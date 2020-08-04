Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Минском на партнёрские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов обращается к депутатам парламента и гражданам страны. Он выступает во Дворце Республики в Минске в присутствии 2,5 тысяч человек.

Своё выступление Лукашенко начал с оценки международной ситуации. По мнению президента Белоруссии, "планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти". Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые "переходят в политическую и военную плоскость", усиливается гонка вооружений, "США вступили в период постоянной протестной турбулентности", а на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут разрешить "массу застарелых конфликтов". Белоруссию Лукашенко назвал "единственным островком спокойствия" в Евразии.

Президент заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию, которую он назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия "всегда будет союзником" Белоруссии, "кто бы ни был у власти". В то же время, по словам Лукашенко, Москва "братские отношения с нами поменяла на партнёрские". "Напрасно" - заключил Лукашенко. Он сказал, что Минск будет выстраивать "многовекторную" внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем и с Западом.

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, Лукашенко выступил в защиту подхода белорусских властей, которые не стали вводить общенациональный карантин в отличие от большинства стран мира. "Мы справились с бедой" - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что остановка экономики ради борьбы с коронавирусом привела бы к "гибели нации и государства". Смертность от коронавируса по официальным данным в Белоруссии одна из самых низких в мире, даже ниже чем в России. Ряд экспертов и оппозиция, однако, подвергают эти цифры сомнению.