«Операция» алчных операционисток абхазского Сбербанка

Сегодня внимание многих в абхазском обществе привлекла информация, размешенная на сайте МВД республики. В ней сообщалось, что следственное подразделение УВД Сухума с согласия прокурора города возбудило уголовные дела по факту «мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Мошенницы, согласно версии следователей, осуществляли свой злой умысел, «шагая в ногу со временем», с помощью нынешних технологий. А именно: операционистки Сбербанка Абхазии Валерия Чхеидзе и Гунда Гагуа обналичивали деньги со счетов умерших пенсионеров и присваивали их.

Впервые об этой циничной криминальной истории общественность узнала больше месяца назад, когда 3 июля на том же сайте, но не указывая еще имен, проинформировали, что в ходе проверки МВД Абхазии вскрылось незаконное обналичивание 1 миллиона 821 тысячи рублей с пенсионных счетов в отделении Сбербанка в Сухуме. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провели проверку по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере и заподозрили двух сотрудниц Сбербанка Абхазии в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов умерших пенсионеров. Материал по данному факту для принятия процессуального решения был переслан в прокуратуру Сухума.

И вот теперь общество познакомилось с подробностями. «Согласно материалам уголовных дел, в период с декабря 2018 года по март 2019 года операционисты дополнительного офиса №1070 ОАО «Сбербанк Абхазии», расположенного в городе Сухуме по проспекту Аиааира, 84, Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка – то есть путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Чхеидзе похищенные денежные средства на общую сумму 638 тысяч 224 рубля в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица, после чего сняла различными частями наличные средства в банкомате Сбербанка Абхазии с его банковской карты. Финансовые аппетиты Гагуа оказались еще больше: она аналогичным способом обналичила сумму в 1 миллион 182 тысячи 200 рублей.

В отношении обеих возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Абхазии (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривающей лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухуму.

Так совпало, что сегодняшнее сообщение пресс-службы МВД появилось в дни, когда в Абхазии с досадой обсуждают затронувшую интересы десятков тысяч ее жителей новость о том, что с августа имеющие как российскую, так и абхазскую пенсии лишены возможности получать их в любое время суток в банкоматах, а должны будут делать это по предъявлении паспортов в отделениях Сбербанка в рабочее время, что вполне может привести к возникновению опасных во время нынешнего обострения коронавирусной пандемии очередей.

Министр социального обеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба на брифинге 30 июля объяснил ситуацию: «В соответствии с российско-абхазским соглашением, в Абхазии ежегодно проводится перерегистрация пенсионеров, получающих российские пенсии. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что после смерти пенсионера его родственники или другие лица продолжают снимать незаконно деньги с его банковской карты, на которую начислялась пенсия. По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно. В соответствии с соглашением, абхазская сторона должна систематически предоставлять информацию об умерших пенсионерах в Пенсионный фонд РФ. В связи с тем, что не все регистрируют факт смерти пенсионеров или несвоевременно регистрируют, Пенсионный фонд РФ выявляет случаи переплат по пенсиям. Это не может не беспокоить Пенсионный фонд РФ».

Генпрокуратура Абхазии, по словам Аджба, проводит определенную работу по выявлению мошенников и возвращает часть денег. К сожалению, большую часть суммы не удается вернуть. В результате возникла дилемма: либо пенсии будут поступать на пенсионные счета в банки на территории России, и их можно будет получать в сочинском регионе, либо каждый пенсионер должен лично приходить в кассу банковского учреждения Абхазии для получения пенсии, имея при себе паспорт и пенсионную карточку. Те лица, которые не могут лично приходить за пенсиями, могут нотариально оформить доверенность.

В общем, выбрали второе как меньшее из зол. Но и этот вариант решения проблемы вызвал бурную негативную реакцию в интернет-сообществе, что неудивительно, поскольку российскую пенсию в Абхазии получают более тридцати тысяч человек, а с членами их семей эта цифра, естественно, возрастает кратно. Честно говоря, несколько озадачивало при этом, что негатив в соцсетях, как правило, был направлен против кого угодно, но только не против тех, кто получал деньги за покойников. Остается утешать себя надеждой, что это имелось в виду «по умолчанию». Хотя встречаются люди, готовые оправдать что угодно чьим-то «трудным материальным положением».

Операционистки Чхеидзе и Гагуа, если подозрения в их адрес подтвердятся, внесли свою лепту в то, что десятки тысяч пенсионеров в Абхазии понесли сейчас коллективную ответственность за преступления злоумышленников. Но это лишь небольшая лепта, поскольку похищено, напомним, более 17 миллионов рублей.

Кто-то из интернет-комментаторов сегодняшней новости об изобличенных операционистках ради прикола написал: «Молодцы, девчонки!» Другой форумчанин возмутился: «Не молодцы, а такие же подлые твари, как и ты, если ты их поддерживаешь». А третий решил блеснуть эрудицией и процитировать Генри Форда: «Если бы люди узнали и поняли, как работает банковская система, революция наступила бы раньше завтрашнего дня».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия