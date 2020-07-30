Бидзине Иванишвили объявлена эпистолярная война

Госсекретарь США Майк Помпео получил очередное письмо из Капитолия. Его содержание уже не интригует – в очередной раз лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назван «российским олигархом», а его деятельность – вредящей интересам Соединенных Штатов. В Тбилиси, впрочем, считают, что конгрессмены ошиблись со знаком – там, где минус, должен быть плюс.

Отец-основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вновь в центре внимания американских законодателей – достоянием общественности стало письмо от 27 июля на имя госсекретаря США Майка Помпео за подписью шести конгрессменов, где самый богатый и влиятельный житель Грузии назван «российским олигархом».

Марквейн Маллин, Джоди Аррингтон, Билл Флорес, Уилл Харди, Брайан Бабин и Рэнди Вебер в своем послании подчеркивают существенное ухудшение демократического управления страной:

«Как вы знаете, с момента обретения независимости в 1991 году Грузия добилась больших успехов по трансформации экономических и геополитических отношений. Для того чтобы обеспечить доступ международных торговых партнеров к рынку, укрепить оборонные отношения, а также обеспечить свободные и справедливые выборы. Несмотря на это, после того, как в 2012-м к власти пришел российский олигарх и его партия «Грузинская мечта», страна отстала от прогресса», – говорится в заявлении конгрессменов.

При этом авторы письма призывают Майка Помпео уделить особое внимание попыткам Иванишвили «вытеснить из страны американский бизнес»:

«Действующее правительство «Грузинской мечты», которым манипулирует российский олигарх Бидзина Иванишвили, делает все для того, чтобы вытеснить из страны американский бизнес, который десятилетие вносит большой вклад в американскую и грузинскую экономику. Это делается для продвижения в Грузию частного бизнеса из России, Китая и Ирана».

Обратили внимание конгрессмены и на ситуацию вокруг проекта порта Анаклия. По мнению обратившихся к главе Госдепартамента американских законодателей, деятельность, связанная с черноморскими портами в Грузии, угрожает критически важным интересам национальной безопасности США.

«Это работает на вытеснение американских компаний и инвестиций из черноморских портов, в то время как последние были предназначены для защиты Грузии от влияния Китая и России».

Официальный Тбилиси на письмо отреагировал довольно болезненно. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заступилась за Бидзину Иванишвили, дав понять, что американские законодатели не знают, с кем имеют дело:

«Бидзина Иванишвили точно не является олигархом. Наоборот, он является гарантом развития демократии в Грузии, и я уверена, что наше правительство добьется того, чтобы в Грузии начались и продолжились демократические процессы, которые и так развиваются в течение восемь лет».

Со своей стороны, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава выразила уверенность в том, что письмо – очередной ход лоббистов некоторых компаний, у которых есть проблемы с грузинским законодательством. И это ни что иное как попытка бросить тень на грузино-американские отношения:

«Мы ценим наши отношения с нашим стратегическим партнером, Соединенными Штатами, очень ценим инвестиционную среду, в которой находится Грузия, поэтому мы разрешили компании Frontera продолжить добычу в пределах своей лицензионной зоны. И поэтому все другие попытки бросить тень на отношения между Грузией и нашими стратегическими партнерами бесполезны. Это закончится конфузом для некоторых конгрессменов, которых дезинформировали лоббисты Frontera».

В самой компании Frontera заявления представителей правительства Грузии называют «игрой на публику», отмечая, что решение, о котором говорит министр экономики, носит временный характер. Компания, по словам ее представителей, получила официальное уведомление о том, что правительство вновь намеревается расторгнуть соглашение. Действия грузинского правительства Frontera называет «публичным театром угроз», который никак не способствует привлечению иностранных инвестиций.

Еще одна компания, косвенно упомянутая в письме конгрессменов, – «Консорциум развития Анаклии», а также главный иностранный инвестор проекта Боб Мейер подают независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушением их прав в проекте строительства порта Анаклия. Объем требований превышает один миллиард долларов США, в которые оценивают свои потери консорциум и Мейер.

Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклии» 9 января. Причиной было названо невыполнение обязательств по проекту. При этом порт становится темой уже не одного послания конгрессменов.

Примечательно, что дата письма на имя госсекретаря совпала с телефонным разговором Майка Помпео с Георгием Гахария, итоги которого стороны интерпретировали по-разному. Теперь послание конгрессменов дало возможность оппозиции выдвинуть собственную версию. Представительница «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена: тональность и формулировки, использованные в письме, говорят об истинном отношении Вашингтона к Тбилиси:

«Бидзина Иванишвили упоминается не только как олигарх, но и как человек России, непосредственно способствующий распространению российского влияния в стране. Озабоченность наших друзей и стратегических партнеров, выраженная в этом письме, подчеркивает важность отстранения Иванишвили от власти».

Впрочем, Георгий Гахария призвал оппонентов не додумывать за представителей США, заверив при этом, что тоже получает письма от конгрессменов. Правда, с совершенно другим контекстом:

«К примеру, вчера я получил прекрасное письмо от одного из конгрессменов Джо Уилсона, который подчеркнул успехи Грузии в развитии демократии. Кроме того, всего несколько дней назад у меня был разговор с государственным секретарем, который был крайне позитивным, ориентированным на будущее, и основные акценты были на том, насколько ценным является наше стратегическое партнерство как для Грузии, так и для США. Это реальность, и мы все увидим эту реальность подтвержденной еще раз после того, как страна, все мы проведем достойные, демократические выборы. Это объективная реальность».

По словам Гахария, моделируя субъективную реальность, некоторые пытаются навредить не «Мечте» или правительству, а стране.

«Сейчас мы должны успокоиться. Некоторые конгрессмены будут нас хвалить, другие будут критиковать, но главное, что стратегическому сотрудничеству между двумя странами ничто не угрожает, так же, как интересам американского бизнеса в Грузии. Когда люди, в том числе в некоторых случаях и американцы, не выполняют свои обязательства, будь это инвестиционные или другого вида обязательства, и Грузия выигрывает арбитраж, мы должны этому радоваться, друзья, мы не должны на это обижаться».

Но, как отмечают наблюдатели, радоваться особо нечему. Учитывая, что Грузия уже попала под американские санкции – 15% прямой помощи США заморожены – «за отход от демократических ценностей», дальнейшее игнорирование озабоченности американских конгрессменов может обернуться для страны не очень приятными последствиями.