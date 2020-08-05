Аммиачная селитра (нитрат аммония), которая взорвалась в порту в Бейруте, была с большой долей вероятности произведена на руставском заводе «Азот» в Грузии. Об этом «Эху Кавказа» заявил заместитель директора АО «Руставский азот» Леван Бурдиладзе.

Он пояснил, что его компания управляет заводом с 2017 года, а груз, о котором идёт речь, относится к 2013 году.

«Тогда заводом управляло другое юридическое лицо – ООО «Руставский завод», поэтому предоставить точную, достоверную информацию я не могу», – отметил Бурдиладзе.

При этом представитель компании сказал «Эху Кавказа», что срок годности продукции, произведенной в Рустави, составляет 6 месяцев.

«Согласно информации, распространённой в социальных сетях и интернете, просроченный нитрат аммония в течение многих лет хранили, грубо нарушая меры безопасности. Особенно недопустимо хранить этот продукт в сырости, на территории порта. По неподтверждённой информации, там же недалеко производили фейерверки. Это то же самое, что разжечь огонь у цистерны с нефтью или газом», - заявил Бурдиладзе.

По его словам, сейчас руставский «Азот» поставляет продукцию в десятки стран, в том числе в Марокко, Италию, Францию, Великобританию, Украину, страны Южной Америки.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Не менее ста человек погибли, еще более четыре тысячи человек пострадали, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на ливанский Красный Крест.

Ливанский телеканал LBCI сообщил, что аммиачная селитра была конфискована с корабля Rhosus. Судно под молдавским флагом зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем. Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.