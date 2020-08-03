Единственное национальное движение

Сегодня «Европейская Грузия» выдвинула своих кандидатов в регионах. Длительные консультации между главными оппозиционными силами по этому вопросу не привели к компромиссам.

Противники власти, ранее объединенные в единый фронт противостояния «Грузинской мечте», согласовав восемь общих кандидатов в Тбилиси, в округах будут вести самостоятельные кампании. Инициатором этого решения стало «Нацдвижение». Там посчитали, что одержать победу над правящей партией необходимо именно в пропорциональных выборах. Возражения других оппозиционных сил о том, что судьба выборов будет также решаться на 30 одномандатных фронтах, в ЕНД проигнорировали, посчитав их попыткой введения общества в заблуждение.

Ответ бывших соратников «Нацдвижения» последовал сегодня: на специальной презентации от «Европейской Грузии» были выдвинуты 16 кандидатов. При этом в партии подчеркнули: на данном этапе они не будут выдвигать кандидатов во всех 22-х региональных округах, поскольку желают сохранить возможность общего оппозиционного соглашения.

Гиги Угулава, Гига Бокерия, Зураб Чиаберашвили, Серго Ратиани, Гиги Церетели и другие былые лидеры эпохи правления «Нацдвижения», а сегодня лидеры «Европейской Грузии», в своих сегодняшних заявлениях снова попытались дистанцироваться от ошибок прошлой власти времен Саакашвили.

«Мы всегда должны приносить извинения, если мы где-то допустили ошибку», – подчеркнул в своем выступлении сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава:

«Революция роз» смогла преодолеть раскол, возникший в Самегрело после гражданской войны. «Революция роз» смогла консолидировать и залечить раны, оставленные гражданской войной, – был достигнут прогресс и развитие, но мы были обязаны следить за ошибками и проблемами. Мы должны публично пообещать, что развитие и прогресс больше не будут идти за счет нарушения прав человека. Это наша твердая позиция, и именно с этой позицией мы собираемся прийти к победе», – сказал Угулава.

По мнению политолога Гии Хухашвили, выдвижение партийных лидеров в качестве мажоритарных кандидатов является политически оправданным шагом со стороны «Европейской Грузии». Наиболее интересно, по его мнению, будут разворачиваться события в регионе Самегрело, где от партии будут участвовать два политических тяжеловеса – Гига Бокерия и Гиги Угулава.

«Очень высок уровень неприятия Бокерия как одного из бывших сподвижников Саакашвили, на которого часть избирателей возлагает ответственность за ошибки и преступления тех девяти лет. Не стоит упускать из виду, что к тому же он является лидером антирейтинга и для электората «Нацдвижения». Исходя из этого, его шансы весьма туманны, однако его смелость выставиться в Поти вызывает некоторое уважение. Что касается Угулава, то к нему меньше агрессии, и в Зугдиди у него будет больше шансов на победу, учитывая традиционные слабые позиции партии власти в этом регионе».

Не скрывают удовлетворения оппозиционными разногласиями в «Грузинской мечте». По словам спикера парламента Арчила Талаквадзе, страна шаг за шагом продвигается в направлении высокой политической культуры выборов:

«Пришло время для того, чтобы выборы проходили по-европейски, когда партии участвуют в выборах либо самостоятельно, либо входя в политические блоки. В обновленном законодательстве мы создали обе возможности для оппозиции. Они сами решают, как участвовать в выборах. Сегодня в стране нет таких факторов, которые во времена правления Саакашвили сужали политикам пространство выбора. Теперь пространство, которое было искусственно занято «Национальным движением», будет заменено здоровыми оппозиционными силами».

Напомним, парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. Из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.