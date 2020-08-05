Открытая Абхазия. Зачем нужен ингурский гуманитарный коридор?

Около 100 тысяч человек пересекли КПП «Псоу» за первые четыре дня после снятия ограничений на абхазо-российской границе. Тем временем власти республики приняли еще одно послабление в пограничном режиме: с сегодняшнего дня временно открыт гуманитарный коридор на КПП «Ингур» – для жителей Галского района, которые хотят вернуться в свои дома. Решение принято в ответ на многочисленные обращения родственников и для того, чтобы остановить нелегальное пересечение границы с Грузией.

Гуманитарный коридор на КПП «Ингур» для граждан и жителей Абхазии, находящихся в Грузии, временно открыт с 5 августа по 9 августа 2020 года включительно, работать он будет с 9.00 до 19.00. Сообщение об этом размещено на сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Начальник Пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов пояснил, что открытие гуманитарного коридора связано с большим числом обращений жителей Галского района:

«В преддверии принятия решения об открытии гуманитарного коридора в пункте пропуска «Ингур» на основании многочисленных обращений близких родственников в органы Службы государственной безопасности Галского района, Пограничного отряда и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. В связи с закрытием пункта пропуска периодически в неустановленных местах по так называемой зеленке идет большое количество людей, которые задерживаются Пограничным управлением ФСБ России в зоне ответственности их пограничной деятельности. Обычно они задерживают от двух до трех десятков нарушителей границы в сутки. В этой связи была аргументация, что, если мы позволим официально через пункт пропуска пройти этим лицам к своим домам, а речь идет в подавляющем большинстве о жителях приграничных сел Галского района, то нарушать границу они не будут. Данные обращения были доведены до руководства страны, и, соответственно, было получено разрешение на то, чтобы возобновить так называемый гуманитарный коридор».

Ранее, по словам Латипова, КПП «Ингур» был открыт только для переезда транспорта ИнгурГЭС и для больных, нуждающихся в экстренной помощи:

«Режим был таков, что пункт пропуска работал только по необходимости, связанной с пересечением государственной границы ведомственным транспортом ИнгурГЭС, который имеет соответствующие разрешения на обслуживание объекта. И по линии экстренных случаев заболеваний в приграничных районах при условии, что на территории Абхазии нет возможности оказания необходимой медицинской помощи в масштабе приграничных сел и Гала».

В сообщении СГБ говорится, что все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья. Рустам Латипов проинформировал, что он будет заключаться в измерении температуры, которое будет проводиться представителями санитарно-эпидемиологической службы, и контроле режима самоизоляции участковыми органов внутренних дел.

Таким образом, сегодня обе границы Абхазии открыты, и въехать можно через оба КПП – «Ингур» и «Псоу».

Через КПП «Псоу» с момента открытия границы 1 августа этого года, по информации ТАСС, прошли из Российской Федерации в Абхазию и обратно около 100 тысяч человек: физических лиц – более 92 тысяч; транспорт – около 19 тысяч единиц, в том числе, автобусы – 456, легковые автомобили – около 18 тысяч, грузовые – 751.

По данным Сочинской таможни, поток людей и транспорта постоянно увеличивается. На въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности, кроме этого, прикомандированы должностные лица с других постов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия