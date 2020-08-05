По меньшей мере, трое армян погибли в результате взрыва в Бейруте – МИД Армении

Согласно информации на текущий момент, по меньшей мере, трое армян погибли в результате взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом сегодня утром сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, добавив, что около 100 армян получили ранения.

«Разрушения в армянонаселенных кварталах Бейрута, а также во всем городе после взрыва в порту, являются масштабными: рухнули здания, повреждены церкви, повреждено здание университета Айказян. На данный момент у нас есть информация о трех погибших армянах и около 100 получивших ранения. К сожалению, эти цифры могут расти, так как число пропавших без вести велико», - на своей странице в Facebook написала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила: «В настоящее время вместе с нашими партнерами мы рассматриваем и оцениваем различные сценарии оказания адресной первой помощи братскому народу Ливана».

Премьер-министр Армении выразил поддержку Ливану после взрыва в Бейруте, - пишет Радио Азатутюн.

«Я потрясен новостью о смертоносном взрыве в братском Ливане», - на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он сообщил, что по телефону переговорил с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым. «Я выразил свою поддержку Его Святейшеству Араму, армянской общине, братскому государству Ливан и его народу», - сообщил армянский премьер.

«Мы скорбим о всех жертвах и выражаем наши соболезнования родственникам и близким всех жертв. Мы стоим рядом с братским Ливаном», - заявил Никол Пашинян.

Причиной мощных взрывов в порту Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, заявил президент Ливана Мишель Аун. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

В результате взрыва в столице Ливана погибли по меньшей мере 78 человек, сообщает Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.

Два мощных взрыва прогремели накануне, 4 августа, в портовой части Бейрута. В радиусе 10 километров от эпицентра взрыва повреждены здания, улицы завалены обломками зданий и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали жители Кипра, расположенного в 240 километрах от Бейрута.