В Грузии за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса

Власти Тель-Авива сегодня вечером, 5 августа, подсветили здание мэрии в цвета флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими при взрывах в Бейруте.

Фотографию выложил в своем твиттере мэр города Рон Хульдаи, написав, что «человечность важнее любого конфликта, и наши сердца сегодня вместе с нашими ливанскими соседями».

Ранее правительство Израиля предложило Ливану помощь в борьбе с последствиями катастрофы.

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошла серия мощных взрывов, разрушивших здания в радиусе нескольких километров.

По последним данным погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения. Без крова остались 250 тысяч жителей. Число погибших, как полагают власти, будет расти. После взрыва пропавшими без вести считаются сотни людей. Спасатели ищут их под завалами. В Бейруте на две недели введён режим чрезвычайного положения.

Власти Ливана заявили, что причиной произошедшего стали почти три тысячи тонн хранившейся на складе в порту конфискованной аммиачной селитры, которая используется, в частности, для изготовления взрывчатки и ракетного топлива. По версии следствия, вещество на протяжении шести лет содержалось в небезопасных условиях.

По информации СМИ, селитра в свое время была конфискована с судна, которое принадлежало российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину. Сейчас он живёт на Кипре.

В 2013-м году судно Rhosus, ходившее под молдавским флагом, из-за проблем с электроникой было вынуждено встать на стоянку в порту Бейрута - на пути из грузинского Батуми в Мозамбик. Ливанские власти запретили судну выходить в море, груз - конфисковали.