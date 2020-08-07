В Белоруссии задержаны журналисты телеканала "Настоящее Время"

В Минске задержаны трое штатных корреспондентов телеканал "Настоящее Время" - Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. Как сообщается на сайте телеканала, Ромалийская и Гребенюк - граждане Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Белоруссии Романа Васюковича заблокированы.

Телеканал "Настоящее время" несколько недель освещает выборы в Белоруссии. Журналисты канала провели 6 августа четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего Времени". Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на канале "Настоящее Время" в Праге. Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего Времени" в Санкт-Петербурге.

Телеканал "Настоящее Время" обратился в МВД Белоруссии с запросом о причинах задержания своих журналистов, находящихся в Минске с редакционным заданием.