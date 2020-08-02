СМИ озвучили версии гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили

Накануне, 1 августа, грузинская телекомпания «Формула» огласила собственную версию смерти Тамар Бачалиашвили, ссылаясь на источники в следственных органах, которые знакомы с делом. Утверждается, что девушка, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников. По информации «Формулы», после этого Бачалиашвили стала получать угрозы. Согласно этой версии, в районе Тетрицкаро Тамар была назначена встреча для передачи секретных файлов. Журналисты предполагают, что тогда девушку убили, а позже было инсценировано ее самоубийство.

Неизвестно, существуют ли в деле официальные материалы, подтверждающие эту версию. После выхода скандального сюжета, родители Бачалиашвили и их адвокат Михаил Рамишвили явились в офис Департамента криминальной полиции, который занимается расследованием дела. По словам матери Тамар, Теоны Тамазашвили они требуют встречи с Гахария, чтобы получить ответы на накопившиеся вопросы и лично от главы правительства получить гарантии того, что дело будет расследовано.

По ее словам, в районе Тетрицкаро адвокат обнаружил камеры видеонаблюдения, записи с которых не были изъяты и приобщены к делу. После обращения семьи, следствие обещало изучить указанные материалы. «Были обнаружены дополнительные камеры. Они находятся у форелевого хозяйства «Адмирал». Сегодня они должны посмотреть записи с них», - сказала она.

Тамазашвили не известно, действительно ли ее дочь получала угроза. Одновременно она утверждает, что незадолго до смерти Тамар приобрела электрошокер. «Я не знаю, зачем он понадобился ей. Она была настолько слабой и деликатной, что, возможно, даже не смогла бы им воспользоваться. Но он был нужен ей и лежал в машине», - сообщила мать погибшей.

По словам адвоката Михаила Рамишвили, семья требует, чтобы следствие проинформировало их обо всех мероприятиях и новых материалах дела, включая файлы с телефона и ноутбука программиста, доступ к которому следователи получили несколько дней назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Тамар Бачалиашвили нашли мертвой на заднем сиденье принадлежавшей ей машины в районе Тетрицкаро, в 60 километрах от столицы, спустя пять дней поисков. Автомобиль, объявленный в розыск, обнаружил местный пастух.