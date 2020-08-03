Анкваб раскритиковал участников совещания по эпидемиологической обстановке в Абхазии

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, возглавляющий Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, раскритиковал участников совещания по эпидемиологической обстановке. В абхазском Минздраве накануне обсудили ситуацию, связанную с открытием де-факто границы России и Абхазии.

Анкваб заявил, что «отдельные руководители превысили свои должностные полномочия». Комментарий абхазского премьера публикует «Апсныпресс».

«В данном мероприятии приняли участие некоторые представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в том числе заместители министра здравоохранения Абхазии А. Конджария и А. Ардзинба, председатель профильного парламентского комитета А. Джинджолия и др.

Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке. Таким образом, отдельные руководители превысили свои должностные полномочия.

Удивляет то, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек коронавирусной инфекции уже были зарегистрированы.

То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают.

Всем членам Координационного и оперативного штабов заведомо известно, что нами совместно с российскими коллегами отработан механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов. Именно этим мы занимались долгое время в преддверии открытия государственной границы.

Создается впечатление, что этим «совещанием» и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки: «Мы же предупреждали!» Другого объяснения происшедшему нет.

Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки», – отметил Анкваб.