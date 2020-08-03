Прокуратура предъявила Бусе Жвания обвинение по факту попытки убийства Левана Топадзе

По факту попытки убийства Левана Топадзе прокуратура предъявила обвинение Бусе Жвания. Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.

«Следствие, проведенное МВД, установило, что 2 августа 2020 года, на рассвете, на балконе жилого дома Л.Т., расположенного на проспекте И.Чавчавадзе в Тбилиси, Б.Ж. с целью умышленного убийства несколько раз ударил Л.Т. ножом, нанес опасные для жизни повреждения, в том числе, в область передней и задней поверхности грудной клетки, а также шеи и ушной раковины. Спасти жизнь Л.Т. удалось в результате оказания своевременной медицинской помощи.

В процессе расследования были проведены следственные действия, в том числе и осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства было изъято предполагаемое орудие преступления - нож.

Правоохранители задержали Б.Ж. 2 августа 2020 года. 3 августа 2020 года ему было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 19, 108 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.Прокуратура в установленные законом сроки обратится к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения Б.Ж. заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сказано в информации, распространенной прокуратурой.

Немногим ранее бизнесмен Гоги Топадзе заявил, что переговоров с Бусой Жвания у него не будет, и он должен ответить за совершенное. Как сообщил Топадзе журналистам, ему звонят, однако он не собирается идти на переговоры.