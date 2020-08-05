Власти Ливана назвали причиной взрыва в Бейруте сварочные работы

Причиной сильного взрыва в поту Бейрута 4 августа стало неправильное хранение почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб в твиттере. Он уточнил, что селитра хранилась на складе в течение шести лет.

Ливанский телеканал LBC International отмечает, что взрыв произошёл во время сварочных работ. Работники склада решили заделать небольшие отверстия, через которые на склад могли попасть вероятные злоумышленники и совершить кражу. Во время сварки произошла детонация.

Селитра была конфискована с судна под молдавским флагом, принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска. В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли покинуть Бейрут только через год. Где находится судно — неизвестно, в последний раз оно отмечалось рядом с причалом рядом с эпицентром взрыва в 2014 году, отмечает "Медиазона".

Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров. По последним данным погибло не менее 73 человек, две с половиной тысячи получили ранения. Среди пострадавших - жена и дочь ливанского премьер-министра. В числе погибших — генеральный секретарь ливанской генеральный секретарь христианской партии "Катаиб" Назар Наджарьян.