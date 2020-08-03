Дато Каджая: «Поток с каждым часом увеличивается»

Министерство туризма Абхазии предпринимает усилия для того, чтобы эпидемическая ситуация в республике после открытия абхазо-российской границы оставалась под контролем. Однако, как заявил «Эху Кавказа» замминистра туризма Дато Каджая, возможности ведомства ограничены и многое зависит от того, как предприниматели и граждане будут выполнять рекомендации специалистов. Аналогичные сомнения были высказаны вчера на экстренном заседании оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Тем временем на опасения специалистов весьма резко отреагировал премьер-министр Александр Анкваб.

Открытия границы на КПП «Псоу» 1 августа ждали сотни людей. Еще не было распоряжения президента Аслана Бжания о снятии ограничений, но очередь из россиян, желающих пересечь границу и отдохнуть в Абхазии, уже растянулась на несколько сотен метров.

В первый день границу пересекли 7500 россиян. По данным Сочинской таможни 1-го и 2-го августа в Абхазию въехало около 6300 легковых автомобилей, 370 грузовиков и 190 автобусов. Поток людей и машин из России, устремившийся в Абхазию, оказался сюрпризом для многих абхазских служб, особенно тех, чья главная задача сегодня – предотвращение эпидемии коронавирусной инфекции.

Медики озабочены полным открытием границы

Буквально на следующий день, 2 августа, в Сухуме по инициативе медицинского сообщества состоялось экстренное совещание медиков с членами оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Темой встречи стала эпидемиологическая обстановка в условиях открытой абхазо-российской границы.

По мнению заместителя министра здравоохранения Алхаса Конджария, ковидный госпиталь в Гудауте не справится, если поток зараженных увеличится:

«У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. А прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще».

Конджария напомнил, что координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции обсуждал поэтапное открытие границы, предусматривая при этом для пересечения границы наличие справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать», – сказал он.

По наблюдению главного внештатного терапевта Минздрава Анжелы Арчелия, вирус стал агрессивнее и состояние инфицированных ухудшается молниеносно, поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле. Необходимо разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому, считает она.

Премьер-министр Анкваб отчитал медиков

Неожиданной оказалась реакция премьер-министра Александра Анкваба на предостережения специалистов. Сегодня вечером он выпустил заявление, в котором говорилось, что «отдельные руководители превысили свои должностные полномочия»:

«Все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали… То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают… Создается впечатление, что этим «совещанием» и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки. Другого объяснения происшедшему нет», – уверен Анкваб.

Премьер рекомендует всем должностным лицам системы здравоохранения, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку.

«Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки», – грозно взывает он.

Министерство туризма призывает соблюдать рекомендации эпидемиологов

Заместитель министра туризма Дато Каджая проинформировал о числе туристов, въехавших в Абхазию в эти дни, и распределении их по ее территории и объектам:

«Ко вчерашнему дню к 11 часам было семь с половиной тысяч, сегодня эта цифра в два раза больше. Я думаю, что порядка 17-18 тысяч человек к нам въехали. Они заезжают в санаторно-курортные объекты, сначала, как обычно, заполняют Цандрыпш, потом Гагру и Пицунду. Порядка тридцати экскурсионных автобусов в день заезжают на экскурсионные объекты турпоказа – это озеро Рица, Новоафонская пещера. С каждым часом число заезжающих добавляется, и мы завтра уже более точные цифры будем давать, потому что поток с каждым часом увеличивается. Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты. Водителям и экскурсоводам обязательно носить маски. Эти требования распространяются на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных. На объектах турпоказа, а именно на озере Рица и в Новоафонской пещере будут дежурить сотрудники Минтуризма с целью контроля за соблюдением всех рекомендаций и предписаний».

Каджая напомнил о мерах защиты и заявил, что первоочередная задача – обеспечить, чтобы санитарные требования соблюдались на границе и на объектах размещения:

«Министерство туризма Республики Абхазия рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в республику с целью отдыха, иметь обязательно при себе маски и запас индивидуальных средств защиты, соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекцией. Министерство туризма предупреждает руководителей предприятий, предоставляющих услуги временного размещения, о необходимости строго выполнять рекомендации санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия. По поводу границы, мы сейчас как раз с погранслужбой занимаемся этим вопросом, чтобы строго соблюдались эти требования на границе, потому что граница – это наша передовая, на которой нужен жесткий контроль. Но масочный режим носит рекомендательный характер, мы не можем заставить людей, в открытом пространстве не обязательно ношение масок, речь идет о том, что в замкнутых пространствах ношение масок обязательно».

Дато Каджая сообщил, что перед Минтуризма стоит задача проконтролировать соблюдение рекомендаций, они стараются охватить всю территорию, куда направляются туристы, но сил для этого недостаточно:

«Открытие границы было запланировано, но не прямо в этот день. И сейчас нам приходится все очень быстро делать, мы стараемся по максимуму охватить территорию. Но не везде пока успеваем, к сожалению, по ряду причин. В первую очередь – это нехватка людей, но мы мобилизуем все силы и постараемся побывать везде.

– Сколько сотрудников министерства брошено на эту работу?

– В данный момент порядка 23 человек».

Дато Каджая пояснил, что по линии Министерства туризма будет сделано все возможное, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сегодня проинформировал, что было протестировано 46 граждан, COVID-19 ни у кого не выявлен. Обследование контактных лиц продолжается. В Гудаутской районной больнице находятся 32 ковидположительных пациента, общее число заболевших составляет 98 человек, три пациента умерли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия