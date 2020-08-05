В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного операционистами Сбербанка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов обратился к депутатам парламента и гражданам страны. Он выступил во Дворце Республики в Минске в присутствии 2,5 тысячи человек.

Говоря об избирательной кампании, Лукашенко сказал, что против Белоруссии брошены "миллиардные ресурсы". Говоря о задержании 33 граждан России, предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера", которых обвиняют в подготовке беспорядков, Лукашенко сказал, что они не собирались лететь в Стамбул, а были непосредственно отправлены в Белоруссию. Версии, которые высказывали российские представители, о том, что российские граждане через Белоруссию направлялись в Турцию, Ливию или Венесуэлу, Лукашенко назвал "враньём" и обратился с призывом "прекратить врать". При этом он прямо не сказал, что за отправкой отряда в Белоруссию стоит официальная Москва.

По словам Лукашенко, задержанные россияне уже дали показания. "Они рассказали всё". В чём состоит суть их показаний, он не уточнил. Лукашенко призвал своих оппонентов не дестабилизировать ситуацию в стране. По словам президента Белоруссии, на юг страны направлена ещё одна диверсионная группа.

О том, что задержанные россияне ехали через Белоруссию транзитом, заявлял и российский МИД, и посол России в Минске. Среди задержанных есть люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Российский писатель Захар Прилепин, который ранее также воевал в составе отрядов сепаратистов так называемой "ДНР", заявил во вторник, что около 170 россиян уже уехали из Белоруссии. "Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями", – заявил Прилепин 4 августа.

Своё выступление Лукашенко начал с оценки международной ситуации. По мнению президента Белоруссии, "планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти". Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые "переходят в политическую и военную плоскость", усиливается гонка вооружений, "США вступили в период постоянной протестной турбулентности", а на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут разрешить "массу застарелых конфликтов". Белоруссию Лукашенко назвал "единственным островком спокойствия" в Евразии.

Президент заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию, которую он назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия "всегда будет союзником" Белоруссии, "кто бы ни был у власти". В то же время, по словам Лукашенко, Москва "братские отношения с нами поменяла на партнёрские". "Напрасно", – заключил Лукашенко. Он сказал, что Минск будет выстраивать "многовекторную" внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем и с Западом.

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, Лукашенко выступил в защиту подхода белорусских властей, которые не стали вводить общенациональный карантин, в отличие от большинства стран мира. "Мы справились с бедой", – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что остановка экономики ради борьбы с коронавирусом привела бы к "гибели нации и государства". Смертность от коронавируса, по официальным данным, в Белоруссии одна из самых низких в мире, даже ниже, чем в России. Ряд экспертов и оппозиция, однако, подвергают эти цифры сомнению.