Ираклий Гарибашвили: Мы сделаем все для того, чтобы война в будущем не повторилась

«Мы сделаем все для того, чтобы такие тяжелые испытания, как война, разрушение и оккупация, в будущем не повторились», - заявил журналистам министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на Мухатгвердском братском кладбище, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По словам главы Минобороны, у страны есть герои, которые пожертвовали собой ради родины и независимости.

«Последствия оккупации тяжелейшие. Хочу сказать, что наше правительство, мы, посредством нашей разумной политики сделаем все для того, такие тяжелые испытания, как война, разрушение и оккупация, в будущем не повторились. Это трагедия, которая должна закончиться.

Россия является оккупантом, и мы сделаем все, чтобы наше население избежало проблем. Мы увидели семьи наших героев военнослужащих, которые были разбиты горем. Это то тяжелое наследие, которое оставлено нашему правительству властью Саакашвили.

Я хорошо помню заявления безответственных политиков-предателей, их предательские действия во время войны, когда военные героически сражались и жертвовали собой за родину. Мы видели, как эти люди убегали, вся армия и страна видела распластавшегося на земле главнокомандующего», - заявил Гарибашвили.