельно призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Несмотря на рост числа инфицированных в республике, с сегодняшнего дня, 1 августа, Россия сняла ограничения на пересечение де-факто границы по реке Псоу, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
США обвинения во взломе твиттеров знаменитостей предъявили подростку
В США полиция в штате Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в твиттере. Обвинения предъявлены по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего, пишет The New York Times.
По данным следователей, у Кларка были двое сообщников: один в США, другой – в Великобритании.
О том, что хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джефа Безоса, экс-президента Барака Обамы, стало известно в середине июля.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки – и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно. Мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.
Де-факто граница по реке Псоу открыта для российских и абхазских граждан
С сегодняшнего дня, 1 августа, Россия снимает ограничения на пересечение де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
После подписания распоряжении о снятии ограничений на пересечение де-факто границы, президент Аслан Бжания обратился к гражданам республики: «Дорогие соотечественники! По согласованию руководств Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране».
Он обратился к жителям республики с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«С сегодняшнего дня россияне могут въезжать беспрепятственно в Абхазию, а граждане Абхазии в Россию», - сообщил журналистам абхазский премьер-министр Александр Анкваб, подводя итоги заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Глава правительства напомнил, что решение об открытии Абхазии было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и готовности инфраструктуры к приему туристов.
«Абхазская сторона зеркально отреагировала на решение российских коллег и также без ограничений открыла свою границу для россиян», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отметил, что абхазская таможня и пограничники уже начали работу в прежнем режиме, сообщает «Абхазия-Информ».
«Сейчас на границе нет ажиотажа, но появилось немало желающих с той и с другой стороны ее пересечь. Мое мнение и мнение членов штаба - требовать от въезжающих ковид-справки мы не можем, потому что российская сторона не будет требовать справки от выезжающих из Абхазии. Все зеркально», - подчеркнул премьер.
Тамаз Цахнакия сообщил о ситуации с коронавирусом на 1 августа. За весь период в республике выявлено 93 больных COVID-19, трое из них скончались. При этом, с 21 июля по 1 августа зарегистрировано 55 пациентов с положительными тестами. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на лечении проходят 23 пациента, 22 находятся дома, на самоизоляции. Среди них четверо детей. Состояние всех больных удовлетворительное.
Баклаборатория продолжает тестирование ПЦР-методом. За последнее время протестирован 631 человек из числа лиц, контактировавших с последними заболевшими. Минздрав проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия по локализации очагов заражения в больницах.
«Мы готовы оказать неотложную медицинскую помощь россиянам в случае заражения ковидом, с последующей транспортировкой в Россию по инструкции и на спецтранспорте», - сказал Цахнакия.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что в связи с открытием курортного сезона, личный состав переведен на повышенный режим несения службы. Вводится пешее и автомобильное патрулирование.
Александр Анкваб отметил, что члены штаба пришли к консолидированному мнению по поводу открытия де-факто границы. «Обсуждение было бурным, полезным, принципиальным и детальным. Медицина знает, что ей делать и локализует все очаги инфекции, но все владельцы объектов должны соблюдать санитарные нормы. Те объекты, которые не станут соблюдать рекомендации и инструкции принятые штабом, будут закрыты», - предупредил премьер.
Он сообщил, что Координационный штаб не прекращает свою работу, он будет продолжать отслеживать ситуацию и реагировать на происходящее в республике. Ничего бесконтрольно происходить не будет. «Президент держит ситуацию на контроле. Нам нужно выздороветь и выдержать ситуацию, потому что это нужно стране. Надеюсь, у нашего населения хватит благоразумия соблюдать необходимые меры предосторожности», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отдельно отметил, что медики обеспечены всем необходимым, но если что-то понадобится – довезут.
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Уже восстановлено автомобильное движение с семью селами. Пять сел пока остаются без автодороги. С частью сел связь осуществляется по временным объездным дорогам. С двумя селами - Джинчви и Гона накануне удалось восстановить сообщение через временный переход к автомобильному мосту.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Департаменте автомобильных дорог Грузии, в Онском районе идут работы для возвращения реки в русло, возводятся временные переходы, чтобы сделать возможным автомобильное движение. В общей сложности протяженность обрушившихся участков дороги составляет около 2 км.
По информации департамента, уже восстановлено электроснабжение 11 сел, на поврежденных участках продолжается работа. В зоне стихии полностью восстановлена связь «Магти».
Вертолеты МВД продолжают перевозить в Они тех, кто желает перебраться из сел, отрезанных от внешнего мира, а также доставлять продовольствие и другие необходимые предметы оставшемуся населению. Сегодня было выполнено 9 рейсов, из сел в Они перевезены до 80 человек.
С начала лета на черноморском побережье Грузии спасли 176 человек
С начала сезона на черноморском побережье Грузии спасли 176 человек. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Среди отдыхающих, которым спасатели оказали помощь, было 88 несовершеннолетних. 21 гражданина спасли во время 4-балльного шторма.
Помимо инцидентов на море, сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали и на происшествия на суше. В частности, на пляжах грузинских черноморских курортов они отыскали и отвели к родителям 32 потерявшихся ребенка.
В Службе призывают отдыхающих подчиняться указаниям спасателей, не оставлять детей без присмотра и не заходить в море во время шторма, передает агентство «Новости-Грузия».
13 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса близ Боржоми
13 человек, в том числе один малолетний ребенок, пострадали в ДТП близ курортного города Боржоми. Как сообщает телеканал «Рустави 2», авария произошла сегодня днем, 1 августа, у поселка Ликани. Машина дистрибуции столкнулась с пассажирским автобусом, который следовал из Тбилиси в Ахалкалаки.
Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Боржоми. У них отмечаются переломы, ушибы и открытые раны. По словам врачей, все пациенты контактные.
На месте ДТП были мобилизованы сотрудники спасательной службы и полиция. Причины аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
В Северной Осетии турки-месхетинцы открыли молельный дом
В селении Виноградное Северной Осетии открылся молельный дом для проживающих там турок-месхетинцев.
«Раньше мы ходили по домам, так молились, - рассказал «Кавказ.Реалиям» имам Хамди Назимов. – Мы очень мучились. Но с прошлого года началось строительство. Помог глава села, турки из Моздока, владельцы хозяйственных магазинов».
Председатель национально-культурного центра турок-месхетинцев «Ахыска» Мехриали Саражов сказал «Кавказ.Реалиям», что на пятничные молитвы собирается более ста человек.
«Мы собирались в пристройках к домам, - рассказывает Саражов. - В одном месте нельзя молиться больше трех лет. Так мы сменили три места».
Саражов добавляет, что большую помощь в строительстве дома молитвы оказал месхетинец из Краснодара, чьи родные живут в Виноградном.
В новом здании также будет работать медресе, в которой смогут изучать основы ислама около 20 детей.
- Турки-месхетинцы были депортированы в Среднюю Азию в 1944 году. Тридцать лет назад они попытались вернуться в родные места, однако Грузия не оказывает им содействия в репатриации.
- Сейчас они вынуждены жить в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и некоторых других территориях. На территории Северной Осетии проживает около 3000 турков-месхетинцев.
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