«Я не считаю, что война закончилась»

В Южной Осетии проходят памятные мероприятия, посвященные двенадцатой годовщине начала августовской войны 2008 года. Вспоминать жертв будут и за пределами республики – в Москве, Сухуме, Тирасполе.

В течение двух дней, 7 и 8 августа, в республике пройдет несколько памятных мероприятий. Одно состоялось сегодня на главной площади Цхинвала, а в Музее сожженных душ в селе Тбет вспоминали погибших на объездной дороге мирных жителей.

События 7 августа 2008 года отражены в многочисленных хрониках, но жители Южной Осетии запомнили главные: к 8 августа была достигнута предварительная договоренность о возобновлении трехстороннего переговорного процесса при участии представителя МИД РФ Юрия Попова. Командующий смешанными силами в зоне грузино-осетинского конфликта Марат Кулахметов публично заявлял: «…час назад я разговаривал с господином Якобашвили, который сообщил установку президента Грузии о том, что грузинская сторона отказывается от применения силы в зоне конфликта до нормализации ситуации». Дальше последовало известное выступление президента Грузии Михаила Саакашвили, который, обращаясь к осетинам, назвал их братьями и обещал мир. Однако в 23:56 начался обстрел Цхинвала грузинской артиллерией системами залпового огня «Град». Через несколько часов в город вошли грузинская пехота и бронетехника. В общей сложности военные действия продолжались пять дней.

Вспоминать эти дни участникам событий всегда сложно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» житель Цхинвала Тимур Кокойты, но необходимо, чтобы будущие поколения знали и помнили о них. 6 и 7 августа сам Кокойты, вернувшись в Цхинвал после окончания Таможенной академии, вступил в ряды ополчения. По его словам, он просто защищал свой город и по возможности пытался выжить:

«Я был на позиции, на которую нас отправили. Это западнее Цхинвала, ближе к границе с Грузией. И фактически первыми движение грузинских сил увидели мы со своих позиций, потому что они вошли в республику непосредственно со стороны села Хетагурово и далее продвинулись в город. Мы докладывали в город, что ситуация накаляется, что они вот уже на пути, то есть мы видели в ночи колонну танков, но нас там заверяли в том, что вот он (Саакашвили) выступил и никакой войны не будет.

– Каждый год говорят об уроках и последствиях той войны…

– Лично для меня какие уроки? Уроков особо нет, единственное соображение, которое есть лично у меня, я считаю, что вот тот эпизод войны был всего лишь эпизодом. Я не считаю, что война закончилась, потому что у нас с тех пор и юбилейные медали учредили о победе в этой войне и все такое. Два года назад вручали медали десятилетия победы, но я не считаю, что война закончилась. Закончился отдельный эпизод, потому что непосредственный противник, который осуществил агрессию, не оставил намерений и притязаний на Южную Осетию. Поэтому мне кажется, что главным итогом и выводом из того эпизода, августовского, должен быть такой, что мы должны быть готовы к очередным силовым действиям. Если даже не к действиям, то мы должны ясно осознавать, что они не оставили свои притязания, намерения в отношении Южной Осетии. А самоуспокоение, которое есть в нашем обществе и в целом государстве, меня это, честно говоря, не устраивает и заставляет задумываться».

Югоосетинский политолог Дина Алборова говорит, что хотела бы отметить не уроки войны 2008 года, а уроки тех событий, которые ей предшествовали:

«Из которых никто не извлек ни одного урока, и мы получили 2008 год. Но самое главное, это то, что, когда происходят какие-то события, должна быть дана оценка этим событиям – и политическая, и правовая. То есть вопрос справедливости должен быть. И, конечно же, осознание наказания за содеянное – наказуемость. Вот когда этого не случается, то вот эта негативная история, скажем так, негативные события, они всегда повторяются и будут повторяться и далее. 2008 год – это следствие того, что не было ни оценки, ни осуждения того, что было в 2004-м, в 92-м, в 89-м, и можно ранее сказать и о двадцатых годах. И сегодня я думаю, что, к большому сожалению, повторяются те же ошибки. Хотя итоги 2008 года и то, что произошло, вот более или менее сейчас какой-то процесс был, и вот эта комиссия Тальявини, которая проводила расследование, но этого крайне мало».

По ее мнению, если бы международное сообщество осудило события 1989-1992 годов, дальнейшее противостояние было бы пресечено на корню и кровавая война не повторилась:

«Думаю, что Южная Осетия более понимает все в этом смысле, когда требует и оценку дать, и осуждение по этому поводу. Но это двусторонний процесс, даже трехсторонний. Поэтому я думаю, что в этом направлении надо работать, и это очень тяжелая, кропотливая и долгая работа и долгий путь. Но по нему надо идти. Для этого нужен диалог. Конечно, это разрушенные мосты, то, что создавалось годами, в один миг было разрушено. Но, чтобы решать все эти вопросы, нужно говорить и с грузинской стороной, нужно говорить и с международным сообществом. Нужно участвовать на разных площадках и не только официальным структурам. Нужно подключать и гражданское общество, вернее, то, что от него осталось. И это тоже одно из следствий, в том числе, войны 2008 года – вот это жесткое обращение с институтами гражданского общества», – отмечает Алборова.

Сегодня, по сообщению МИД Южной Осетии, траурные мероприятия, посвященные 12-летней годовщине вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии, пройдут и в посольствах Южной Осетии в Москве, Сухуме, Тирасполе, а также в зарубежных представительствах Министерства иностранных дел в ряде стран Европы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия