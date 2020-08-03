«Европейская Грузия» представила кандидатов в мажоритарные депутаты

Президент США Дональд Трамп опубликовал свою налоговую декларацию за 2019 год: документ размещен на веб-сайте Управления по этике правительства США.

В декларации сказано, что Трамп заработал не менее $446 миллионов от "десятка" различных бизнесов. Основными источниками дохода в прошлом году были принадлежащая ему резиденция в Мар-а-Лаго во Флориде ($21,4 млн), курорт Doral в Майами ($77,2) и отель Trump International в Вашингтоне ($40 млн).

​Президент США также получает деньги от Гильдии киноактеров США ($78 тысяч) и заработал около $1 млн на продаже своей книги "Искусство сделки".

В документе отдельно сказано, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани оказывал услуги Трампу бесплатно (pro bono).

В 2017 году, став президентом США, Трамп объявил, что уходит со всех постов в своих компаниях вместе с дочерью Иванкой, чей муж Джаред Кушнер стал советником Трампа в Белом доме. Все управление бизнесом Трамп тогда передал двум своим старшим сыновьям, Дону и Эрику. Трамп также объявил, что во время его правления в его трастовом фонде не будет заключена ни одна сделка с иностранными партнерами, "чтобы это не было расценено как коррупция".

В начале июля Верховный суд США постановил передать прокуратуре Нью-Йорка налоговые декларации Трампа за последние десять лет. Это было сделано после того, как в адрес Трампа прозвучали обвинения в уклонении от уплаты налогов и обмане относительно размеров его состояния. Тогда же иск против Трампа был подан тремя комитетами Конгресса США, который возглавляли представители Демократической партии: они также требовали, чтобы президент раскрыл финансовую информацию о своих доходах в те годы, которые предшествовали его избранию.

После того, как прокуратура Нью-Йорка начала процесс, пытаясь заполучить декларации Трампа у его налоговой компании Mazars USA, тот в ноябре 2019 года сменил место жительства на Флориду, заявив, что "в Нью-Йорке со мной плохо обошлись".

"Несмотря на то, что я каждый год плачу городу миллионы долларов местных и региональных налогов, политические лидеры города и штата плохо обошлись со мной. С немногими обходились хуже", – написал он. Также Трамп заявлял, что в деле о его налогах представители Демпартии, которые управляют городом, "сговорились с прокурорами" и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.

В июне 2015 года, перед тем, как быть выдвинуться на пост президента, Трамп заявлял, что владел состоянием в почти $8 млрд. Но журнал Forbes оценил его вдвое меньше этой суммы.