Новости
Де-факто границу России с Абхазией за 4 дня пересекли почти 100 тысяч человек
Почти 100 тысяч человек пересекли де-факто границу России и Абхазии с момента ее открытия 1 августа. При этом продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока, – сообщили ТАСС в пресс-службе сочинской таможни.
«Проследовали в обоих направлениях из РФ в Абхазию и обратно физлица - 92 061, транспорт - 18 821, в том числе автобусы - 456, легковые - 17 614, грузовые - 751. Данные с 1 августа, с момента открытия границы. Продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока», – отметили в пресс-службе.
Представители таможни отметили, что предпринимаются все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. Так, на въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности. Кроме того, прикомандированы должностные лица с других постов.
В понедельник в пресс-службе сообщали, что на минувших выходных мост через реку Псоу пересекли более 30 тысяч человек.
Специалисты не исключают роста числа инфицированных коронавирусом в Абхазии после открытия де-факто границы с Россией. Общее число выявленных заболевших на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Другие новости дня
МВД отчиталось о поисках пропавшего в Сванети 13-летнего Ильи Пилпани
В поисках 13-летнего Ильи Пилпани участвуют 80 пожарных из Службы управления чрезвычайными ситуациями, подразделения полиции, беспилотники, водный транспорт и вертолет пограничной полиции, - заявил на специальном брифинге руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
По его словам, спасатели ищут пропавшего подростка как в Сванети, так и на побережье Черного моря, фотография Пилпани была разослана во все отделы МВД по всей Грузии.
Илья Пилпани – гражданин Казахстана, еще зимой он вместе с отцом приехал из Алматы погостить к родственникам в Местия. Из-за пандемии коронавируса они не смогли вернуться в Казахстан, - пишет «Новости-Грузия».
Утром 18 июля Илья уехал из дома кататься на велосипеде. В последний раз Илью видели в деревне Ленджери. Отец в беседе с журналистами сообщил, что у него были бытовые ссоры с сыном и не исключил, что мальчик мог спланировать побег из дома. Сообщение о пропаже подростка в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 19 июля.
«На все действующие телефонные номера в Грузии Центр управления общественной безопасностью «112» отправил информационные короткие текстовые сообщения на трех языках с фотографией Ильи Пилпани, чтобы граждане, если у них есть какая-либо информация, могли позвонить по номеру 112», — заявил Мгебришвили.
После исчезновения подростка спасатели обследовали в общей сложности 38 сел и их окрестности в Сванетии: Ленджери, Лашдгвери, Месгуни, Немсиа, Соли, Каэри, Лхани, Картвани, Ланхври, Искари, Цаланари, Эцери, Калаши, Ушгули, Угвали, Пари, Земо Луха, Квемо Луха, Лахамула, Нодаши, Магарди, Лезгара, Свипи, Гвебалди Соли, Каери, Лемсиа, Кашвети, Лаштгвери, Несгуни, Заргаши, Курели, Бечо, Мазери, Джорквали, Латали.
Были осмотрены заброшенные дома в вышеперечисленных селах, а также территория близ семи рек, их русла и ущелья. Спасатели обыскивали горы, пастбища, туннели, искали в лесу. Ведутся поисковые работы на реке Ингури и Ингури ГЭС.
«Представители МВД поддерживают постоянную связь с семьей пропавшего подростка. Родители Ильи Пилпани ежедневно информируются о текущей работе», — добавил Мгебришвили.
Ведется расследование исчезновения подростка в соответствии с подпунктом «г» части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии — «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».
Ефремов отказался признать вину в ДТП со смертельным исходом
Актёр Михаил Ефремов, которого обвиняют ДТП со смертельным исходом, в среду на заседании Пресненского суда Москвы отказался признать вину. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я ничего не помню. Нет, не признаю", – заявил Ефремов. Его адвокаты считают, что признавать вину преждевременно. Прокурор заявила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч и потерял управление над автомобилем. Ранее актёру продлили домашний арест до 22 января 2021 года.
ДТП с участием актёра Михаила Ефремова произошло 8 июня. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм. В конце июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова. Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – 5 лет лишения свободы.
- Актёр за время после ДТП дал единственный комментарий по поводу произошедшего. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова, заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть, подчеркнув при этом, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства.
- Семья Захарова не приняла извинения. По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, родные Захарова не получали от актёра предложений о компенсации.
Ингурский КПП открыт: "гуманитарный коридор" будет действовать с 5 по 9 августа
Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей самопровозглашенной республики.
Как сообщается на сайте абхазской Службы госбезопасности, с 5 по 9 августа 2020 года пропуск через ингурский КПП будет осуществляться с 9:00 до 19:00 по местному времени. Все прибывающие в Абхазию граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья. Пересечение де-факто границы будет возможно при наличии абхазского паспорта, вида на жительство, справки (форма №9), выданной органами МВД, для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
Гуманитарный коридор организуется уже в четвертый раз. В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор был открыт с 26 по 31 мая, тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. Во второй раз - с 22 по 24 июня – в Абхазию вернулись 1 111 человек. В третий раз гуманитарный коридор открылся 13 июля. В общей сложности через границу перешло 2085 человек, напоминает "Апсныпресс".
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного операционистами Сбербанка
Следственное подразделение столичного УВД с согласия прокурора Сухуми возбудило уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в отношении Чхеидзе В.Б. и Гагуа Г.Н. Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Согласно материалам уголовных дел, с декабря 2018 г. по март 2019 г. операционисты дополнительного офиса №1070 Сбербанка Абхазии, Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, «имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка, путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка».
Валерия Чхеидзе похищенные денежные средства (638224 рублей) в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица. После этого, воспользовавшись возможностью самостоятельного осуществления финансовых операций по данному счету с использованием карты клиента банка, она снимала различными частями наличных средств в банкомате Сбербанка Абхазии.
Аналогичным способом обналичила 1 182 200 рублей Гунда Гагуа.
Уголовное дело в отношении Валерии Чхеидзе и Гунды Гагуа возбуждено по ч. 4 ст. 156 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
В Грузию прибывают иностранные туристы, которые не проходят карантин
Руководитель администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили объяснила по завершению заседания координационного совета, что туристы, прибывшие первыми после перерыва в связи с пандемией рейсами из Мюнхена и Парижа, въехали в Грузию без прохождения карантина.
По словам Квривишвили, этими рейсами прилетели и граждане Грузии, имеющие двойное гражданство и они также не проходили карантин.
«Мы рады, что в авиационную и туристическую индустрию нашей страны возвращаются являющиеся нашими партнерами международные авиакомпании, оперируя регулярными рейсами. Вчера был выполнен парижский рейс. На борту находилось 188 человек, абсолютное большинство из которых - туристы. Естественно, они покинули аэропорт без карантина и теперь путешествуют по Грузии. Тот же принцип распространился и на мюнхенский рейс. Абсолютное большинство пассажиров, прибывших и этим рейсом - туристы», - сказала Мариам Квривишвили.
Своей радостью тем, что на улицах уже появились первые иностранные туристы, поделилась после завершения заседания координационного совета и министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Как уже известно, в августе мы частично открыли регулярные полеты. Летает «Люфтганса», выполняются мюнхенские рейсы, первый рейс «Эйр Франс» прибудет 9 августа, сегодня вылетит и завтра прилетит первый рейс «Эйр Балтики» Рига-Тбилиси-Рига. Кроме того, «Аирзена» выполняет коммерческие чартеры, в течение месяца запланировано до 16 коммерческих чартеров. Кроме того, мы продолжаем переговоры с другими компаниями и не только в августе, но и в сентябре поэтапно откроем другие возможные полеты, но, конечно, в первую очередь, с учетом эпидемиологической ситуации. Можно сказать, что на рейсах из Парижа, Мюнхена, а также тех, что ожидаем из Европы, большинство, ¾ пассажиров являются иностранными туристами, международными визитерами. Исходя из этого, мы уже сможем вновь увидеть на улицах иностранных туристов. Это очень важная статистика, разумеется, летают и пользуются этими рейсами и наши граждане, но в основном это визитеры, которые хотят посетить Грузию, потому что наряду со свсей привлекательностью, Грузия является безопасной страной», - заявила Натия Турнава, передает "Интерпрессньюс".
Михаил Чхенкели: учеба в школах Грузии начнется 15 сентября в обычном режиме, в классных комнатах
Министр образования Грузии Михаил Чхенкели уведомил общественность, что учебный год в грузинских школах начнется 15 сентября в обычном режиме. По его словам, аналогично возобновится учеба и в университетах.
«Учитывая нынешнюю эпидситуацию, учеба в школах начнется в классных комнатах 15 сентября, в обычном режиме, так же и в университетах. По сегодняшним данным, учебный год начнется в привычном режиме и в классных комнатах, но мы готовы к любому сценарию, и система образования приспособится к эпидситуации, которая будет на тот момент»,- сообщил Чхенкели, передает "Интерпрессньюс".
О том, как будет организован процесс обучения в школах, рассказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его словам, если традиционно в одной классной комнате и аудитории было по 20 человек, теперь при начале учебы такого не будет и будет разработан соответствующий стандарт.
«Исходя из эпидемической возобновлению обучения ничего не угрожает. Начало обучения повысит мобильность в школах. Когда тысячи детей и студентов начнут учиться, это не будет в традиционном стиле, если в одной комнате сидели по 20 человек, то по 20 человек сидеть не смогут. Мы работаем над этим, и будет соответствующий стандарт того, как дети должны сидеть в школах, студенты - в аудиториях. Какими должны быть противоэпидемические мероприятия. Частая обработка рук, использование масок, когда будут на перемене в коридорах, хотя следует отметить, что маски не рекомендуется малолетним детям, мы дадим рекомендацию и об этом. Эти стандарты разрабатываются как для школ, так и для вузов… Разумеется когда такое большое увеличение мобильности, риск существует. Поэтому все должно быть спланировано правильно, чтобы эпидситуация не ухудшилась», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
Власти Ливана назвали причиной взрыва в Бейруте сварочные работы
Причиной сильного взрыва в поту Бейрута 4 августа стало неправильное хранение почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб в твиттере. Он уточнил, что селитра хранилась на складе в течение шести лет.
Ливанский телеканал LBC International отмечает, что взрыв произошёл во время сварочных работ. Работники склада решили заделать небольшие отверстия, через которые на склад могли попасть вероятные злоумышленники и совершить кражу. Во время сварки произошла детонация.
Селитра была конфискована с судна под молдавским флагом, принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска. В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли покинуть Бейрут только через год. Где находится судно — неизвестно, в последний раз оно отмечалось рядом с причалом рядом с эпицентром взрыва в 2014 году, отмечает "Медиазона".
Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров. По последним данным погибло не менее 73 человек, две с половиной тысячи получили ранения. Среди пострадавших - жена и дочь ливанского премьер-министра. В числе погибших — генеральный секретарь ливанской генеральный секретарь христианской партии "Катаиб" Назар Наджарьян.
- По последним данным, при взрыве в порту Бейрута погибли как минимум 78 человек, пострадали не менее четырех тысяч. В городе отмечаются масштабные разрушения.
- Взрыв произошёл перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году.
СМИ: нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Батуми
Причиной мощных взрывов в порту Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, заявил президент Ливана Мишель Аун. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика
Как сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана, аммиачная селитра была конфискована с корабля Rhosus. Судно под молдавским флагом зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем. Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.
По словам управляющего порта, на склад никто не имел доступа. Недавняя инспекция обнаружила, что внутрь склада можно попасть через дыру в стене, а замок на двери требует замены. Взрыв произошел во время сварочных работ при ремонте двери.
«Российская газета» ссылается на сайт shiparrested.com. «Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик. Согласно информации с сайта shiparrested.com, 23 сентября 2013 года Rhosus из-за технических неполадок зашел в порт Бейрута. В ходе проверки государственным портовым контролем Ливана судну было запрещено дальнейшее передвижение по причине многочисленных нарушений правил эксплуатации. Владелец бросил Rhosus на произвол судьбы, и команда осталась на неисправном судне со ограниченными запасами пищи, воды и топлива, которые быстро заканчивались. В результате усилий юристов и дипломатов в 2014 году команде удалось покинуть судно, а груз, нитрат аммония, был перемещен на хранение в емкости на берегу», - пишет издание.
"Медиазона" обратила внимание, что Rhosus принадлежал проживающему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину.
В результате взрыва в столице Ливана погибли по меньшей мере 78 человек, сообщает Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
"Число погибших достигло 78, количество раненых возросло до 4 тысяч человек", – передает его слова телеканал.
Два мощных взрыва прогремели накануне, 4 августа, в портовой части Бейрута. В радиусе 10 километров от эпицентра взрыва повреждены здания, улицы завалены обломками зданий и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали жители Кипра, расположенного в 240 километрах от Бейрута.
Президент и премьер-министр Грузии выразили поддержку Ливану
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария выразили соболезнования народу Ливана после разрушительного взрыва в Бейруте.
«Мои глубокие соболезнования народу Ливана в связи с шокирующим взрывом в Бейруте. Поке мы не знаем подробностей того, что произошло и сколько человек пострадали. Я абсолютно опечалена тем, что произошло», – написала Зурабишвили в Тwitter.
«Глубоко опечален разрушительным взрывом в Бейруте, в результате которого погибли десятки человек и были ранены тысячи. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю народу Ливана мужества и сил в это скорбное время», – отметил Гахария.
Причиной мощных взрывов в порту Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, заявил президент Ливана Мишель Аун. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
В результате взрыва в столице Ливана погибли по меньшей мере 78 человек, сообщает Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
Два мощных взрыва прогремели накануне, 4 августа, в портовой части Бейрута. В радиусе 10 километров от эпицентра взрыва повреждены здания, улицы завалены обломками зданий и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали жители Кипра, расположенного в 240 километрах от Бейрута.
По меньшей мере, трое армян погибли в результате взрыва в Бейруте – МИД Армении
Согласно информации на текущий момент, по меньшей мере, трое армян погибли в результате взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом сегодня утром сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, добавив, что около 100 армян получили ранения.
«Разрушения в армянонаселенных кварталах Бейрута, а также во всем городе после взрыва в порту, являются масштабными: рухнули здания, повреждены церкви, повреждено здание университета Айказян. На данный момент у нас есть информация о трех погибших армянах и около 100 получивших ранения. К сожалению, эти цифры могут расти, так как число пропавших без вести велико», - на своей странице в Facebook написала Нагдалян.
Пресс-секретарь МИД отметила: «В настоящее время вместе с нашими партнерами мы рассматриваем и оцениваем различные сценарии оказания адресной первой помощи братскому народу Ливана».
Премьер-министр Армении выразил поддержку Ливану после взрыва в Бейруте, - пишет Радио Азатутюн.
«Я потрясен новостью о смертоносном взрыве в братском Ливане», - на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он сообщил, что по телефону переговорил с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым. «Я выразил свою поддержку Его Святейшеству Араму, армянской общине, братскому государству Ливан и его народу», - сообщил армянский премьер.
«Мы скорбим о всех жертвах и выражаем наши соболезнования родственникам и близким всех жертв. Мы стоим рядом с братским Ливаном», - заявил Никол Пашинян.
Причиной мощных взрывов в порту Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, заявил президент Ливана Мишель Аун. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
В результате взрыва в столице Ливана погибли по меньшей мере 78 человек, сообщает Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
Два мощных взрыва прогремели накануне, 4 августа, в портовой части Бейрута. В радиусе 10 километров от эпицентра взрыва повреждены здания, улицы завалены обломками зданий и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали жители Кипра, расположенного в 240 километрах от Бейрута.
В Грузии за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 15 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1197. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 974 – за сутки выздоровели 12 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 294 человека, в карантине – 7066.
3 августа глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сообщил, что эпидемиологи завершили проверку граждан, работающих на крупнейших рынках столицы - Лило и «Динамо», в результате проверки было выявлено шесть случаев инфицирования COVID-19.
Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Гардабанском муниципалитете, из-за чего в селе Караджалари ввели карантинные ограничения.
В абхазском Кабинете министров не обнаружили COVID-19
Пресс-служба правительства самопровозглашенной республики Абхазия сообщила о результатах тестирования на коронавирус премьер-министра, вице-премьеров, руководителя и сотрудников аппарата правительства.
«Согласно заключению специалистов, на 30 июля ни у одного из обследовавшихся коронавирусная инфекция COVID-2019 не обнаружена.
Напоминаем о рекомендуемых специалистами профилактических мероприятиях и соблюдении мер предосторожности», – сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у депутата парламента Левона Галустяна.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли. В Гудаутской больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- 4 августа группа специалистов Министерства здравоохранения России начала работу в Абхазии для оценки оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Россия не направит своих наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от избиркома Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии. Председатель комиссии Элла Памфилова сообщила об этом агентству ТАСС. По её словам, в этом году не поступало традиционного официального приглашения от ЦИК Белоруссии.
В качестве ещё одной причины, по которой наблюдатели из России не будут направлены в Белоруссию Памфилова назвала риск заражения коронавирусом.
В Белоруссии 4 августа, за пять дней до официальной даты выборов президента страны, началось досрочное голосование. В тот же день Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и депутатам Национального собрания. Стали известны официальные программы кандидатов в президенты. Нынешняя предвыборная кампания - самая напряжённая в стране за многие годы. Белорусская оппозиция критикует досрочное голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации.
ФБР провело обыск в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде
Агенты Федерального бюро расследований и федеральной налоговой службы провели во вторник обыски в офисах компании Optima Management Group, контролируемой Игорем Коломойским. Обыски прошли в Майами и Кливленде в рамках расследования, начатого больше года назад федеральной прокуратурой в Огайо.
Как сообщает телекомания CBS со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, во время обыска были конфискованы компьютеры. Никто из сотрудников фирмы не был задержан. Официальной информации о деталях этой операции нет, поскольку ордер на проведение обыска пока не обнародован.
Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов контролируют несколько компаний, оперирующих в Соединенных Штатах. Optima Management Group является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР расследует причастность Игоря Коломойского к отмыванию денег, но Федеральное бюро расследований отказывалось комментировать эту информацию, а адвокат Коломойского Майкл Салливан в интервью изданию Daily Beast настаивал на том, что его клиент не причастен к незаконной деятельности.
Коломойский также является в США объектом гражданского иска Приватбанка, владельцем которого он был до национализации банка украинским правительством в 2016 году.
Связи Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским тревожат западные столицы. Бывший глава американской дипломатической миссии в Киеве Уильям Тэйлор заявил на слушаниях в Конгрессе в прошлом году, что он несколько раз предупреждал Владимира Зеленского о том, что возрастающее влияние Коломойского в структурах власти может привести к падению правительства.
При взрыве в порту Бейрута пострадали тысячи человек
В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, погибли не меньше десятка, пострадали тысячи человек. Звук был слышен через сотни километров, на Кипре. Губернатор города сравнил происходящее с ядерным взрывом. Что известно?
Взрыв произошел в портовой части Бейрута, чуть позднее пяти часов по московскому времени. Взрывная волна разрушила близлежащие здания и повредила строения в районе 10 километров. Взрыв был слышен на Кипре более в 200 километрах от эпицентра, рассказали Радио Свобода местные жители. Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. По его словам, повреждения заметны в половине города.
Больницы Бейрута не справляются с нагрузкой. Госпитали переполнены пострадавшими, министр здравоохранения страны Хамад Хасан заявил, что речь идет о сотнях раненых. По официальным данным, погибли 25 человек, однако число погибших может расти. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб уже объявил среду, 5 августа, днем траура в память о жертвах взрыва, передает Agence France-Presse.
Причиной случившегося мог стать взрыв на складе с конфискованными боеприпасами. Изначальной причиной был назван взрыв на складе пиротехники. Затем появилось предположение о взрыве боеприпасов на складе ливанской партии «Хезболла». Там сообщили, что эта версия не соответствует действительности. Источники в спецслужбах Израиля, считающего «Хезболлу» террористической группировкой, сообщили, что не наносили удар по Бейруту. То же сообщил каналу N12 министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
На видеозаписях видно, как было уничтожено белое здание рядом с портом. Эксперты отмечают, что это элеватор, который мог сдетонировать после первого взрыва, так как мучная смесь в таких зданиях обычно крайне взрывоопасна.
Взрыв произошел перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году. Среди подозреваемых - шиитская «Хезболла», сам Харири представлял суннитскую партию «Мусотакбаль». Неделю назад, 28 июля, премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании Высшего совета по безопасности страны заявил, что приговор может быть использован как повод для разжигания гражданской войны в стране.
В числе погибших - генеральный секретарь христианской партии «Катаиб» Назар Наджарьян, передает государственной ливанское агентство NNA. Катаиб - противник «Хезболлы», противостояние двух партий неоднократно приводило к политическим кризисам в стране.
Алеко Элисашвили будет бороться за место мажоритарного депутата от Сабуртало
На презентации партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что будет бороться за место мажоритарного депутата от района Сабуртало, сообщает Общественный вещатель. Как отметил Элисашвили, он хочет повторить результат 2014 года.
«Я не боюсь вступить в самую сложную борьбу и от имени партии «Граждане» я буду кандидатом в мажоритарии от Сабуртало. Знаю, что вступаю в очень тяжелую борьбу, но именно в этом и есть вся прелесть, когда я повторю с вами результат 2014 года и покажу силу народа, силу жителей Сабуртало», - заявил Элисашвили.
Парламентские выборы 2020 года пройдут в конце октября по избирательной системе 120/30.
Уволенные сотрудники Frontera вновь потребовали выплатить задолженность по зарплатам
Сегодня, 4 августа, бывшие сотрудники американской нефтяной компании Frontera, которая судится с правительством Грузии, провели акцию протеста в районе Дедоплисцкаро в Кахетии. Участники акции требуют от руководства компании выплатить им задолженность по зарплатам за 11 месяцев, сообщает телекомпания «Имеди».
В Дедоплисцкаро находится офис компании Frontera. Уволенные сотрудники уже не в первый раз проводят акцию протеста – они утверждают, что компания должна им до 1 миллиона лари (около 330 тысяч долларов).
«Нам не платят полагающуюся зарплату, и судебный спор с требованием возврата долга затягивается. Сегодня мы дали компании возможность экспортировать сырье, но они все еще не собираются удовлетворить наше требование», - заявили участники акции.
Ранее исполнительный директор компании Заза Мамулаишвили заявлял, что выплатить зарплату 70 сотрудникам, включая его самого, не получается из-за того, что правительство Грузии заморозило счета компании.
По его словам, как только государство начнет соблюдать условия контракта и даст компании возможность работать, а также вернет задолженность по НДС в несколько десятков миллионов, рабочий процесс возобновится, все задолженности будут возвращены.
В Бейруте крупный взрыв в районе порта, вероятно, много пострадавших
В Бейруте в результате крупного взрыва в морском порту, много разрушений на прилегающей территории, на улицах обломки строений, перевёрнутые повреждённые автомобили, осколки оконного стекла. В городе нарушены дорожное движение и телефонная связь.
Корреспондент Си-эн-эн в Бейруте сообщает, что при его многолетнем опыте освещения военных конфликтов, он никогда прежде не видел и не слышал столь крупного взрыва. Обломки строений, повреждённые автомобили видны на видеокадрах, поступающих из Бейрута.
На видеокадрах из Бейрута, видно, как чёрный тёмный дым распространяется у поверхности земли, Тем временем в небе некоторое время держался видный издалека столб рыжего дыма.
Корреспондент CNN подтверждает появляющиеся в соцсетях комментарии, что окна выбиты на расстоянии нескольких километров. В бюро CNN в Бейруте взрыв ощущался как "землетрясение", говорят журналисты работающие в Бейруте. Среди первых известий о взрыве было сообщение корреспондента "Лос-Анджелес-таймс".
В Абхазии тестирование на COVID-19 выявило 9 новых случаев заболевания
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 88 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Абхазский министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19, в самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация Минздрава России. В ее составе помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов.
Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая на данный момент является госпиталем для больных COVID-19 в республике. Гости ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
В конце недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа. Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлиники.
После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание, на котором подвели итоги встречи. Представители Минздрава России еще раз высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале для больных COVID-19 и особо подчеркнули свою готовность оказать жителям республики всестороннюю помощь.
«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию. В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», - по завершении встречи отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
Также была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которая будет направлена в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.
«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – отметил Тамаз Цахнакия.
В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба абхазского Министерства здравоохранения.
Сына Зураба Жвания отправили в предварительное заключение
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Бусу Жвания, обвиняемого в попытке убийства Левана Топадзе. Сторона защиты требовала освободить Жвания под залог в 50 тысяч лари, однако суд отклонил ходатайство адвокатов.
По версии МВД Грузии, 2 августа, на рассвете, на балконе жилого дома, расположенного на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, Жвания с целью умышленного убийства несколько раз ударил Топадзе ножом, нанес опасные для жизни повреждения, в том числе, в область передней и задней поверхности грудной клетки, а также шеи и ушной раковины. Спасти жизнь Топадзе удалось в результате оказания своевременной медицинской помощи.
В процессе расследования были проведены следственные действия, в том числе и осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства было изъято предполагаемое орудие преступления - нож.
Жвания было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 19, 108 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
- Леван Топадзе – внук бизнесмена и бывшего депутата Гоги Топадзе, а Буса Жвания – сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания.
Группа экспертов Минздрава России начала работу в Абхазии
Группа специалистов Министерства здравоохранения России начала работу в самопровозглашенной республике Абхазия для оценки оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
По данным Минздрава России, помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева и директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова вместе с замминистра министерства здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в «красной» зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
«6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца», – сказано в сообщении.
В Сухуми представители Минздрава России проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных COVID-19, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники.
«По итогам рабочей поездки планируется провести совещание с главой республиканского минздрава Тамазом Цахнакия», – говорится в сообщении.
- В Абхазии наблюдается вспышка коронавируса. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались. Специалисты не исключают роста числа инфицированных после открытия де-факто границы с Россией.
- На ухудшение эпидемиологической ситуации в Абхазии сегодня указало российское посольство. Ранее Абхазию уже посещали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.
Прокуратура Грузии: «итальянские врачи» довели пациента до комы
В Грузии задержан директор «Тбилисской центральной больницы» Георгий Лобжанидзе и врач этой же клиники В.К., - сообщили в Прокуратуре Грузии. Их обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и незаконной врачебной деятельности.
В следственном ведомстве сообщили, что обвиняемые убедили пациента Н.Ц. и членов его семьи в необходимости проведения хирургической операции с привлечением итальянских специалистов. По версии следствия, операцию провели не итальянцы, а сам директор клиники вместе с местными коллегами – не имея при этом государственного врачебного сертификата по специальности «ортопедия-травматология».
Позже они же провели еще одну операцию. Из-за допущенных ошибок и невнимательности состояние здоровья пациента ухудшилось и он до сих пор находится в коматозном состоянии, - сообщили в Прокуратуре.
Задержанному директору клиники грозит от шести до девяти лет лишения свободы, врачу – от двух до пяти лет. Еще одному врачу, который покинул Грузию, обвинение предъявлено заочно. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Лукашенко: задержанные россияне «рассказали всё», про Стамбул – «враньё»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов обратился к депутатам парламента и гражданам страны. Он выступил во Дворце Республики в Минске в присутствии 2,5 тысячи человек.
Говоря об избирательной кампании, Лукашенко сказал, что против Белоруссии брошены "миллиардные ресурсы". Говоря о задержании 33 граждан России, предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера", которых обвиняют в подготовке беспорядков, Лукашенко сказал, что они не собирались лететь в Стамбул, а были непосредственно отправлены в Белоруссию. Версии, которые высказывали российские представители, о том, что российские граждане через Белоруссию направлялись в Турцию, Ливию или Венесуэлу, Лукашенко назвал "враньём" и обратился с призывом "прекратить врать". При этом он прямо не сказал, что за отправкой отряда в Белоруссию стоит официальная Москва.
По словам Лукашенко, задержанные россияне уже дали показания. "Они рассказали всё". В чём состоит суть их показаний, он не уточнил. Лукашенко призвал своих оппонентов не дестабилизировать ситуацию в стране. По словам президента Белоруссии, на юг страны направлена ещё одна диверсионная группа.
О том, что задержанные россияне ехали через Белоруссию транзитом, заявлял и российский МИД, и посол России в Минске. Среди задержанных есть люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Российский писатель Захар Прилепин, который ранее также воевал в составе отрядов сепаратистов так называемой "ДНР", заявил во вторник, что около 170 россиян уже уехали из Белоруссии. "Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями", – заявил Прилепин 4 августа.
Своё выступление Лукашенко начал с оценки международной ситуации. По мнению президента Белоруссии, "планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти". Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые "переходят в политическую и военную плоскость", усиливается гонка вооружений, "США вступили в период постоянной протестной турбулентности", а на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут разрешить "массу застарелых конфликтов". Белоруссию Лукашенко назвал "единственным островком спокойствия" в Евразии.
Президент заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию, которую он назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия "всегда будет союзником" Белоруссии, "кто бы ни был у власти". В то же время, по словам Лукашенко, Москва "братские отношения с нами поменяла на партнёрские". "Напрасно", – заключил Лукашенко. Он сказал, что Минск будет выстраивать "многовекторную" внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем и с Западом.
Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, Лукашенко выступил в защиту подхода белорусских властей, которые не стали вводить общенациональный карантин, в отличие от большинства стран мира. "Мы справились с бедой", – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что остановка экономики ради борьбы с коронавирусом привела бы к "гибели нации и государства". Смертность от коронавируса, по официальным данным, в Белоруссии одна из самых низких в мире, даже ниже, чем в России. Ряд экспертов и оппозиция, однако, подвергают эти цифры сомнению.
- Говоря о своих оппонентах, Лукашенко сказал, что они хотят вернуться в, как он выразился, "лихие девяностые" и "прихватизировать" землю и госпредприятия.
- "Мы не собираемся красть никакие голоса", – сказал Лукашенко в ответ на заявления его оппонентов о возможности фальсификации выборов. "Надо уберечь молодых людей от пагубных поступков", – сказал президент, имея в виду участие молодёжи в акциях протеста, которые, по его словам, организуют "кукловоды". "Страну мы вам не отдадим", – сказал в завершение выступления Лукашенко.
- Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, однако досрочное голосование уже началось. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он правит страной с 1994 года.
- Кроме Лукашенко, баллотируются ещё 4 кандидата. Основным оппонентом президента, после того как на выборы не допустили нескольких оппозиционных кандидатов, считается Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.