Исключения из карантина

Депутаты югоосетинского парламента встретились сегодня с представителями Погрануправления и Югоосетпотребнадзора. Поводом стало расхождение в цифрах между количеством людей, въехавших на территорию республики, и теми, кто прошел обязательный карантин. Оказалось, что абсолютное большинство не соблюдают эту норму.

24 июля депутаты направили два запроса в соответствующие ведомства и выяснили, что за месяц карантин прошли всего 9,4% въехавших в Южную Осетию людей (207 из 2195). Они обратились за разъяснениями к премьер-министру Эрику Пухаеву, который к тому же возглавляет штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

Сегодня на встречу в комитет по здравоохранению и социальной политике пришел и представитель Пограничного управления РЮО Урузмаг Кочиев, который пытался объяснить парламентариям расхождения в цифрах. По словам депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, Кочиев подтвердил, что большая часть «пропавших лиц» – это представители 4-й российской военной базы, которые, по их данным, не все проходят карантин, в отличие от сотрудников Погрануправления, которые садятся на самоизоляцию в своих подразделениях. Есть водители автотранспорта, около 700 человек, которые сразу возвращаются назад, но есть и сотрудники консульства России, дипломаты, которые освобождены от карантина.

По словам Санакоева, глава комитета Александр Плиев прямо спросил Кочиева: если есть категория «стерильных» (от ковида) лиц, которых так легко запускают в республику, почему страдают югоосетинские граждане, которые сидят в нечеловеческих условиях в карантине? Продолжает Давид Санакоев:

«Фактически, мы еще раз услышали, что, да, цифры соответствуют действительности, а некоторые группы граждан они не могут проконтролировать. Мы задали вопросы, на которые фактически не смогли получить ответы. Вопросы были связаны с условиями прохождения карантина, вопросы были связаны с тем, как пересекают люди границу, с тем, как и кто садится на карантин, куда делась часть людей, которая не сидит на карантине. Нам пообещали, что в ближайшие дни будет официальный ответ на запрос, который был послан. Были также вопросы, которые касались высоких цен на продукты питания, почему они выросли во столько раз, и это несмотря на то, что есть постановление правительства, есть определенные ограничения. С чем это связано, как можно исправить эту ситуацию? Мы не получили ответов на эти вопросы. Исходя из тех цифр, которые нам представляют, мы понимаем, что карантинные мероприятия исполняют не все. И в таком случае их эффективность нулевая. С другой стороны, есть еще недовольство людей, и все это обнуляет усилия тех, кто непосредственно работает с проблемой коронавируса: медиков, представителей правоохранительных органов и так далее. То есть тех, на которых навалилась эта проблематика. И те граждане, которые находятся на карантине и жалуются на невыносимые условия».

Депутаты выразили обеспокоенность, что приблизительно 1000 человек, которые не прошли обязательный карантин, остаются угрозой распространения коронавируса в Южной Осетии.

Накануне в республику по линии консульского отдела МИД въехала очередная группа граждан из Северной Осетии. Одна из них – Фатима Козаева, сделала резонансную запись в соцсети «Фейсбук» о собственном опыте: «… Карантин существует лишь для простолюдин! Сегодня 04.08.2020 г. я приехала в город Цхинвал, нахожусь на карантине в здании бывшего роддома. Вместе со мной в автобусе ехало 14 человек. Ужасы того, как мы добрались, опубликую позже. По приезде в город Цхинвал у здания роддома нас держали в закрытом автобусе около одного часа. Со мной было трое моих детей. Младшему один год и восемь месяцев, ему стало плохо от жары, и он потерял сознание. Весь периметр здания был отцеплен сотрудниками внутренних органов. Ни один не оказал моему ребенку помощь. Самое главное, в карантин не зашли три человека! Муж, жена и ребенок! Вариант антител исключен, ведь люди с антителами едут по иному маршруту. Их просто забрал ЧИНОВНИК ПАПА! Анатолий Бибилов, в итоге для кого этот идиотский карантин?! …»

Позже информация была опровергнута родственниками высокопоставленного чиновника, но проблем у карантинщиков действительно много, говорит Давид Санакоев:

«Я сегодня поехал в роддом, непосредственно с людьми я не смог поговорить, но пообщался с медперсоналом, с представителями правоохранительных органов, которые осуществляют там охрану. Они подтвердили, что три человека были переведены в инфекционную больницу, а все остальные размещены в роддоме. Я не имею возможности зайти внутрь, чтобы не нарушить режим карантина, поэтому пообщаться с теми, кто на карантине, мне не удалось».

Двойные стандарты по отношению к приезжающим в республику, долгие очереди в консульском отделе МИД во Владикавказе для тех, кто собирается вернуться на родину, плохие условия перевозки людей, жалобы на содержание в самих местах карантина – все это вызывает все больше недовольства в обществе. И если раньше руководство Южной Осетии делало заявления об обеспокоенности состоянием здоровья граждан, то на обнародованную депутатами статистику официальной реакции пока нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия